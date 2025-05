Palpite GV San José x Fluminense - Copa Sul-Americana - 08/05/2025

Enquanto o Fluminense chega embalado e é favorito mesmo na altitude, o San José busca reverter uma sequência negativa.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Fluminense 2.92 Total de Gols Fluminense Mais 1,5 2.30 Total de Escanteios Mais 5,5 2.07

San José e Fluminense voltam a se enfrentar pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, com o início da partida previsto para as 21h30. A bola rolará no Estádio Hernando Siles.Confira dicas de palpites, mercados, análises e prováveis escalações para San José x Fluminense.

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 08/05, às 9h45.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Situação das equipes

Lanterna do Grupo F com um ponto, o San José faz uma péssima campanha na Sul-Americana e ainda não conseguiu vencer. O momento negativo da equipe não se limita à competição continental, já que vem de uma derrota por 5x1 no jogo contra o Blooming pelo Campeonato Boliviano. Com esse placar, o time acumula sete jogos sem vencer.

Em contrapartida, o Fluminense vive uma boa fase e lidera o grupo com sete pontos, resultado de duas vitórias e um empate. Além disso, chega para esta partida após dois resultados positivos: no sábado (03), superou o Sport por 2x1 pelo Brasileirão, e antes disso venceu a Aparecidense por 1x0 pela Copa do Brasil.

Prováveis escalações

San José: Poveda; Ramallo, Landa, Seimandi e Saavedra; Bejarano, Ribera, Arismendi e Vasquez; López e Roca.

Poveda; Ramallo, Landa, Seimandi e Saavedra; Bejarano, Ribera, Arismendi e Vasquez; López e Roca. Fluminense: Victor Eudes; Fidelis, Thiago Santos, Manoel e Vagno; Bernal e Nonato; Serna, Lezcano e Keno; Everaldo.

Fluminense é favorito mesmo jogando na altitude

Considerando o momento atual e o desempenho de ambas as equipes na Sul-Americana, fica fácil deduzir que o Fluminense tem favoritismo na disputa desta quinta-feira, mesmo jogando fora de casa e na altitude de Oruro.

Nos últimos dez jogos, o Tricolor Carioca perdeu apenas um, para o Botafogo por 2x0, também fora de casa. Nos demais jogos, foram sete vitórias e dois empates. Já o San José venceu apenas três das 11 partidas da temporada, incluindo uma vitória apertada na fase classificatória da Sul-Americana sobre o Club Aurora por 1x0.

O San José também perdeu os dois amistosos do início do ano contra o Bolívar, um deles por 7x1. Além disso, o time boliviano sofreu mais goleadas em 2025, incluindo uma para o Fluminense por 5x0 na segunda rodada. Diante disso, o palpite é que o Fluminense conquiste o resultado fora de casa nesta partida.

Palpite 1 - Vitória do Fluminense com odd 2.92 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre GV San José x Fluminense nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols do Fluminense na partida

A defesa do San José tem um baixo desempenho, com 22 gols sofridos em 11 jogos, o que representa praticamente dois gols tomados por partida. Em apenas cinco ocasiões, o clube sofreu menos de dois gols. Na Sul-Americana, os adversários balançaram as redes da equipe nove vezes, além das quatro goleadas sofridas ao longo da temporada.

O Fluminense, por sua vez, apresenta bons números no ataque, com sete gols feitos e apenas um sofrido na Sul-Americana, totalizando 34 gols em todas as competições. Embora o time carioca não tenha uma alta frequência de jogos com dois ou mais gols marcados, em quatro dos últimos dez jogos essa marca foi alcançada.

Porém, considerando o desempenho do San José, que tem sofrido muitos gols desde o início do ano, a probabilidade é que o Fluminense marque ao menos duas vezes na partida.

Palpite 2 - Mais 1,5 Gols para o Fluminense com odd 2.30 na Betano

Previsão para Cartões

O San José tem recebido ao menos um cartão em todas as disputas, com destaque para as três últimas partidas, onde foram registrados nove cartões, incluindo dois vermelhos. O Fluminense já coleciona sete cartões nesses três jogos da Sul-Americana, com quatro cartões anotados apenas contra o Unión Española.

Nos últimos cinco jogos do Fluminense, três deles terminaram com mais de 5,5 cartões, incluindo o confronto contra o Botafogo, quando o Tricolor levou quatro cartões. O San José também apresentou números semelhantes em suas últimas cinco partidas, destacando o confronto contra o ABB, que registrou 14 cartões no total, incluindo um vermelhos e três amarelos para o San José. Portanto, é provável que haja uma boa quantidade de cartões neste duelo.

Palpite 3 - Mais 5,5 Cartões com odd 2.07 na Betano