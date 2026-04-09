Palpite Itália x Estônia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 05/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que a Itália retome sua campanha de qualificação com uma vitória convincente contra a Estônia.

Dicas de apostas para Itália x Estônia:

1x2 & Ambos marcam: Itália & Não, com odds de 1.50 na Betano

Marcador a qualquer momento: Mateo Retegui, com odds de 1.57 na Betano

Margem de vitória: Itália vence por dois gols, com odds de 4.50 na Betano

Esperamos uma vitória por 2-0 para a Itália.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

É quase inacreditável que a Itália não tenha participado das finais da Copa do Mundo desde 2014. No entanto, após dois jogos nas Eliminatórias do Grupo I, eles já estão atrás e correm o risco de ficar de fora do torneio do próximo ano.

Os Azzurri começarão um novo capítulo sob a orientação do lendário técnico Gennaro Gattuso. Felizmente para ele, o último jogo de Luciano Spalletti garantiu três pontos, então eles estão atualmente nove pontos atrás dos líderes, a Noruega, mas com dois jogos restantes.

Isso significa que os comandados de Gattuso devem vencer na tarde de sexta-feira para se manterem próximos dos líderes do grupo e manterem vivas suas esperanças de qualificação para a Copa do Mundo. Enfrentar um time que está 112 posições abaixo deles no último ranking é provavelmente a melhor maneira de começar.

As chances da Estônia de chegar às finais estão quase esgotadas, já que perderam três de suas quatro partidas das eliminatórias (75%). A equipe de Jürgen Henn também teve um desempenho ruim na Liga das Nações. Isso não inspira confiança antes da viagem à Itália para sua quinta partida das eliminatórias.

Escalações esperadas para Itália x Estônia

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini; Cambiaso, Frattesi, Barella, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui;

Estônia: Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen.

Favoritismo da Itália para fazer oito

A vitória da Itália contra a Moldávia veio no momento certo, pois encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer. Embora três dessas derrotas tenham sido contra equipes que estão entre as dez melhores do mundo, eles têm se saído melhor contra times classificados abaixo dos 100.

Os italianos venceram cada um dos últimos 12 jogos contra tais adversários desde 2019, então uma vitória aqui é muito provável. Além disso, a Estônia perdeu seus últimos nove jogos contra equipes dentro do top 30 do ranking mundial.

Adicionalmente, os anfitriões venceram todos os últimos sete confrontos diretos e impediram a Estônia de marcar em cinco. Os Camisas Azuis não marcaram em três de suas últimas cinco partidas, então é improvável que marquem na sexta-feira.

Palpite 1: 1x2 & BTTS: Itália & Não, com odds de 1.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Itália x Estônia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O atacante mais eficiente da Itália

O atacante mais prolífico da Itália atualmente é Mateo Retegui. O jogador de 26 anos recentemente se transferiu da Série A para a Pro League Saudita, mas sua capacidade de marcar gols permanece a mesma.

Ele fez sua estreia na semana passada e marcou dois gols na vitória por 3-1 de seu novo time, Al-Qadsiah.

Vale ressaltar que ninguém marcou mais do que Retegui na última temporada da Série A. Portanto, o vencedor da Chuteira de Ouro é o atacante mais letal dos Azzurri no momento.

Quatro de seus seis gols pela seleção nacional foram marcados antes do intervalo, então ele estará ansioso para marcar cedo contra a Estônia.

Palpite 2: Marcador a qualquer momento: Mateo Retegui, com odds de 1.57 na Betano.

Repetição da história

A única vitória da Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo este ano foi por uma margem de dois gols contra a Moldávia. Embora se espere que dominem a Estônia neste fim de semana, a equipe pode precisar de tempo para se adaptar às táticas de Gattuso.

Como resultado, eles podem apresentar um desempenho irregular, mas ainda assim dominarão os visitantes. Seis das sete vitórias da Itália em confrontos diretos foram por dois gols, o que significa que a história pode se repetir nesta sexta-feira.