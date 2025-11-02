Palpite Juventude x Palmeiras - Brasileirão Série A - 02/11/2025

O Palmeiras quer manter a liderança e precisa da vitória fora de casa. Já o Juventude está muito próximo do rebaixamento e terá de superar o Verdão.
Melhores palpites para Palmeiras x Juventude:
- Resultado do primeiro tempo - Palmeiras, com odds de 2.05 na Betano;
- Mais de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Betano;
- Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.72 na Betano.
Em jogo relativamente tranquilo, o Palmeiras deve vencer o Juventude por 3 a 1.
- Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código de indicação Betano.
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.
- Conheça as melhores casas de apostas do Brasil.
Nossa análise: momento das equipes
Líder do Brasileirão, o Palmeiras chega muito empolgado para o duelo após a histórica virada e classificação para a final da Libertadores conquistada no meio da semana, em jogo épico contra a LDU.
Na rodada anterior, o Verdão empatou sem gols com o Cruzeiro, em São Paulo, e agora precisa voltar a vencer para continuar na ponta.
Já o Juventude foi derrotado pelo Grêmio no clássico e é o penúltimo colocado, com 26 pontos. A equipe só será capaz de escapar do rebaixamento com um verdadeiro milagre.
Tendo em vista a disparidade das campanhas, o Palmeiras chega com forte favoritismo para o duelo, mas é bom não subestimar o Juventude em casa, já que o time gaúcho costuma jogar bem e fazer mais pontos em Caxias do Sul.
Prováveis escalações de Juventude x Palmeiras
Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Alan Ruschel; Sforza, Caíque (Hudson) e Peixoto; Ênio, Gilberto e Rafael Bilu;
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Bruno Fuchs), Gómez, Murilo e Piquerez; Alan, Andreas Pereira, Mauricio (Raphael Veiga) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Verdão sobra contra o Juventude
O Palmeiras é muito favorito para este duelo e deve começar a construir a vitória ainda no primeiro tempo.
O Verdão passou fácil pelo Juventude recentemente e chega com muita moral para vencer novamente. Além disso, o time paulista é líder do returno e está em bom momento no Brasileirão.
O time alviverde abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo contra o Papo em São Paulo e tem tudo para repetir a dose em Caxias do Sul.
No ano passado, o Palmeiras venceu o Papo no Alfredo Jaconi em um jogo “maluco”, por 5 a 3.
O Juventude foi facilmente derrotado pelo Grêmio na última rodada e parece que dificilmente vai conseguir se recuperar. O Papo é o time que mais perdeu neste Campeonato Brasileiro, com 18 derrotas.
- Palpite 1 para Juventude x Palmeiras: Resultado do primeiro tempo - Palmeiras, com odds de 2.05 na Betano.
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Juventude x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Um dos melhores ataques contra uma das piores defesas
Líder, o Palmeiras tem também o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 53 gols em 29 jogos.
Do outro lado, o Juventude tem a pior defesa. Já são incríveis 56 gols sofridos em 30 partidas. Uma média de quase dois gols por jogo.
Os últimos jogos entre Juventude e Palmeiras também registraram muitos gols. No primeiro turno, 4 a 1 para o Palmeiras no Allianz Parque.
No ano passado, outros dois placares altos: 5 a 3 para o Verdão em Caxias do Sul e 3 a 1 em São Paulo.
Em resumo, os últimos cinco jogos entre as equipes tiveram mais de 2 gols. Um bom sinal para quem vai apostar em um bom número de bolas na rede nesta partida.
- Palpite 2 para Juventude x Palmeiras: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Betano.
Juventude com dificuldade para fazer gols
O Palmeiras é dono da terceira defesa menos vazada do Brasileirão, com 26 gols sofridos. O time tem a segunda melhor campanha como visitante e deve se impor contra o Juventude.
Outra estatística negativa para o Juventude é o fato do time ter o segundo pior ataque da competição, com apenas 24 gols marcados em 30 jogos.
O Palmeiras pode se aproveitar da dificuldade do Papo em marcar gols e construir uma vitória tranquila.
Com dificuldades ofensivas, o Juventude passou em branco em dois dos últimos três jogos e só marcou contra o Grêmio quando o clássico já estava definido a favor do Imortal.
- Palpite 3 para Juventude x Palmeiras: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.72 na Betano.