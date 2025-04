Palpite Grêmio x Bahia - Brasileirão Feminino - 13/04/2025

O Bahia busca afastar-se do perigo do rebaixamento, enquanto as donas da casa almejam uma vitória crucial.

Próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino, o Grêmio irá receber o Bahia, nesse domingo, em mais uma rodada da competição e com a expectativa de conquistar uma vitória, ainda mais para já começar a sonhar com a zona de classificação do torneio.

O duelo será realizado no Airton Ferreira da Silva, um estádio que fica localizado dentro do CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Em anos anteriores o time chegou a atuar no estádio do Cerâmica, mas decidiu que o melhor era jogar no seu centro de treinamentos.

Mercado Palpite Odds na Betano Gols Mais de 2,5 gols 1,70 Gols Ambos os times marcam 1,75 Resultado Empate 3,80

Odds sujeitas a alteração.

Jogo diante do Palmeiras ainda repercute

Atuando fora de casa, o Grêmio conseguiu jogar muito bem contra o Palmeiras e por pouco não conseguiu uma bela vitória diante de uma equipe que é favorita ao título do Brasileirão Feminino. Entretanto, é preciso destacar que nos minutos finais da partida o time acabou desligando e levando o empate.

Contra o Bahia somente a vitória interessa, ainda mais porque dependendo dos resultados paralelos, o time pode até mesmo entrar na zona de rebaixamento da competição nacional, algo que não era visto nos últimos anos.

Escalações Prováveis para Grêmio x Bahia

Escalação Esperada do Grêmio: Raissa Tayná; Dani Barão, Tayla, Mônica Ramos e Amanda Brunner; Jéssica Peña e Montoya Camila Pini, Maria Dias e Yamila Rodriguez; Giovaninha. Técnico: Thaissan Passos.

Escalação Esperada do Bahia: Nágila; Mila Santos,Avila, Tchula, Suelen; Mari Pires, Vilma, Cássia; Rhaizza, Jú Oliveira e Ellen. Técnico: Felipe Freitas.

Mais de 2,5 gols

Para esse duelo, um dos mercados mais interessantes é o de gols, ainda mais em relação ao histórico recente do Grêmio, que atua diante do seu torcedor. Na primeira partida na competição, contra o Cruzeiro, os gaúchos tiveram 7 gols no jogo e no confronto contra o Palmeiras foram 4 gols totais.

O Bahia também apresenta o mesmo cenário, já que diante do Internacional foram 5 gols e contra o Flamengo foram 6 bolas na rede, o que mostra uma alta possibilidade de gols nesse jogo.

Palpite 1 - Mais de 2,5 gols com odd 1.70 na Betano

Ambos os times marcam

Uma outra aposta interessante para esse confronto é o de ambos marcam. Ainda mais em relação ao histórico dos times no Brasileirão Feminino. O Grêmio, mandante no jogo, apresentou esse cenário em todos os seus jogos até o momento.

Por outro lado, o Bahia também marcou e sofreu gols em todos os seus jogos e se manter o mesmo ritmo, possui alta tendência a termos um duelo com os 2 times balançando as redes adversárias.

Palpite 2 - Ambos os times marcam com odd 1.75 na Betano

Resultado: Empate

Por fim, uma aposta arriscada para esse jogo é de que o duelo irá terminar empatado. Observando o histórico recente entre os times, podemos perceber que um empate nesse confronto não é um resultado muito complicado de acontecer.

O Grêmio, nos últimos 3 jogos, empatou com Palmeiras e Ferroviária. Enquanto isso, o Bahia empatou com Flamengo e América-MG, sendo que esse último confronto foi realizado fora de casa. Por esses motivos acreditamos que o jogo não terá um vencedor.

Palpite 3 - Empate com odd 3.80 na Betano