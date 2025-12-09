Palpite Inter de Milão x Liverpool - Champions League - 09/12/2025

O Inter venceu quatro dos seus primeiros cinco jogos na fase de grupos da Champions League. Com o Liverpool ainda em uma forma inconsistente, esse vai ser um teste realmente difícil para os Reds.

Dicas de apostas para Inter de Milão x Liverpool:

Inter de Milão vence, com odds de 2.20 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.60 na Betano;

Lautaro Martinez marca a qualquer momento, com odds de 2.62 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar : Inter 3-1 Liverpool;

: Inter 3-1 Liverpool; Palpite de artilheiros: Inter - Martinez, Thuram, Akanji; Liverpool - Wirtz.

O técnico do Liverpool, Arne Slot, ainda está sob forte escrutínio. Seus inconsistentes Reds viajam para enfrentar o Inter de Milão na noite de terça-feira para o seu sexto jogo da fase de grupos da Champions League 25/26.

Os anfitriões, Inter, têm estado em ótima forma, tanto no cenário doméstico quanto continental. Os homens de Christian Chivu estão atualmente disputando com o Napoli o topo da Série A, tendo marcado 32 gols em apenas 14 jogos.

Da mesma forma, o Inter levou esse ímpeto ofensivo para a fase de grupos da Champions League. Eles venceram quatro dos seus cinco jogos até agora, marcando 12 gols e sofrendo apenas três.

O Inter é atualmente a melhor equipe da Champions League em xG sem pênaltis (12,8). Sua linha de frente vibrante causará problemas para uma defesa do Liverpool que carece de confiança e estrutura.

O Liverpool tem três vitórias e duas derrotas nos seus primeiros cinco jogos da fase de grupos da Champions League nesta temporada. Os Reds estão em 13º na liga, apenas três pontos acima do corte de 24º lugar para os playoffs de eliminação. Uma derrota em Milão pode deixá-los vulneráveis ao grupo perseguidor.

Sua forma na liga também não é nada animadora. Os Reds conquistaram apenas cinco pontos nos últimos cinco jogos da EPL. Seus resultados mais recentes foram empates com times recém-promovidos, Sunderland e Leeds. Contra o Leeds, eles conseguiram desperdiçar uma vantagem de 3-2 no minuto 96.

A seleção de Mo Salah é o principal tópico de conversa, após sua surpreendente explosão pós-jogo neste fim de semana. O egípcio parece estar frustrado por ser deixado de fora ultimamente.

O veterano teme estar sendo usado como bode expiatório para os maus resultados de Arne Slot. Seus comentários sugerem que ele está quase certo de ser deixado de fora contra o Inter.

Escalações esperadas para Inter de Milão x Liverpool

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, Augusto, Akanji, Bastoni, Bisseck, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Thuram, Martinez;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Robertson, Bradley, Van Dijk, Gomez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Chiesa, Ekitike.

Apostamos que os anfitriões aumentarão a miséria de Slot

É muito difícil apostar no Liverpool agora. Depois de derrotas contra duas equipes recém-promovidas da Premier League, a confiança dos Reds sofreu um golpe sério. Isso, junto com a explosão de Salah no fim de semana, sugere que as coisas estão longe de serem tranquilas nos bastidores em Anfield.

Em contraste, o Inter está apenas um ponto atrás dos atuais líderes da Série A, o Napoli. Eles venceram quatro dos seus cinco jogos da fase de grupos da Champions League. No San Siro, os Nerazzurri estão em forma muito produtiva. Eles venceram seis de seus oito jogos da Série A, sofrendo apenas cinco gols.

A principal questão gira em torno da recente forma do Liverpool na Itália. Eles venceram seus últimos cinco jogos fora de casa na Champions League contra adversários italianos.

No entanto, a história recente não considera a queda acentuada na forma e confiança dos Reds desde o outono.

Dica de aposta 1 para Inter de Milão x Liverpool: Inter de Milão vence, com odds de 2.20 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter de Milão x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols são esperados de ambos os times, ofensivos

Embora o Liverpool esteja longe do seu melhor agora, eles ainda sabem como atacar. Os adversários de terça-feira, o Inter, não são diferentes. Essas equipes são as duas melhores da Champions League em gols esperados sem pênaltis (xG).

O Inter lidera com 12,8, seguido de perto pelo Liverpool com 12,7. Isso significa que ambos estão criando oportunidades suficientes para marcar 2,5 gols legítimos por partida na fase de grupos da Champions League.

Os mercados de apostas acreditam que há apenas 38,46% de chance de serem marcados quatro ou mais gols aqui. No entanto, isso parece subestimar o mercado de mais de 3,5 Gols.

Desde que o Leeds marcou três contra o Liverpool no sábado, é difícil vê-los adotando uma postura defensiva no San Siro. O Inter é o líder em gols da Série A, com nove gols a mais do que qualquer outra equipe na liga.

Dica de aposta 2 para Inter de Milão x Liverpool: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.60 na Betano.

Aposta de grande valor que Martinez furará a defesa do Liverpool

Lautaro Martinez tem sido um jogador-chave para o ataque do Inter nos últimos sete anos. Desde que chegou do Racing Club em 2018, o argentino tem uma média de quase um gol a cada dois jogos.

O jogador de 28 anos está agora entrando no auge de sua carreira – e isso é evidente. Martinez marcou sete gols em 14 aparições na Série A até agora nesta temporada. No entanto, sua taxa de acerto é ainda melhor na Champions League.

Ele atualmente tem uma taxa de acerto de 100%, tendo marcado quatro gols em quatro partidas na fase de grupos da Champions League.

Ainda assim, os mercados de apostas acreditam que Martinez tem apenas 38,17% de chance de balançar as redes contra os Reds. Isso faz de Martinez a principal escolha de valor entre nosso trio de previsões para Inter x Liverpool.