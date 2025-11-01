Palpite Forest x Manchester United - Premier League - 01/11/2025

Esperamos que, no encontro de sábado, a sequência de vitórias do Manchester United continue contra os Tricky Trees, que estão enfrentando dificuldades.

Melhores palpites para Forest x Manchester United:

Manchester United vence, com odds de 2.07 na Betano ;

; Ambas as equipes marcam, com odds de 1.60 na Betano

Bryan Mbeumo como artilheiro a qualquer momento, com odds de 2.72 na Betano.

Palpite de placar: Forest 0-2 Manchester United.

Nossa análise: momento das equipes

O Nottingham Forest está passando por um momento difícil e espera que Sean Dyche possa ajudá-los a mudar sua forma.

A vitória sobre o Porto em seu primeiro jogo foi bem-vinda, mas a derrota subsequente para o Bournemouth prolongou sua espera por uma vitória na Premier League. E, certamente terão trabalho quando o Manchester United chegar à cidade.

Ruben Amorim finalmente está começando a ver as coisas se encaixarem para seus Diabos Vermelhos, e eles vão para Nottinghamshire em busca de uma quarta vitória consecutiva.

Marcar quatro contra o Brighton and Hove Albion no último jogo foi outro grande impulso, mas eles também sofreram dois gols.

Ainda assim, eles confiam em conseguir mais três pontos nesta partida, mesmo que não seja com um jogo sem sofrer gols.

Prováveis escalações para Forest x Manchester United

Forest: Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko, Anderson, Luiz, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus;

Manchester United: Lammens, Maguire, de Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko.

O United de volta à forma

Os torcedores do Manchester United estão começando a se sentir otimistas novamente após uma série forte, com os Diabos Vermelhos vencendo quatro dos seus últimos cinco jogos na liga.

Eles estão em sexto lugar, empatados em pontos com o Manchester City, e alguns de seus novos reforços estão em forma impressionante. Eles estarão cheios de confiança ao irem para o City Ground.

Com os anfitriões sem vitórias nos últimos oito jogos da Premier League, é fácil entender por que os visitantes são apontados como favoritos para vencer.

O United tem uma grande chance de entrar no top quatro neste fim de semana, e estarão desesperados para fazer isso.

Harry Maguire pode voltar depois de ficar de fora da vitória sobre o Brighton, mas não são esperadas muitas mudanças. No ataque, Benjamin Sesko estará ansioso para explorar uma das defesas mais fracas da divisão.

Palpite 1 para Forest x Manchester United: Manchester United vence, com odds de 2.07 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Forest x Manchester United nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ação em ambos os lados

Embora sua forma geral tenha melhorado, os Diabos Vermelhos ainda estão lutando para manter jogos sem sofrer gols.

A vitória por 2-0 sobre o Sunderland no início deste mês foi a única partida sem sofrer gols até agora, e eles têm sofrido muitos gols. O Forest, portanto, vai sentir uma oportunidade aqui.

Dito isso, os anfitriões marcaram apenas cinco gols na liga nesta temporada. Eles têm tido dificuldades em ambos os lados do campo, e isso obviamente é uma preocupação para Dyche.

No entanto, as vulnerabilidades defensivas do United dão ao Forest algum motivo para otimismo.

Ambas as equipes marcaram em 67% dos jogos dos visitantes até agora nesta temporada, e isso sobe para 75% fora de casa.

Portanto, mesmo que o Forest não esteja no topo da tabela BTTS, há uma grande chance de ação em ambos os lados aqui.

Palpite 2 para Forest x Manchester United: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.60 na Betano.

A Magia de Mbeumo continua

Demorou um pouco para ele começar, mas Bryan Mbeumo está se mostrando uma ótima contratação para Amorim. O camaronês agora tem seis gols e assistências em 10 jogos, e encontrou a rede três vezes nos últimos dois jogos. Isso lhe deu um grande impulso de confiança.

Sesko é visto como o favorito dos apostadores para marcar nesta partida, mas é Mbeumo quem tem a forma a seu favor.

Matheus Cunha também pode estar mirando aumentar sua contagem após marcar no último fim de semana.

Estamos apostando em Mbeumo como artilheiro a qualquer momento contra uma defesa que já sofreu 25 gols em todas as competições. O time da casa precisará tomar medidas para conter a ameaça que ele apresenta.