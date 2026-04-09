Palpite Grêmio x Sport - Brasileirão Série A - 10/08/2025

Fora da Copa do Brasil, os dois times tiveram uma semana livre para treinamentos. O Imortal quer voltar a vencer após a derrota na última rodada, enquanto o Sport precisa, ao menos, sonhar com a permanência na Série A.

Melhores dicas de apostas para Grêmio x Sport

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Resultado Final Grêmio vence 1.84 Marcador de gol Martin Braithwaite 2.00 Total de cartões Menos de 5.5 1.70

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Grêmio e Sport jogam na noite deste domingo (10), pelo Brasileirão. Na metade inferior da tabela, os dois times não entraram em campo no meio de semana, já que foram eliminados nas fases anteriores da Copa do Brasil.

O Imortal precisa da vitória para buscar coisas maiores no Brasileirão, enquanto o Sport, em situação delicada, ainda tenta sua primeira vitória na competição.

Com 20 pontos em 17 jogos, o Grêmio, atualmente, ocupa a 14ª posição no campeonato. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas, um empate e uma vitória conquistada. No último jogo, o Imortal visitou o Fluminense e acabou derrotado por 1 a 0, no Maracanã.

Em 2025, o Grêmio disputou 42 jogos, com 15 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, marcando 56 gols e sofrendo 46.

Pelos lados da Ilha do Retiro, o Sport vive seu pior momento na história. Em 16 jogos disputados no Brasileirão, a equipe ainda não conseguiu vencer e somou apenas seis pontos, com seis empates e incríveis 10 derrotas. Foram nove gols feitos e 25 sofridos. Nos últimos cinco jogos, duas derrotas e três empates, o que representou uma evolução da equipe.

No ano, o Sport entrou em campo em 39 oportunidades, com 12 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. Foram 47 gols feitos e 44 sofridos.

Grêmio e Sport já disputaram, ao longo da história, 52 partidas. Foram 24 vitórias do Imortal, 14 empates e 14 triunfos do Leão. No último encontro entre os dois, pela Série B de 2022, vitória do Grêmio por 3 a 0 na Arena.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Camilo (Edenilson), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Riquelme, Alysson Edward (Carlos Vinícius) e Olivera; Braithwaite.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Pedro Augusto (Matheusinho/Atencio); Barletta, Matheusinho (Lucas Lima) e Ignacio Ramírez (Derik/Pablo).

Com meio time estreante, Grêmio é favorito

Com mudanças em praticamente todas as posições na equipe, o Grêmio é o grande favorito para conquistar a vitória contra o Sport, que vive uma fase terrível no Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Imortal deve vencer e respirar.

Palpite 1- Grêmio vence, com odds de 1.84 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Sport nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dinamarquês Imortal

Autor dos gols da vitória do Grêmio contra o Fortaleza, no último jogo do Imortal na Arena do Grêmio, Martin Braithwaite quer manter a boa fase e garantir, mais uma vez, três pontos para o Tricolor dentro de seus domínios.

Palpite 2- Martin Braithwaite marca a qualquer momento, com odds de 2.00 na EstrelaBet.

Jogo duro

Com os dois times precisando de um bom resultado, cada um com seu motivo diferente, a expectativa é para um jogo duro na Arena. Mas isso não significa que teremos muitos cartões, até por não ser o padrão dos times.

Palpite 3- Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.70 na EstrelaBet.