Palpite Frankfurt x Liverpool - Champions League - 22/10/2025

Nosso especialista em apostas acredita que o Liverpool pode enfrentar dificuldades novamente ao retornar à competição europeia, com o Eintracht Frankfurt se mantendo firme na Alemanha.

Melhores palpites para Frankfurt x Liverpool:

Mais de 3,5 gols, com odds de 1.90 na Betano;

Mais gols no segundo tempo, com odds de 1.95 na Betano;

Hugo Ekitike como marcador a qualquer momento, com odds de 1.83 na Betano.

Previsão de placar: Frankfurt 2-3 Liverpool.

Nossa análise: momento das equipes

O Liverpool está enfrentando dificuldades. A derrota para o Manchester United marcou quatro derrotas consecutivas pela primeira vez desde 2014 e eles não sofrem cinco seguidas desde 1953.

O time inglês está sofrendo muitos gols e marcando poucos, apesar de ter um forte elenco ofensivo.

O Eintracht Frankfurt também está passando por um momento difícil. Estão há três jogos sem vencer antes desta partida, e venceram apenas dois dos últimos sete em todas as competições.

Sua forma, tanto em casa quanto fora, tem sido inconsistente, e eles sofreram muitos gols, então Arne Slot verá uma grande oportunidade.

Escalações esperadas para Frankfurt x Liverpool

Frankfurt: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Larsson, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt;

Liverpool: Mamardashvili, Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson, Jones, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Muitos gols no Waldstadion

Faz muito tempo desde que essas duas equipes se enfrentaram. O último encontro foi na Copa da UEFA 1972/73, com o Liverpool levando a melhor nos dois jogos, com os pontos divididos na Alemanha.

Dada a forma atual dos Reds, não seria surpresa vê-los enfrentar dificuldades desta vez.

No entanto, eles devem sair vitoriosos, mesmo que por pouco - e esperamos muitos gols também.

O Frankfurt não teve um único jogo nesta temporada com menos de 2,5 gols, e nove deles tiveram mais de 3,5. Os alemães não mantêm um jogo sem sofrer gols desde o primeiro dia, e isso é uma boa notícia para os Reds.

No entanto, com o time de Slot tendo sofrido pelo menos um gol em todos os últimos sete jogos, os donos da casa estarão confiantes em causar problemas.

Dino Toppmöller sabe que seu time pode marcar gols, com Jonathan Burkardt e Can Uzun já com mais de 6 cada. Na frente, o Liverpool pode contar com o poder de fogo de Hugo Ekitike, Cody Gakpo e Mo Salah.

Palpite 1 para Frankfurt x Liverpool: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Frankfurt x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Padrões de gols semelhantes

Os visitantes podem precisar de paciência nesta partida. Die Adler são muito melhores nos primeiros tempos do que nos segundos, e isso pode ser uma fraqueza a ser explorada.

Os alemães sofreram 11 gols após o intervalo na Bundesliga até agora, e sete deles vieram nos últimos 15 minutos.

Enquanto isso, o Liverpool marcou 10 dos seus 14 gols na liga no segundo tempo, incluindo sete nos últimos 15. Um drama tardio no Waldstadion não seria surpreendente.

Com duas defesas aparentemente tão vulneráveis quanto essas, espera-se que a concentração diminua à medida que o jogo avança - e é quando os gols podem surgir.

Alisson continua fora, o que deve dar uma vantagem aos anfitriões.

Enquanto isso, o Frankfurt não tem novas lesões para se preocupar. Ryan Gravenberch também é dúvida, enquanto Alexis Mac Allister deve estar bem após sua lesão contra o United.

Palpite 2 para Frankfurt x Liverpool: Mais gols no segundo tempo, com odds de 1.95 na Betano.

O retorno de Ekitike – de várias maneiras

Hugo Ekitike pode se sentir um pouco esquecido recentemente, tendo saído do banco na maioria das vezes para os Reds.

Alexander Isak esteve na escalação inicial, mas Ekitike pode ser trazido de volta para este jogo contra seu antigo clube. Ele marcou muitos gols pelo Frankfurt na última vez e saberá exatamente como machucá-los.

O francês teve seis gols e assistências em oito partidas antes de ser expulso contra o Southampton, e começou apenas uma vez desde então. Este parece ser o jogo perfeito para ele retornar ao XI, com Isak também lutando por forma.

Burkardt é visto como o artilheiro mais provável para o time da casa, mas esperamos mais do lado visitante.

Estamos apostando que Ekitike marcará na Champions League pelos Reds em seu antigo palco – uma narrativa que o futebol sempre gosta.