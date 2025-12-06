Palpite Inter Miami x Vancouver - MLS Cup - 06/12/2025

O Inter Miami mostrou sua melhor forma ao dominar o New York City na final da Conferência Leste. Será que podem fazer o mesmo com os Whitecaps?

Melhores palpites para Inter Miami x Vancouver:

Inter Miami -1 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.87 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano;

Tadeo Allende marca a qualquer momento, com odds de 2.70 na Betano.

Palpite de placar: Inter Miami 3-1 Vancouver.

Nossa análise: momento das equipes

O time de Javier Mascherano, o Inter Miami, teve um caminho muito mais fácil até a final da MLS Cup deste ano em comparação com Vancouver.

Eles dominaram o New York City por 5-1 na final da Conferência Leste, com Tadeo Allende marcando três gols. Ele é um dos jogadores-chave em uma equipe construída em torno do lendário Lionel Messi.

Antes disso, eles derrotaram o Cincinnati FC por 4-0 em seu próprio estádio. Também garantiram uma vitória por 4-0 na série decisiva melhor de três contra o Nashville.

Mascherano provavelmente usará o mesmo time para a final, preferindo Allende ao veterano atacante Luis Suárez.

Enquanto isso, a jornada dos Whitecaps até a final da MLS Cup foi difícil. Eles eventualmente garantiram uma vitória confortável na Final da Conferência Oeste sobre San Diego, após um jogador do time adversário ser expulso.

No entanto, as rodadas anteriores foram muito desafiadoras.

Vancouver precisou de pênaltis para derrotar o Los Angeles na fase semifinal. Eles também tiveram que contar com pênaltis para vencer o Dallas, após a série decisiva melhor de três terminar empatada.

No entanto, os Whitecaps marcam com frequência, com uma média de dois gols por jogo nos últimos cinco confrontos.

Prováveis escalações para Inter Miami x Vancouver

Inter Miami: Rios Novo, Alba, Weigandt, Falcon, Allen, Busquets, de Paul, Rodriguez, Silvetti, Allende, Messi;

Vancouver: Takaoka; Johnson, Ocampo, Laborda, Priso, Cubas, Berhalter, Sabbi, Ahmed, Muller, White.

O caminho mais fácil dos Herons até a final da MLS Cup indica uma vantagem

Desde que os Herons derrotaram o New York City com facilidade no último jogo, é provável que o time de Mascherano conquiste o título da MLS no sábado.

O Inter Miami marcou 81 gols na temporada regular, enquanto Vancouver marcou 66 gols.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez antes na MLS, com os Herons vencendo por 2-1 em Vancouver em maio de 2024.

A vantagem de jogar em casa será outro fator importante aqui. Os Whitecaps devem viajar para Fort Lauderdale para a final.

Na MLS, as equipes muitas vezes têm um desempenho ruim em jogos fora de casa devido às longas distâncias de viagem.

Palpite 1 para Inter Miami x Vancouver: Inter Miami -1 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.87 na Betano.

Espera-se muitos gols neste fim de semana

A MLS é considerada uma das ligas domésticas com mais gols do mundo.

Essas duas equipes marcam ainda mais do que a média da liga. Enquanto a média de jogos da MLS teve 3,01 gols por jogo nesta temporada, os jogos envolvendo os Herons e os Whitecaps tiveram uma média de 3,56 gols.

Além disso, quatro dos últimos cinco jogos do Inter Miami tiveram quatro ou mais gols. Enquanto isso, três dos últimos cinco jogos do Vancouver Whitecaps também viram quatro ou mais gols marcados.

Diante dessas estatísticas, mais de 3,5 gols é a aposta de valor clara do nosso trio de previsões para Inter Miami x Vancouver neste fim de semana, com uma probabilidade de apenas 50%.

Palpite 2 para Inter Miami x Vancouver: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Apostar em Allende para manter sua excelente forma é uma boa pedida

Enquanto nomes como Lionel Messi e Sergio Busquets recebem mais atenção no Inter Miami, há outro jogador importante no terço final.

Tadeo Allende tem sido uma das melhores contratações por empréstimo da campanha da MLS, tendo marcado 19 gols em 36 partidas na MLS desde que chegou do Celta de Vigo.

Allende demorou para se tornar titular regular na equipe dos Herons, com Luis Suárez sendo preferido no início da temporada.

No entanto, os problemas de lesão do uruguaio deram a Allende a chance de brilhar, e ele aproveitou com ambas as mãos.

O jogador de 26 anos marcou um hat-trick contra o New York City, então apostar que ele marcará uma vez na final de sábado, com uma probabilidade de apenas 37,04%, é uma jogada sólida.