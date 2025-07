Palpite Internacional x Vitória - Brasileirão - 12/07/2025

A partida será válida pela 13ª rodada do Brasileirão, a primeira após a Copa do Mundo de Clubes.

Internacional e Vitória se enfrentam, neste sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Colados na tabela, as duas equipes precisam da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, posição que incomoda os dois times atualmente.

Melhores dicas de apostas para Internacional x Vitória

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado final Internacional vence 1.78 Total de gols Menos de 2.5 1.65 Total de escanteios Mais de 9.5 1.85

Como chegam as equipes

Pressionados e em posições desconfortáveis na tabela do Brasileirão, Internacionais e Vitória fazem, neste sábado (12), um confronto direto após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Em 17º e 16º, respectivamente, as duas equipes têm um único foco no jogo: a vitória.

Em 17º, o Internacional, que começou a temporada com grandes expectativas, enfrenta seu momento de mais instabilidade no ano. Em 12 jogos disputados no Brasileirão, o Colorado tem cinco derrotas, cinco empates e apenas duas vitórias. Nos últimos cinco jogos, a equipe gaúcha não conseguiu vencer.

Ao todo, em 2025, o Inter disputou 32 jogos, com 16 vitórias, 10 empates e seis derrotas, com 52 gols marcados e 32 sofridos.

Do lado do Vitória, as coisas também não estão boas. Para o Rubro-Negro, o retorno veio antes, na terça-feira, contra o Confiança, pela Copa do Nordeste. Já com Thiago Carpini balançando, a equipe sofreu um gol no fim do jogo e acabou eliminada da competição. O Vitória venceu apenas uma das últimas cinco partidas que disputou.

No Brasileirão, em 16º, o time baiano também tem duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Em 2025, o Vitória disputou 41 partidas, com 16 vitórias, 15 empates e 10 derrotas, com 50 gols marcados e 34 sofridos.

O jogo será o de número 44 entre Internacional e Vitória, com 17 vitórias do Inter, 11 empates e 15 vitórias do Vitória. No último encontro entre os dois, no último Brasileirão, o Colorado venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações:

Internacional: Rochet, Aguirre, Gabriel, Vitão e Ramon; Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Marcos e Jesus; Baralhas, Matheuzinho e Ronald; Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer.

Inter quer retornar com o pé direito

De volta aos gramados após um mês de paralisação, o Internacional quer aproveitar o reencontro com sua torcida para dar início à retomada na temporada. O Colorado volta a campo no Beira-Rio com um objetivo claro: conquistar uma vitória que o tire da incômoda zona de rebaixamento. Atuando em casa, diante de um adversário direto na tabela, o time sabe que os três pontos podem representar não apenas um alívio momentâneo na classificação, mas também um impulso emocional importante para a sequência do Brasileirão.

Palpite 1- Internacional vence, com odds de 1.78 na Betano

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Vitória nas principais casas de apostas.

Jogo das defesas

Com as duas equipes pressionadas pela necessidade de somar pontos, a expectativa é por um duelo equilibrado e de cautela. O temor de uma derrota logo na retomada do campeonato pode pesar, fazendo com que ambos adotem uma postura mais conservadora em campo. A tendência é que os times busquem o controle do jogo sem se expor demais, evitando riscos que podem custar caro na luta contra a parte de baixo da tabela.

Palpite 2- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na Betano

Bola na área pode resolver

Com zagueiros e atacantes que se destacam no jogo aéreo, as duas equipes podem explorar as bolas paradas como principal alternativa ofensiva. Escanteios, em especial, surgem como uma das armas mais promissoras para furar defesas fechadas e buscar o caminho do gol em um confronto que promete ser disputado centímetro a centímetro.