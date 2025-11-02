Palpite Juventude x Palmeiras - Brasileirão Série A - 02/11/2025

O Palmeiras quer manter a liderança e precisa da vitória fora de casa. Já o Juventude está muito próximo do rebaixamento e terá de superar o Verdão.

Melhores palpites para Palmeiras x Juventude:

Resultado do primeiro tempo - Palmeiras, com odds de 2.05 na Betano;

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Betano;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.72 na Betano.

Em jogo relativamente tranquilo, o Palmeiras deve vencer o Juventude por 3 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Líder do Brasileirão, o Palmeiras chega muito empolgado para o duelo após a histórica virada e classificação para a final da Libertadores conquistada no meio da semana, em jogo épico contra a LDU.

Na rodada anterior, o Verdão empatou sem gols com o Cruzeiro, em São Paulo, e agora precisa voltar a vencer para continuar na ponta.

Já o Juventude foi derrotado pelo Grêmio no clássico e é o penúltimo colocado, com 26 pontos. A equipe só será capaz de escapar do rebaixamento com um verdadeiro milagre.

Tendo em vista a disparidade das campanhas, o Palmeiras chega com forte favoritismo para o duelo, mas é bom não subestimar o Juventude em casa, já que o time gaúcho costuma jogar bem e fazer mais pontos em Caxias do Sul.

Prováveis escalações de Juventude x Palmeiras

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Sforza, Caíque (Hudson) e Peixoto; Ênio, Gilberto e Rafael Bilu;

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Bruno Fuchs), Gómez, Murilo e Piquerez; Alan, Andreas Pereira, Mauricio (Raphael Veiga) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Verdão sobra contra o Juventude

O Palmeiras é muito favorito para este duelo e deve começar a construir a vitória ainda no primeiro tempo.

O Verdão passou fácil pelo Juventude recentemente e chega com muita moral para vencer novamente. Além disso, o time paulista é líder do returno e está em bom momento no Brasileirão.

O time alviverde abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo contra o Papo em São Paulo e tem tudo para repetir a dose em Caxias do Sul.

No ano passado, o Palmeiras venceu o Papo no Alfredo Jaconi em um jogo “maluco”, por 5 a 3.

O Juventude foi facilmente derrotado pelo Grêmio na última rodada e parece que dificilmente vai conseguir se recuperar. O Papo é o time que mais perdeu neste Campeonato Brasileiro, com 18 derrotas.

Palpite 1 para Juventude x Palmeiras: Resultado do primeiro tempo - Palmeiras, com odds de 2.05 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Juventude x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um dos melhores ataques contra uma das piores defesas

Líder, o Palmeiras tem também o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 53 gols em 29 jogos.

Do outro lado, o Juventude tem a pior defesa. Já são incríveis 56 gols sofridos em 30 partidas. Uma média de quase dois gols por jogo.

Os últimos jogos entre Juventude e Palmeiras também registraram muitos gols. No primeiro turno, 4 a 1 para o Palmeiras no Allianz Parque.

No ano passado, outros dois placares altos: 5 a 3 para o Verdão em Caxias do Sul e 3 a 1 em São Paulo.

Em resumo, os últimos cinco jogos entre as equipes tiveram mais de 2 gols. Um bom sinal para quem vai apostar em um bom número de bolas na rede nesta partida.

Palpite 2 para Juventude x Palmeiras: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Betano.

Juventude com dificuldade para fazer gols

O Palmeiras é dono da terceira defesa menos vazada do Brasileirão, com 26 gols sofridos. O time tem a segunda melhor campanha como visitante e deve se impor contra o Juventude.

Outra estatística negativa para o Juventude é o fato do time ter o segundo pior ataque da competição, com apenas 24 gols marcados em 30 jogos.

O Palmeiras pode se aproveitar da dificuldade do Papo em marcar gols e construir uma vitória tranquila.

Com dificuldades ofensivas, o Juventude passou em branco em dois dos últimos três jogos e só marcou contra o Grêmio quando o clássico já estava definido a favor do Imortal.