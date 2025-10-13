Palpite Islândia x França - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 13/10/2025

Os franceses podem ter alguns jogadores lesionados, mas ainda devem ser fortes demais para a Islândia. No entanto, os anfitriões podem causar alguns problemas.

Melhores palpites para Islândia x França:

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na Betano;

Ambas as equipes marcam, com odds de 2.07 na Betano;

Segundo tempo com mais gols, com odds de 2.05 na Betano.

Esperamos que a França vença por 3-1 contra a Islândia.

Nossa análise: momento das equipes

A França tem jogado de forma pouco espetacular, mas eficaz ultimamente. Apesar de perder vários jogadores-chave por lesão, ainda consegue vencer jogos.

Até agora, venceu ambas as Eliminatórias para a Copa do Mundo e é esperada para vencer a terceira partida consecutiva quando enfrentar o Azerbaijão.

A Islândia, por sua vez, jogará contra a Ucrânia antes de receber os franceses e tem mostrado forma inconsistente em 2025.

No entanto, marcou cinco gols contra os azeris no mês passado e estará ansiosa para manter esse ímpeto. Les Bleus só os venceram por pouco em seu último encontro.

Escalações esperadas para Islândia x França

Islândia: Olafsson, Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson, A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen;

França: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, Rabiot, Koné, Coman, Olise, Ekitike, Mbappé.

Inúmeros gols em Reykjavík

Os confrontos diretos entre eles costumam ter muitos gols de ambos os lados. Mais de 2,5 gols foram marcados em oito dos últimos 10 encontros desde o início da década de 1990. No confronto mais recente, os franceses venceram por 2-1.

Mesmo com a ausência de jogadores como Bradley Barcola, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé, espera-se que os franceses ainda encontrem o caminho para o gol.

Além disso, Michael Olise, Hugo Ekitike e Kylian Mbappé são conhecidos por causarem muitos problemas. Os anfitriões enfrentarão um desafio difícil no Laugardalsvöllur.

No entanto, Strákarnir okkar também tem jogadores perigosos e a equipe estará ansiosa para marcar uma ou duas vezes, mesmo que a vitória não seja possível.

Este jogo verá muita ação de ambos os lados.

Palpite 1 para Islândia x França: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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O problema islandês da França

A Islândia frequentemente causou alguns problemas para a França ao longo dos anos. Eles nunca os venceram em nenhum dos encontros desde 1957, mas regularmente conseguiram tornar as partidas competitivas.

No mês passado, o time de Didier Deschamps teve que virar o jogo para vencer e precisou de um pênalti para garantir a vitória na partida anterior.

Portanto, ao contrário das expectativas, os jogos contra eles raramente foram fáceis para os franceses, e este jogo pode apresentar um cenário semelhante.

Ambas as equipes marcaram em oito dos últimos 10 confrontos, e apenas três foram vencidos por três ou mais gols.

No entanto, apesar das fortes atuações da Islândia, eles nunca conseguiram a vitória. Assim, enquanto os homens de Arnar Gunnlaugsson podem ser uma ameaça, provavelmente perderão.

Palpite 2 para Islândia x França: Ambas as equipes marcam, com odds de 2.07 na Betano.

Paciência é uma virtude

Antes do confronto com o Azerbaijão, a França marcou nove gols após o intervalo em seus seis jogos em 2025.

Eles podem chegar a dez ou mais gols antes de viajarem para Reykjavík. Embora possam ficar frustrados com as equipes, mostraram que podem marcar no final da partida.

Os anfitriões provavelmente conseguirão se manter firmes por longos períodos e causar problemas para o time de Deschamps. No entanto, a qualidade no banco francês não é comparável.

No último encontro, jogadores como Kingsley Coman e Ekitike jogaram; desta vez, pode ser Jean-Philippe Mateta ou Maghnes Akliouche.

Eles tentarão muito no início e começarão a marcar eventualmente.