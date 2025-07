Palpite Fortaleza x Ceará - Brasileirão Série A - 13/07/25

Retornando ao Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entra em campo ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Veja odds.

Fortaleza recebe o Ceará no Castelão para disputa do Clássico-Rei neste domingo, às 20h30.

Confira algumas dicas de palpite, mercados e análises para Fortaleza x Ceará.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado Final Ceará 3.45 Total de Gols Menos 2,5 1.55 Gols do Time Mandante no 1ºT Menos 0,5 1.65

Odds sujeitas a mudanças. Última atualização feita em 10/07, às 15h47.



Como chegam as equipes

Em uma situação delicada, o Fortaleza caiu para o 18º lugar após perder por 3x2 em casa para o Santos.

No Campeonato Brasileiro, o time, comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, não vence desde a 8ª rodada, quando goleou o Juventude por 5x0.

Nas últimas 8 partidas o saldo foi de sete derrotas e um empate. A derrota mais recente ocorreu na quarta-feira (09), por 2x1 pelo Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste.

O Ceará, com uma partida a menos, está na 12ª posição com 15 pontos.

Em seu último jogo no campeonato, foi derrotado pelo Botafogo por 3x2. Nas partidas mais recentes, entrou em campo pela Copa do Nordeste, conquistando vitórias em ambas, sendo a última delas na disputa por pênaltis, garantindo assim uma vaga nas semifinais.

Ceará favorito no clássico

O Vozão tem saído na frente nos últimos dez Clássicos-Rei, vencendo em três oportunidades e registrando cinco empates.

Neste ano, o Leão ainda não conseguiu superar o Ceará, com o Alvinegro garantindo dois triunfos e um empate.

Empate esse que teve gosto amargo para o Fortaleza, pois resultou na conquista do título de Campeão Cearense para seu rival.



Observando o desempenho das equipes nos últimos oito confrontos, o Ceará acumulou quatro vitórias, ao lado de três derrotas e um empate, enquanto o Fortaleza não obteve nenhum triunfo.

Apesar do Alvinegro vir de duas derrotas seguidas no Brasileirão, ainda assim está em uma posição mais favorável em relação ao seu adversário.



Portanto, levando em conta o desempenho negativo recente do Tricolor e o retrospecto dos últimos clássicos, acreditamos que o Ceará pode conquistar mais uma vitória em território rival.



Palpite 1 - Vitória do Ceará com Odd 3.45 na F12 Bet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Fortaleza x Ceará nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de poucos gols

Os três últimos Clássicos-Rei não tiveram muitos gols, com apenas um deles atingindo a marca de três bolas na rede.

Além disso, ambos apresentaram um desempenho ofensivo insatisfatório em suas cinco partidas mais recentes; o Fortaleza não conseguiu marcar em três delas e, nas que fez gols, contabilizou apenas três.

Ao analisarmos os dados específicos do Campeonato Brasileiro, são 12 gols em 12 rodadas, resultando em uma média de um gol por jogo.

Da mesma forma, o Ceará balançou as redes 13 vezes desde o início do Brasileirão, o que representa uma média de 1,2 gol por partida, e conseguiu marcar quatro vezes em seus últimos cinco confrontos.

Com o desempenho ofensivo fraco das equipes, nossa previsão aponta para uma partida com poucos gols.



Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.55 na F12 Bet

Previsão para gols no primeiro tempo

Nos últimos seis confrontos, levando em conta todas as competições que o Fortaleza participa, o time conseguiu balançar as redes em três ocasiões, sendo que todos os gols foram anotados na etapa final dos jogos.

Esse padrão também se observa ao analisar apenas as partidas do Brasileirão, pois, nos seis jogos em que o Fortaleza marcou, em metade deles, os gols saíram após o retorno do intervalo.

Neste domingo, mesmo com a vantagem de jogar em casa, contando com a torcida ao seu lado, o Leão não é visto como favorito neste clássico devido ao seu desempenho abaixo do esperado.

Dessa forma, com base nas análises dos jogos mais recentes, acreditamos que não haverá gols dos mandantes no primeiro tempo.

Palpite 3 - Menos 0,5 Gol do Fortaleza no 1º T com Odd 1.65 na F12 Bet