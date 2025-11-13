Palpite França x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 13/11/2025

Les Bleus estão invictos nos últimos cinco confrontos com a Ucrânia. Com o retorno de Kanté, os visitantes terão dificuldades para furar a defesa francesa.

Dicas de apostas para França x Ucrânia:

Intervalo/final: empate/França; com odds de 4.18 na Betano;

Menos de 2,5 gols totais: França, com odds de 1.81 na Betano;

Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 2.05 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 2-0 Ucrânia;

Palpite de artilheiros: França - Mbappé, Barcola; Ucrânia - N/A.

França e Ucrânia se enfrentam na noite de quinta-feira no Parc des Princes. Se os ucranianos evitarem a derrota, estarão em boa posição para garantir o segundo lugar no Grupo D das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Deschamps fez algumas mudanças notáveis em sua equipe para a quinzena internacional de novembro. N'Golo Kanté retorna ao elenco após quase um ano afastado. Kanté está em excelente forma pelos campeões defensores da Saudi Pro League, Al Ittihad, e ajudará a proteger a defesa francesa.

Rayan Cherki e Randal Kolo Muani estão de volta ao elenco, enquanto o talismã do Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, mantém seu lugar. Les Bleus ainda estão sem jogadores como Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni devido a lesões.

Os ucranianos foram forçados a fazer mudanças em sua seleção nacional para as próximas eliminatórias da Copa do Mundo. Lesões de Volodymyr Brazhko e Arseniy Batagov abriram espaço para Yegor Nazaryna e Taras Mykhavko.

A Ucrânia está atualmente três pontos à frente da Islândia, que ocupa o terceiro lugar, com apenas duas eliminatórias restantes. Sua última partida é contra a Islândia em casa no domingo. Garantir pelo menos um ponto contra os franceses significaria que o destino de sua classificação permanece sob seu controle.

Escalações esperadas para França x Ucrânia

Escalação esperada do França: Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kanté, Camavinga, Barcola, Olise, Ekitike, Mbappé;

Escalação esperada do Ucrânia: Trubin, Konoplya, Mykolenko, Zabarnyi, Matviyenko, Hutsulyak, Sudakov, Malinovskyi, Ocheretko, Yarmolyuk, Dovbyk.

Os franceses desgastarão os ucranianos no segundo tempo

Com base na última vitória da Ucrânia nas eliminatórias da Copa do Mundo sobre o Azerbaijão, espera-se que eles adotem um sistema 4-5-1 em Paris. O time de Serhiy Rebrov fará o possível para conter a França pelo maior tempo possível, congestionando o meio-campo.

Eles tentarão manter a bola longe de jogadores como Bradley Barcola, Hugo Ekitike e Kylian Mbappé. Como um empate deixaria a Ucrânia no controle de sua situação de repescagem, eles farão de tudo para manter os franceses à distância.

Dada a potência ofensiva à disposição de Deschamps, o time da casa pode acabar quebrando a resistência dos ucranianos. Apostar em uma vitória em casa após um empate no intervalo parece uma jogada razoável com uma probabilidade modesta de 23,81%.

Dica de aposta 1 para França x Ucrânia: Intervalo/final: empate/França; com odds de 4.18 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto França x Ucrânia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos cautela de ambos os lados

A França marcou nove gols em quatro jogos de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. A Ucrânia sofreu apenas sete gols em quatro jogos, então os dados sugerem que a França marcará no máximo dois gols em Paris.

Com jogadores como Doué e Dembélé ainda fora de ação, o time francês dependerá de Mbappé e Ekitike. No entanto, essa dupla teve um período agitado jogando por seus respectivos clubes, então a quinzena internacional de novembro não vem em um momento ideal.

Como a Ucrânia certamente manterá uma defesa firme no Parc des Princes, eles provavelmente tornarão ainda mais difícil para a França marcar regularmente. É por isso que há valor em apostar que a França marcará dois gols ou menos na quinta-feira, com uma probabilidade de 57,14%.

Dica de aposta 2 para França x Ucrânia: Menos de 2,5 gols totais: França, com odds de 1.81 na Betano.

Apostamos em mais gols no segundo tempo do que no primeiro

Como os ucranianos provavelmente frustrarão a França no início, apostar que o segundo tempo terá mais gols do que o primeiro também pode oferecer um bom valor. Atualmente, a probabilidade contra essa aposta é de 48,78%.

Embora Didier Deschamps tenha alguns dias para trabalhar com seus jogadores, a maioria deles teve agendas muito ocupadas durante outubro. Com a qualificação para a Copa do Mundo praticamente assegurada, os franceses podem estar contentes em começar a partida devagar.

A falta de Désiré Doué e Ousmane Dembélé pode ter um grande impacto. Mais de dois terços (67%) dos gols da França chegaram no segundo tempo dos jogos de qualificação nesta campanha. Mais da metade (57%) dos gols sofridos pela Ucrânia ocorreram após o intervalo.