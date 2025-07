Palpite Internacional x Vasco - Brasileirão Série A - 27/07/2025

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Se recuperando após um início ruim de Brasileirão, o Internacional quer continuar com a boa sequência de vitórias, ainda mais jogando em casa. O Vasco, por outro lado, precisa superar a pressão para reencontrar seu caminho na temporada e respirar na briga contra o rebaixamento.

Melhores dicas de apostas para Internacional x Vasco

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Resultado final Internacional 1.61 Ambos marcam Sim 2.16 Total de gols Mais de 1.5 1.40

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Internacional e Vasco fazem, neste domingo (27), um dos jogos mais imprevisíveis da rodada do Brasileirão.

Recuperado após passar a Copa do Mundo de Clubes na zona do rebaixamento, o Colorado quer usar a torcida e sua boa fase no Beira-Rio para seguir vencendo, enquanto o Vasco, em queda livre desde o retorno ao campeonato, quer dar uma resposta para um torcida cada vez mais irritada com o desempenho da equipe.

Após começar a temporada cercado de expectativas, o Internacional sofreu com uma queda de desempenho que culminou na entrada da equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Após recalcular a rota, a equipe voltou bem para o torneio e já acumula três vitórias nos últimos três jogos. Agora, na 10ª posição e com 20 pontos em 15 jogos disputados, a equipe tem cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Foram 16 gols marcados e 19 sofridos.

Na temporada, o Colorado entrou em campo em 35 oportunidades, com 19 vitórias, 10 empates e seis derrotas.

Pelos lados do Vasco, a situação não é boa. Após uma eliminação dolorosa contra o Independiente del Valle, o Cruz-Maltino vive seu momento de maior pressão na temporada.

No Brasileirão, ainda não entrou na zona do rebaixamento por detalhe, já que ocupa a 16ª posição. Em 14 jogos, a equipe tem 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e oito derrotas. O time marcou 15 gols e sofreu 19. Nos últimos cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas sofridas.

Na temporada, que também começou com expectativa de evolução, a equipe tem números ruins. Em 39 jogos, apenas 12 vitórias foram conquistadas, além de 12 empates e 15 derrotas.

Este será o 70⁰ jogo entre Internacional e Vasco na história do futebol. O Inter venceu 32 vezes, contra 23 vitórias do Cruz-Maltino e outros 14 empates. No último encontro, no Brasileirão de 2025, vitória do Colorado por 1 a 0 em São Januário.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Victor Luis; Jair, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Rayan; David e Vegetti.

Favoritismo Colorado

Dono da casa, o Internacional é franco favorito contra o Vasco. Mesmo que na última temporada a equipe tenha sido superada pelo Gigante da Colina no Beira-Rio, os números atuais jogam a favor.

Enquanto o Vasco tem apenas uma vitória como visitante neste Brasileirão, o Internacional venceu suas seis últimas partidas em casa do campeonato contra times da parte inferior da tabela.

Palpite 1- Internacional vence, com odds de 1.61 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Eu quero ver gol

Com defesas irregulares, tanto Internacional quanto Vasco cedem espaços para a equipe adversária.

Desta forma, não é difícil imaginar que, já que também produzem bastante ofensivamente, as duas equipes marquem gols no confronto deste domingo no Beira-Rio.

Palpite 2- Ambos marcam na partida, com odds de 2.16 na EstrelaBet.

Defesas pouco confiáveis

Como dito anteriormente, as defesas dos times dão espaços, mas os ataques produzem bastante. Por conta disso, a média de gols deve ser boa no jogo, mas não absurda.

Palpite 3- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na EstrelaBet.