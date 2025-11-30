Palpite Fortaleza x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 30/11/2025

Invicto há sete jogos, Fortaleza recebe o Atlético-MG e quer nova vitória na luta para escapar do rebaixamento. Galo sonha com o G-8.

Melhores palpites para Fortaleza x Atlético-MG:

Vitória do Fortaleza, com odds de 2.30 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365;

Jogador a marcar ou dar assistência - Bareiro, com odds de 2.40 na bet365.

Em jogo empolgante, o Fortaleza deve vencer o Atlético-MG por 3 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O Fortaleza vai em busca do que parecia impossível e quer alcançar o milagre de escapar do rebaixamento nas rodadas finais do Brasileirão. Se vencer o Atlético-MG neste domingo, o Tricolor de Aço pode até deixar o Z-4.

O Leão do Pici vem de vitória sobre o RB Bragantino, fora de casa, por 1 a 0, e agora ocupa a 18ª posição, com 37 pontos e chances reais de escapar da degola. O time tem de seguir impecável para manter as chances de permanência na elite.

O Atlético-MG, 12º colocado com 45 pontos, vem de empate em casa, por 1 a 1, com os reservas do Flamengo.

O time mineiro está próximo de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano, porém, o principal objetivo é chegar à Libertadores.

Para isso, o Galo precisa ao menos chegar em oitavo ao fim do Brasileirão e torcer para que Fluminense ou Cruzeiro conquistem a Copa do Brasil, abrindo assim mais uma vaga para o principal torneio sul-americano.

Prováveis escalações de Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro;

Atlético-MG: Everson; Natanael, Saravia, Ruan Tressoldi (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Dudu; Hulk.

Fortaleza vai com tudo para cima do Atlético-MG

O Leão do Pici não aceitou as altas probabilidades de ser rebaixado e emendou uma sequência de sete jogos invicto.

Com muitos pontos e vitórias importantes, o Fortaleza segue vivo na luta para escapar da queda para a Série B. Dependendo dos resultados desta rodada, o time pode até deixar o Z-4 com um triunfo neste duelo.

A fase do time é muito boa, superior à do Atlético-MG. O Galo vem mal, desacreditado após ser vice-campeão da Sul-Americana.

O time mineiro chegou a estar vencendo os reservas do Flamengo na última rodada, mas cedeu o empate e perdeu a chance de se aproximar da oitava colocação, hoje um objetivo factível e que pode dar uma vaga na Libertadores do próximo ano.

Palpite 1 para Fortaleza x Atlético-MG: Vitória do Fortaleza, com odds de 2.30 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fortaleza x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times com bons motivos para buscar a vitória

O jogo vale muito para ambas as equipes, e o duelo tem tudo para ser aberto, com os times buscando os gols para vencer. Além disso, sete dos últimos oito jogos entre Fortaleza e Atlético-MG tiveram gols de ambos os times.

Em jogo válido pelo primeiro turno, disputado recentemente, Galo e Leão empataram em 3 a 3, em um duelo “maluco”, no qual o Fortaleza buscou a igualdade após estar perdendo por 2 a 0 e 3 a 1.

Os confrontos entre os times têm sido extremamente equilibrados, e desta vez não deve ser diferente.

É promessa de jogão em Fortaleza, com as duas equipes sabendo da importância da partida. Um duelo que será divisor de águas para os rumos de Galo e Leão até mesmo na próxima temporada.

Palpite 2 Fortaleza x Atlético-MG: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365.

Artilheiro está fazendo a diferença e quer mais

Adam Bareiro fez incríveis cinco gols nas últimas cinco rodadas da Série A. Ele marcou contra Santos, Ceará, Grêmio, Bahia e RB Bragantino. A ótima fase tem contribuído muito para o bom momento do Fortaleza.

Bareiro não atuou no jogo contra o Atlético-MG, válido pelo primeiro turno, porque estava suspenso, mas agora estará a serviço do Leão do Pici.

O paraguaio assumiu a responsabilidade no comando ofensivo da equipe nesta reta final, ganhando a condição de titular no lugar do badalado Deyverson.

Batalhador, Bareiro quer balançar a rede novamente, desta vez contra o Galo, e ajudar o Fortaleza a sair do buraco.

Em ótima fase, ele deve ser muito acionado pelos companheiros de equipe neste duelo.