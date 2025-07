Palpite Internacional x Ceará - Brasileirão Série A - 20/07/2025

Internacional e Ceará se enfrentam neste domingo (20), às 11h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida será válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

No meio da tabela, os dois times entram em campo sonhando com a vitória. Um resultado positivo pode mudar qualquer uma das equipes de patamar no Brasileirão, principalmente quando o assunto é classificação para a próxima Libertadores.

Melhores dicas de apostas para Internacional x Ceará

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado final Internacional vence 1.71 Marcador de gol Rafael Borré 2.70 Total de gols Menos de 2.5 1.64

Como chegam as equipes

Atualmente ocupando a parte central da tabela, Internacional e Ceará entram em campo às 11h deste domingo (20), no Beira-Rio, buscando uma vitória para colocar qualquer uma das equipes na briga pela Libertadores.

Em 14º, o Colorado respira após deixar a zona do rebaixamento, enquanto o Ceará, em 10º, comemora o bom retorno à Série A do Brasileirão.

Com 14 pontos em 13 jogos disputados, o Colorado tem uma campanha bastante irregular no Campeonato Brasileiro. São apenas três vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas na competição nacional.

Nos últimos cinco jogos, foram dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória, justamente na última rodada, com um gol no último lance do jogo. Antes cotada como uma das favoritas ao título, a equipe de Roger Machado agora faz uma campanha de recuperação na competição.

Em 2025, já são 33 jogos disputados, com 17 vitórias, 10 empates e seis derrotas. A equipe marcou 53 gols e sofreu 32. No início do ano, o Colorado se sagrou campeão do Campeonato Gaúcho.

De volta à Série A após três anos, o Ceará faz um campanha surpreendente. Em 10º, o Vozão já soma 18 pontos em 13 jogos disputados, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Nos últimos cinco jogos, venceu dois e perdeu três, mas nada que tire o ânimo da equipe que sonha com uma vaga na Libertadores.

No retorno após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, a equipe acabou superada pelo Corinthians em casa após jogo equilibrado.

Em 2025, o ano começou bem para o Ceará, com o título do Campeonato Cearense sobre o Fortaleza. Ao todo, foram 35 jogos disputados até o momento no ano, com 18 vitórias, sete empates e nove derrotas.

Este será apenas o 27º jogo entre Internacional e Ceará na história. O Vozão tem oito vitórias, contra nove triunfos do Internacional e outros nove empates. No último encontro, no Brasileirão de 2022, vitória do Colorado por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Galeano, Matheus Araújo e Pedro Henrique; Pedro Raul.

Beira-Rio como fortaleza

Jogando em casa, o Internacional acredita que tem uma vantagem considerável contra o Ceará, e usará a força da torcida para tentar sair com a vitória neste domingo, às 11h.

Palpite 1- Internacional vence, com odds de 1.71 na Superbet.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Internacional x Ceará nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Para desencantar na temporada

Com poucos gols em 2025, Borré foi um dos destaques do Internacional na vitória contra o Vitória, no último domingo de Brasileirão. Agora, diante do Ceará, o objetivo do atacante é balançar as redes, algo que não acontece há três partidas.

Palpite 2- Rafael Borré marca, com odds de 2.70 na Superbet.

Jogo com defesas consistentes

Com times organizados, é de se esperar um jogo com gols, mas sem um número alto neste domingo. A expectativa, portanto, é de uma grande partida no Beira-Rio, mas com menos de três gols.

Palpite 3- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.64 na Superbet.