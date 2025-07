Palpite Juventude x São Paulo - Brasileirão Série A - 24/07/2025

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Tentando encontrar seu melhor futebol após a parada da Copa do Mundo de Clubes, tanto Juventude quanto São Paulo precisam engrenar no Brasileirão.

Ocupando a parte inferior da tabela, as duas equipes lutam, neste momento, contra o rebaixamento, e qualquer ponto conquistado pode fazer a diferença.

Melhores dicas de apostas para Juventude x São Paulo

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Dupla chance São Paulo ou empate 1.30 Total de gols Mais de 1.5 1.52 Ambos marcam Sim 2.14

Como chegam as equipes

Juventude e São Paulo fazem, na noite desta quinta-feira (23), no Alfredo Jaconi, um dos jogos mais interessantes da rodada do Brasileirão neste meio de semana. Brigando na parte inferior da tabela, em 18º e 14º, respectivamente, quem perder pontos nesse jogo pode acabar se complicando para o restante da competição.

Em 18º, o Juventude começou mal o Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos disputados, o Jaconero venceu apenas três, além de dois empates e oito derrotas. Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória foi conquistada, com três derrotas e um empate. No último jogo, a equipe da serra visitou o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e acabou goleada por 4 a 0.

Na temporada, os números são abaixo da expectativa, com 10 vitórias, três empates e 11 derrotas em 24 jogos. A equipe marcou 27 gols e sofreu 38. Nos últimos 15 jogos em que entrou em campo, o Juventude venceu apenas três partidas, todas como mandante.

Em 14º, o São Paulo ganhou uma injeção de ânimo após a boa atuação e vitória contra o Corinthians, em clássico disputado no último sábado, no Morumbi. No Brasileirão, em 15 jogos, o Tricolor tem 16 pontos, com três vitórias, sete empates e cinco derrotas. Nos últimos cinco jogos, três derrotas, um empate e uma vitória. A chegada de Hernan Crespo mudou os rumos da equipe, que demonstrou evolução nos últimos jogos.

Na temporada, o São Paulo tem como principal trunfo a sua campanha na Libertadores, mas tem um desempenho equilibrado. Em 37 jogos, a equipe soma 15 vitórias, 13 empates e nove derrotas. São 47 gols marcados e 38 sofridos. Nos últimos 13 jogos, o São Paulo venceu cinco, empatou três e perdeu outros cinco.

Juventude e São Paulo já se enfrentaram em 28 jogos, com sete vitórias do Juve, 10 empates e 11 triunfos do Tricolor. No último encontro, na 37ª rodada do Brasileirão do ano passado, vitória do Juventude por 2 a 1, no Morumbi.

Prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson e Jadson, Mandaca, Caíque; Taliari e Gilberto.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e André Silva.

São Paulo defende invencibilidade

Sem perder para o Juventude no Alfredo Jaconi desde 2007, o São Paulo não quer que essa escrita caia nesta quinta-feira. Com a recuperação iniciada após o grande resultado no clássico, o Tricolor espera sair com ao menos um empate da partida, mas esperar uma vitória não é exagero.

Palpite 1- São Paulo vence ou empata, com odds de 1.30 na EstrelaBet.



Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperança de gols

Com um ataque interessante e uma defesa que não inspira muita confiança, os jogos do São Paulo são bastante animados. Para esse jogo, a expectativa é de que pelo menos dois gols sejam marcados, assim como nas últimas 10 partidas disputadas pelo Tricolor.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.52 na EstrelaBet.

Jogo movimentado

Jogar no Alfredo Jaconi não é uma tarefa fácil, e, da mesma forma que o Juventude joga, ele também deixa jogar. Em 15 das últimas 22 partidas que a equipe disputou em casa, ambos os times balançaram as redes, e a expectativa é de que isso se mantenha no jogo contra o São Paulo.

Palpite 3- Ambos marcam na partida, com odds de 2.14 na EstrelaBet.