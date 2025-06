Palpite Fortaleza x Santos - Brasileirão - 12/06/2025

Ambos buscam vitória para fugir do Z4 antes da pausa para o Mundial. Partida acontece nesta quinta às 19h30.

Fortaleza e Santos se enfrentam, nesta quinta-feira (12), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A bola rola às 19h30, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Praticamente colados na tabela, as duas equipes precisam da vitória se quiserem passar a pausa para a Copa do Mundo de Clubes fora da zona do rebaixamento.

Melhores dicas de apostas para Fortaleza x Santos

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado final Fortaleza vence 2.05 Total de gols Menos de 2.5 1.53 Total de escanteios Menos de 10 2.10

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 11/06 às 14h30.

Como chegam as equipes

Pressionados pelo atual momento e pelas posições na tabela do Brasileirão, Fortaleza e Santos fazem, nesta quinta-feira (12), um confronto direto antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Em 17º, e 18º, respectivamente, as duas equipes têm apenas um objetivo neste confronto: a vitória.

Em 17º, o Fortaleza vive seu pior momento desde 2020, quando escapou do rebaixamento na última rodada. Em 11 jogos disputados, a equipe somou apenas 10 pontos, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória foi conquistada pela equipe, que não marca gols há três jogos.

Ao todo, o Leão fez 35 partidas em 2025, com 12 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Na última partida disputada, uma dolorida derrota para o Flamengo, por 5 a 0, no Maracanã.

Para o Santos, as coisas começaram a melhorar nas últimas semanas, mas muito longe do ideal. Com o retorno de Neymar, a equipe conquistou uma suada vitória contra o Vitória, no Barradão, o que devolveu a esperança para os torcedores. Apesar disso, na partida seguinte, e última da equipe, o craque acabou expulso e o time foi superado pelo Botafogo, por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Agora, em 18º e com oito pontos conquistados em 11 jogos, o Peixe precisa se superar e vencer o Fortaleza para sair da zona do rebaixamento. Em 2025, a irregularidade é a tônica da equipe. São 27 jogos, oito vitórias, sete empates e 12 derrotas. Nas últimas 13 partidas, o Santos venceu apenas duas, e sofreu sete derrotas.

A partida será a de número 23 entre Fortaleza e Santos na história. Ao todo, são cinco vitórias do Leão, 10 empates e sete vitórias do Peixe. No último encontro, triunfo do Fortaleza por 2 a 1, na Vila Belmiro, no jogo que marcou a queda do Santos para a Série B em 2023.

Prováveis escalações:

Fortaleza: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Rossetto, Martínez e Pochettino; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.

Santos: Gabriel Brazão; Escobar, Zé Ivaldo, João Basso e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Deivid Washington.

Fortaleza defende invencibilidade

Sem perder para o Santos como mandante desde 1984, o Fortaleza enxerga a partida desta quinta-feira (12) como a virada de chave necessária para a recuperação. Em casa, um bom resultado e uma combinação de resultados podem tirar o Leão da zona do rebaixamento.

Palpite 1- Fortaleza vence, com odds de 2.05 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Gols em falta

Com ataques que ainda não se encontraram na temporada, Fortaleza e Santos encaram o mesmo problema: a falta de gols. Com apenas um gol marcado nos últimos cinco jogos, o Leão precisa melhorar. E esse é o mesmo caso do Santos, que também balançou a rede apenas uma vez nos últimos cinco encontros.

Palpite 2- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na bet365

Criar jogadas tem sido luxo

Com dificuldades para criar jogadas, as partidas disputadas por Santos e Fortaleza tem sido, no mínimo, empacadas. Por conta disso, os dois times chegam pouco à linha de fundo dos adversários, o que resulta em poucos escanteios.

Palpite 3- Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.10 na bet365