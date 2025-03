Palpite Grêmio x Ferroviária - Campeonato Brasileiro Feminino - 26/03/2025

O duelo Grêmio x Ferroviária promete chuva de gols e escanteios. Será que a força do mando de campo fará diferença?

Nesta quarta-feira, às 19h, o grêmio irá receber a Ferroviária por partida válida pela 2ª segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Estádio do Vale.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Gols Mais 2.5 1.80 Escanteio Mais 7,5 1.32 Resultado Final Grêmio 4.0

As odds podem sofrer alterações. Atualizado em 26/03/2025 às 13:08h.

Resultados da primeira rodada

Após a derrota na estreia do campeonato, as jogadoras do Grêmio buscam redimir-se e encontrar o caminho da vitória diante da Ferroviária. No jogo de estreia contra o Cruzeiro, as gremistas tiveram um início promissor, abrindo 2 a 0 no placar, mas acabaram sofrendo uma virada dolorosa no segundo tempo e perdendo por 4 a 3.

Já a Ferroviária, por outro lado, começou o Brasileirão com um show de bola, goleando o Sport por 7 a 0 e assumindo a liderança da tabela com um saldo de sete gols. Com essa vitória convincente, as guerreiras grenás demonstraram sua força e agora se preparam para enfrentar as gremistas em busca de mais três pontos.

Prováveis Escalações

Provável escalação do Ferroviária: Luciana; Kati, Luana, Andressa e Barrinha; Cris, Raquel e Micaelly; Darlene, Mariana Santos e Milene Fernandes.

Provável escalação do Grêmio: Raissa; Shashá, Brito, Mônica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Giovaninha, Maria Dias e Yamila Rodríguez.

Gols no jogo

Apesar da derrota no último jogo, o Grêmio pode se orgulhar de seu histórico de gols recente, com 5 gols marcados nos últimos 3 jogos, uma média de 1,6 gol por jogo. Jogando em casa, é provável que o tricolor gaúcho adote uma postura mais ofensiva, pressionando o adversário e criando oportunidades de gol.

Por outro lado, a Ferroviária demonstrou seu potencial ofensivo no jogo de estreia, com um ataque eficiente que marcou 9 gols nos últimos 3 jogos, incluindo 7 gols contra o Sport, resultando em uma média de 3,0 gols por jogo. A linha de ataque da Ferroviária é liderada por jogadoras talentosas como Micaelly e Duda, que marcaram dois gols cada na goleada do último domingo.

Palpite 1 – Mais 2.5 gols com odd 1.80 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Ferroviária nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de muitos escanteios

Considerando o estilo de jogo ofensivo de ambos os times, é provável que o jogo seja marcado por uma grande quantidade de escanteios. A análise das partidas da primeira rodada revela que o volume de finalizações é um indicador importante para a previsão de escanteios.

A Ferroviária, por exemplo, marcou 9 escanteios em seu último jogo, com 26 finalizações, enquanto o Grêmio, apesar de ter marcado apenas 2 escanteios, teve 11 finalizações, o que sugere um potencial risco de saídas de cantos. Esses números indicam que o jogo pode ser marcado por uma intensa disputa por bola e uma grande quantidade de oportunidades de ataque.

Palpite 2 – Mais 7,5 escanteios com odds 1.32 na Sportingbet

Vitória do mandante

Com o apoio da torcida em casa, o Grêmio pode aproveitar a vantagem do mando de campo para buscar sua primeira vitória no campeonato.

Após a derrota no jogo de estreia, as jogadoras do Grêmio entrarão em campo motivadas e determinadas a somar seus primeiros 3 pontos na tabela. Com uma linha de ataque ofensiva e criativa, é esperado que as jogadoras criem várias oportunidades de marcar gols e conquistar a vitória.

Palpite 3 – Grêmio vence a partida com odds 4.0 na Sportingbet