Palpite Geórgia x Espanha - Eliminatórias Copa do Mundo - 15/11/2025

Nosso especialista em apostas espera mais uma vitória da Espanha, com Mikel Merino marcando em um confronto de poucos gols.

Dicas de apostas para Geórgia x Espanha:

Geórgia marca menos de 0,5 gols, com odds de 1.80 na Betano;

Mikel Merino marca a qualquer momento, com odds de 2.80 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.40 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Geórgia 0-2 Espanha;

Palpite de artilheiros: Espanha – Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Sem surpresa, a Espanha tem sido o destaque no Grupo E das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Eles venceram todas as quatro partidas e lideram a classificação, podendo garantir uma vaga no torneio do próximo verão no sábado.

Eles foram mais impressionantes em setembro do que em outubro, mas ainda chegam a este jogo após uma vitória por 2-0 sobre a Geórgia e uma vitória por 4-0 contra a Bulgária.

Foi uma campanha decepcionante para os anfitriões. Eles perderam três de seus quatro jogos no grupo. Uma derrota por 4-1 na Turquia na última vez praticamente acabou com suas chances de chegar à Copa do Mundo.

Escalações esperadas para Geórgia x Espanha

Escalação esperada do Geórgia: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Espanha: Simón, Cucurella, Laporte, Huijsen, Llorente, Zubimendi, Merino, Ruiz, Pino, Oyarzabal, Ferran.

Os anfitriões sem pontaria em Tbilisi

A natureza unilateral do recente encontro entre essas equipes sugere que será muito difícil para a Geórgia no sábado. Embora tenha perdido apenas por 2-0 em Elche, a equipe de Willy Sagnol achou impossível colocar seus atacantes perigosos no jogo.

Ao longo dos 90 minutos, a Geórgia teve apenas 17% da posse de bola, um chute e nenhum escanteio. Seu xG foi de apenas 0,01, com a Espanha dominante do primeiro ao último apito.

Com a vantagem de jogar em casa, eles esperam ter um pouco mais de posse de bola. No entanto, La Roja ainda não se classificou para a Copa do Mundo, então estarão novamente altamente motivados.

As chances da Geórgia de marcar também são prejudicadas pela ausência por lesão de seu principal atacante Georges Mikautadze.

Dica de aposta 1 para Geórgia x Espanha: Geórgia marca menos de 0,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Geórgia x Espanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Merino continua a boa fase

O surgimento de Merino como uma ameaça significativa de gols do meio-campo tem sido um tanto surpreendente, mas é um impulso bem-vindo para Luis de la Fuente. O jogador de 29 anos havia marcado apenas duas vezes em 31 aparições internacionais até o final do ano passado. Ele marcou oito vezes em oito partidas por seu país em 2025.

Com seis gols nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, o jogador do Arsenal está atrás apenas de Memphis Depay e Erling Haaland antes dos jogos internacionais desta semana. Ele desenvolveu um talento para chegar à área no momento certo e representa uma ameaça tanto no ar quanto no chão.

Merino também marcou três vezes pelos Gunners nesta temporada. Nesta temporada, ele tem marcado um gol a cada 131 minutos tanto pelo clube quanto pelo país.

Dica de aposta 2 para Geórgia x Espanha: Mikel Merino marca a qualquer momento, com odds de 2.80 na Betano.

Um jogo com poucos gols é o mais provável

Como foi o caso durante a última pausa internacional, a Espanha está novamente sem seus astros das pontas Nico Williams e Lamine Yamal. Ambos os jogadores têm lutado contra lesões nesta temporada.

Isso pode proporcionar mais oportunidades para Yeremy Pino e Ferran Torres nas extremidades. Ambos são jogadores muito capazes, embora a ameaça ofensiva da Espanha esteja claramente enfraquecida sem os dois jogadores de ponta que brilharam na Euro 2024. Há o risco de que possam cair na armadilha de jogar um futebol de posse de bola um pouco mais previsível.

Mesmo em casa, a Geórgia provavelmente se concentrará em defender profundamente e tentar jogar no contra-ataque. Notavelmente, 50% de suas partidas desde sua eliminação na Euro contra a Espanha produziram menos de 2,5 gols, incluindo o confronto inverso neste grupo. Uma repetição pode valer a pena apoiar com uma probabilidade implícita de 42%.