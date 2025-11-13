Palpite Inglaterra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 13/11/2025

Nosso especialista em apostas espera uma vitória sólida em casa, com o capitão da Inglaterra, Harry Kane, aumentando sua impressionante contagem de gols internacionais.

Dicas de apostas para Inglaterra x Sérvia:

Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.67 na Betano;

Harry Kane marca a qualquer momento, com odds de 1.80 na Betano;

1º tempo: Inglaterra vence, com odds de 1.73 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inglaterra 2-0 Sérvia;

Palpite de artilheiros: Inglaterra - Harry Kane, Jude Bellingham.

A Inglaterra garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 5-0 sobre a Letônia em outubro. Eles têm um recorde de 100% neste grupo, vencendo todos os seis jogos até agora.

Thomas Tuchel está se aproximando de um ano como treinador dos Três Leões. A vitória por 5-0 no jogo de ida contra a Sérvia é considerada sua vitória mais significativa até hoje.

Essa derrota, combinada com uma perda prejudicial por 1-0 em casa para a Albânia em outubro, levou à demissão do técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic. Eles entram neste jogo apenas na terceira posição do Grupo A. Os visitantes podem precisar de um resultado para se manterem na disputa pelo segundo lugar.

Escalações esperadas para Inglaterra x Sérvia

Escalação esperada do Inglaterra: Pickford, Burn, Stones, Konsa, James, Anderson, Rice, Eze, Bellingham, Saka, Kane;

Escalação esperada do Sérvia: Petrovic, Terzic, Milenkovic, Pavlovic, Mimovic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Samardzic, Kostic, Vlahovic.

Uma chuva de gols é improvável

O novo técnico da Sérvia é Veljko Paunovic, que foi recentemente demitido pelo Real Oviedo, apesar de ter guiado o clube espanhol à promoção na última temporada. Ele favorece um estilo de jogo relativamente conservador. Isso sugere que ele é altamente improvável de vir a Wembley com qualquer coisa além de uma mentalidade defensiva.

A Inglaterra ainda não sofreu um gol em 540 minutos de futebol neste grupo. Apenas um dos seus últimos 10 jogos no geral viu ambas as equipes marcarem. Essas tendências provavelmente continuarão aqui.

Espera-se que a Sérvia jogue pelo ponto que lhes daria uma chance de ficar em segundo lugar na última rodada. Apenas um dos seus últimos sete jogos viu ambas as equipes marcarem.

Dica de aposta 1 para Inglaterra x Sérvia: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.67 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inglaterra x Sérvia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kane aumentará a sua contagem pela Inglaterra

Embora a classificação já esteja garantida, espera-se que a Inglaterra nomeie uma escalação forte. É quase certo que isso incluirá o capitão Harry Kane, o maior artilheiro da Inglaterra. O jogador de 32 anos marcou 76 vezes em 110 partidas internacionais.

Ele está com uma média de um gol e 4,3 chutes por jogo nesta campanha de qualificação. Kane também tem estado em forma excepcional na Bundesliga nesta temporada. O ex-atacante do Spurs marcou 13 gols a uma taxa de um a cada 61 minutos na primeira divisão alemã.

Com 10 gols em seus últimos 10 jogos por clube e seleção, Kane é uma força quase imparável. Com jogadores como Bukayo Saka e Jude Bellingham em boa forma, ele será apoiado por companheiros de equipe de alta qualidade. O capitão da Inglaterra tem um bom valor para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 55,6%.

Dica de aposta 2 para Inglaterra x Sérvia: Harry Kane marca a qualquer momento, com odds de 1.80 na Betano.

Os anfitriões começarão bem

Embora tenha sido anunciado como seu teste mais difícil neste grupo, a Inglaterra rapidamente assumiu o controle do jogo de ida em Belgrado. Gols de Kane e Noni Madueke os colocaram em vantagem de 2-0 até os 35 minutos. Eles também estavam com 3-0 no intervalo na última partida na Letônia.

Eles estiveram à frente no intervalo em cinco dos seis jogos da Inglaterra neste grupo de qualificação. Também levou apenas 20 minutos para os Três Leões abrirem uma vantagem de 3-0 contra o País de Gales em um amistoso em outubro.

Tuchel parece ansioso para que sua equipe jogue com intensidade desde o primeiro apito. O alemão quer que os padrões permaneçam altos nas últimas partidas antes da Copa do Mundo.

Portanto, uma forte atuação no primeiro tempo parece provável por parte dos anfitriões. Se alguma complacência for surgir, pode ser após algumas mudanças no intervalo ou no domingo, na Albânia.