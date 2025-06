Palpite Inter de Milão x Urawa Red Diamonds - Mundial de Clubes - 21/06/2025

Apresentamos três previsões para Inter de Milão x Urawa Red Diamonds no confronto do Mundial de Clubes no sábado, 21 de junho.

Favoritos absolutos, o Inter de Milão enfrenta o Urawa Red Diamonds. Após um empate, será que o Inter vai se recuperar ou tropeçar novamente?

Melhores apostas para Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

Mercado Palpite Odds na KTO Handicap Urawa Red Diamonds +2 2.30 Total de Gols no Segundo Tempo Mais de 0.5 gols do Urawa Red Diamonds no segundo tempo 2.90 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 2.04

Nossa análise: Forma das duas equipes

O Mundial de Clubes está agora no segundo dia de jogos, e o Grupo E está totalmente aberto após o tropeço do Inter de Milão em sua estreia. As equipes europeias são geralmente favoritas no Mundial de Clubes, mas o Inter foi o primeiro a escorregar, mesmo sendo amplamente favorito, ao empatar 1-1 com o Monterrey.

O Inter é novamente o favorito e está ansioso para vencer o Urawa Red Diamonds. O time italiano tem enfrentado dificuldades recentemente, com uma forma irregular desde abril. No entanto, uma derrota contra uma equipe japonesa desconhecida seria um novo recorde negativo.

O primeiro jogo do Urawa Red Diamonds no Mundial de Clubes ocorreu como esperado, com uma derrota por 3-1 para o River Plate. Esse resultado pode não refletir completamente o jogo, já que eles tiveram um desempenho respeitável. Embora não sejam esperados para alcançar muito aqui, isso poderia torná-los um adversário perigoso para o Inter.

Prováveis escalações para Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Asllani, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Escalação esperada do Urawa Red Diamonds: Nishikawa, Ishihara, Boza, Hoibraaten, Naganuma, Yasui, Gustafson, Kaneko, Watanabe, Savio, Matsuo

Uma vitória apertada para o Inter?

No papel, e de acordo com os apostadores, este jogo está definido para ser um confronto extremamente desequilibrado a favor do Inter. Isso provavelmente se deve ao viés dos apostadores em relação às equipes europeias, já que todos os favoritos para esta competição são da Europa. Esse padrão também tem sido visto em jogos isolados, onde quase todas as equipes europeias começam como favoritas.

No entanto, as coisas nem sempre saem como esperado, e o Inter descobriu isso da maneira mais difícil. Embora tenham sido amplamente dominantes, apenas dois chutes a gol sugerem que um empate pode ter sido um resultado justo. Isso mostrou claramente suas dificuldades recentes, já que o Inter venceu apenas três dos últimos 12 jogos dentro dos 90 minutos.

O Urawa certamente não é um vencedor prolífico, mas apresentou uma boa performance em seu jogo de estreia. Sua derrota por 3-1 lisonjeou um pouco o River Plate e foi a primeira vez que foram derrotados por dois ou mais gols desde março. Dada a má forma do Inter e a defesa esperada do Urawa, qualquer vitória potencial do Inter provavelmente será por uma margem pequena.

Aposta 1 para Inter de Milão x Urawa Red Diamonds: Urawa Red Diamonds +2 handicap com odds de 2.30 na KTO

Surpresas após o intervalo

Inicialmente, as odds podem levá-lo a subestimar o Urawa, mas a equipe japonesa merece mais crédito. Eles acumularam mais xG do que o River Plate em seu jogo de abertura, mostrando que podem competir com a elite.

Vale mencionar que 1.01 dos 1.09 xG que conseguiram ao longo dos 90 minutos vieram após o intervalo, embora isso possa ser ligeiramente distorcido pelo fato de que seu gol foi de pênalti. Este surto tardio é um padrão consistente para eles.

Seis dos últimos sete jogos em que marcaram viram eles balançarem as redes após o intervalo. Desde que oito dos seus últimos dez gols também vieram no segundo tempo, eles tendem a melhorar à medida que o jogo avança. Tendo exibido uma forma de ataque impressionante contra o River Plate, eles têm um grande valor para marcar após o intervalo aqui.

A abordagem divertida do Urawa

Dada a forma como o Urawa abordou seu jogo de estreia contra o River Plate, este jogo provavelmente será aberto. Isso talvez favoreça o Inter, que tem melhores atacantes e está bem posicionado para explorar as brechas defensivas do Urawa. Se o River Plate os puniu, o Inter parece ter um bom valor para fazer o mesmo.

O Urawa tem usado essa estratégia há algum tempo, e isso contribuiu para que ambas as equipes marcassem em seis dos seus últimos sete jogos. Embora as odds sugiram que ambas as equipes não marcarão porque o Urawa é visto como improvável de encontrar as redes, eles tendem a marcar.

Os jogos do Inter não têm visto gols em ambas as extremidades com tanta frequência, mas a abordagem do Urawa pode surpreendê-los. Eles podem esperar muito respeito, mas a equipe japonesa não dará isso a eles com sua abordagem agressiva.