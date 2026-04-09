Palpite Irlanda do Norte x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 13/10/2025

Nosso especialista em apostas espera um confronto acirrado em Belfast, com os anfitriões empatando com os tetracampões mundiais até, pelo menos, o intervalo.

Dicas de apostas para Irlanda do Norte x Alemanha:

1ª parte dupla chance: Irlanda do Norte ou empate, com odds de 2.10 na Betano;

Alemanha marca menos de 2,5 gols, com odds de 1.74 na Betano;

Tempo com mais gols: segundo tempo, com odds de 2.05 na Betano.

Espera-se que a Alemanha vença a Irlanda do Norte por 1-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, está sob pressão após um período decepcionante. Sua equipe chegou às finais da Liga das Nações em junho, mas foi derrotada por Portugal e França.

Pior ainda aconteceu em setembro, quando Die Mannschaft sofreu uma derrota por 2-0 para a Eslováquia em sua estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo.

No entanto, no último jogo contra a Irlanda do Norte, acabaram vencendo por 3-1 graças aos gols de Nadiem Amiri e Florian Wirtz.

Isso deixou as duas equipes empatadas com três pontos, já que a Irlanda do Norte venceu sua estreia nas eliminatórias por 3-1 em Luxemburgo.

O time de Michael O'Neill também segurou um empate contra a Suíça e venceu a Islândia em amistosos em casa em 2025.

Escalações esperadas para Irlanda do Norte x Alemanha

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell, Toal, McNair, Hume, Devenny, McCann, Charles, Galbraith, Bradley, Reid, Price;

Alemanha: Baumann, Baku, Tah, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, Pavlovic, Amiri, Wirtz, Gnabry, Woltemade.

Os anfitriões competirão antes do intervalo

O confronto anterior mostrou que a Irlanda do Norte é capaz de competir com a Alemanha.

Embora não tenham oferecido uma grande ameaça ofensiva, conseguiram marcar um gol no primeiro tempo com Isaac Price. Isso igualou a disputa, que permaneceu empatada até o minuto 69.

Com uma torcida apaixonada em Belfast, será ainda mais difícil para a Alemanha nesta segunda-feira.

A Irlanda do Norte está invicta em sete jogos internacionais em casa, tendo recebido equipes como Dinamarca e Suíça nesse período.

Esse histórico deve dar esperança real a eles para este confronto contra uma equipe alemã fora de forma.

Os visitantes não estiveram à frente no intervalo em nenhum dos seus últimos quatro jogos internacionais. Pode haver valor em apostar que essa tendência continue, com uma probabilidade implícita de 47,6%.

Palpite 1 para Irlanda do Norte x Alemanha: 1ª parte dupla chance: Irlanda do Norte ou empate, com odds de 2.10 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Irlanda do Norte x Alemanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O ataque alemão falhará novamente

Claramente, esta não é uma grande equipe da Alemanha. Para piorar, eles estão sem jogadores-chave como Jamal Musiala e Antonio Rudiger devido a lesões.

O meio-campo ainda possui qualidade, mas a ausência de Musiala é agravada pela má forma de Florian Wirtz. O jovem de 22 anos não marcou nem deu assistências em suas últimas nove partidas pelo Liverpool.

Ele tem uma média de apenas 1,6 passes decisivos e 1,3 chutes por jogo na Premier League, o que é uma queda significativa em relação aos seus números no Leverkusen.

Mesmo que os visitantes criem oportunidades, não há garantia de que serão convertidas.

Antes desta pausa internacional, nenhum dos três atacantes em sua equipe havia registrado um gol em nível sênior por seu país.

Palpite 2 para Irlanda do Norte x Alemanha: Alemanha marca menos de 2,5 gols, com odds de 1.74 na Betano.

Mais ação após o intervalo

A Irlanda do Norte criou apenas 0.28 xG no primeiro encontro. Eles foram naturalmente cautelosos e, tendo conseguido frustrar os alemães por longos períodos, provavelmente adotarão uma abordagem semelhante no início.

Eles têm jogadores que podem causar dano se mais espaço se abrir após o intervalo.

Conor Bradley é o destaque da equipe, enquanto Price possui um grande histórico internacional de 10 gols em 24 partidas antes destas eliminatórias. Ele ganhará confiança com seu gol em Colônia em setembro.

Com a Eslováquia liderando o grupo, a Alemanha precisará sair e buscar os três pontos.

Houve pelo menos um gol no segundo tempo em todos os 17 jogos deles desde o início da Euro 2024. Você pode apostar que o segundo tempo produzirá mais gols neste jogo com uma probabilidade implícita de 48,8%.