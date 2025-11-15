+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpite Geórgia x Espanha

Palpite Geórgia x Espanha - Eliminatórias Copa do Mundo - 15/11/2025

Temos três dicas de apostas para Geórgia x Espanha, jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no Grupo E, no sábado, 15 de novembro.

Nosso especialista em apostas espera mais uma vitória da Espanha, com Mikel Merino marcando em um confronto de poucos gols.

Dicas de apostas para Geórgia x Espanha:

  • Geórgia marca menos de 0,5 gols, com odds de 1.80 na Betano;
  • Mikel Merino marca a qualquer momento, com odds de 2.80 na Betano;
  • Menos de 2,5 gols, com odds de 2.40 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

  • Palpite de placar: Geórgia 0-2 Espanha;
  • Palpite de artilheiros: Espanha – Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Sem surpresa, a Espanha tem sido o destaque no Grupo E das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Eles venceram todas as quatro partidas e lideram a classificação, podendo garantir uma vaga no torneio do próximo verão no sábado.

Eles foram mais impressionantes em setembro do que em outubro, mas ainda chegam a este jogo após uma vitória por 2-0 sobre a Geórgia e uma vitória por 4-0 contra a Bulgária.

Foi uma campanha decepcionante para os anfitriões. Eles perderam três de seus quatro jogos no grupo. Uma derrota por 4-1 na Turquia na última vez praticamente acabou com suas chances de chegar à Copa do Mundo.

Escalações esperadas para Geórgia x Espanha

Escalação esperada do Geórgia: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Espanha: Simón, Cucurella, Laporte, Huijsen, Llorente, Zubimendi, Merino, Ruiz, Pino, Oyarzabal, Ferran.

Os anfitriões sem pontaria em Tbilisi

A natureza unilateral do recente encontro entre essas equipes sugere que será muito difícil para a Geórgia no sábado. Embora tenha perdido apenas por 2-0 em Elche, a equipe de Willy Sagnol achou impossível colocar seus atacantes perigosos no jogo.

Ao longo dos 90 minutos, a Geórgia teve apenas 17% da posse de bola, um chute e nenhum escanteio. Seu xG foi de apenas 0,01, com a Espanha dominante do primeiro ao último apito.

Com a vantagem de jogar em casa, eles esperam ter um pouco mais de posse de bola. No entanto, La Roja ainda não se classificou para a Copa do Mundo, então estarão novamente altamente motivados. 

As chances da Geórgia de marcar também são prejudicadas pela ausência por lesão de seu principal atacante Georges Mikautadze.

  • Dica de aposta 1 para Geórgia x Espanha: Geórgia marca menos de 0,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Merino continua a boa fase

O surgimento de Merino como uma ameaça significativa de gols do meio-campo tem sido um tanto surpreendente, mas é um impulso bem-vindo para Luis de la Fuente. O jogador de 29 anos havia marcado apenas duas vezes em 31 aparições internacionais até o final do ano passado. Ele marcou oito vezes em oito partidas por seu país em 2025.

Com seis gols nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, o jogador do Arsenal está atrás apenas de Memphis Depay e Erling Haaland antes dos jogos internacionais desta semana. Ele desenvolveu um talento para chegar à área no momento certo e representa uma ameaça tanto no ar quanto no chão.

Merino também marcou três vezes pelos Gunners nesta temporada. Nesta temporada, ele tem marcado um gol a cada 131 minutos tanto pelo clube quanto pelo país.

  • Dica de aposta 2 para Geórgia x Espanha: Mikel Merino marca a qualquer momento, com odds de 2.80 na Betano.

Um jogo com poucos gols é o mais provável

Como foi o caso durante a última pausa internacional, a Espanha está novamente sem seus astros das pontas Nico Williams e Lamine Yamal. Ambos os jogadores têm lutado contra lesões nesta temporada.

Isso pode proporcionar mais oportunidades para Yeremy Pino e Ferran Torres nas extremidades. Ambos são jogadores muito capazes, embora a ameaça ofensiva da Espanha esteja claramente enfraquecida sem os dois jogadores de ponta que brilharam na Euro 2024. Há o risco de que possam cair na armadilha de jogar um futebol de posse de bola um pouco mais previsível.

Mesmo em casa, a Geórgia provavelmente se concentrará em defender profundamente e tentar jogar no contra-ataque. Notavelmente, 50% de suas partidas desde sua eliminação na Euro contra a Espanha produziram menos de 2,5 gols, incluindo o confronto inverso neste grupo. Uma repetição pode valer a pena apoiar com uma probabilidade implícita de 42%.

  • Dica de aposta 3 para Geórgia x Espanha: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.40 na Betano.