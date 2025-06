Palpite Fluminense x Ulsan - Mundial de Clubes - 21/06/2025

Três previsões atraentes para Fluminense x Ulsan no duelo do Mundial de Clubes em 21 de junho de 2025, com o total de gols oferecendo grande valor.

Nosso especialista em apostas recomenda a vitória do time brasileiro no confronto contra o Ulsan no sábado.

Melhores apostas para Fluminense x Ulsan - aposta combinada incluída

Mercado Palpite Odds na Betsul Casa vence sem levar gol Fluminense para não sofrer gols 1,73 1x2 & BTTS Fluminense e não (BTTS) 1,78 Total de Gols Menos de 2,5 gols 2,12

As odds estão sujeitas a atualização. Última alteração feita 20/06, às 11h04.

Esperamos que o Fluminense vença por 2-0.

Nossa análise: Forma de ambas as equipes

Após perder a final do Mundial de Clubes de 2023 para o Manchester City, o Fluminense aproveitou o novo formato para se redimir. Eles começaram com tudo na estreia de terça-feira contra o Borussia Dortmund.

Surpreenderam os finalistas da Liga dos Campeões da UEFA de 2024 e foram, de longe, o melhor time no primeiro tempo. Se tivessem sido mais eficientes na frente do gol, os brasileiros poderiam facilmente ter garantido os pontos máximos na primeira rodada.

O Tricolor sabe que os dois jogos restantes do grupo são bem menos intimidantes do que enfrentar os alemães. Com esse desafio agora superado, seis pontos nos dois jogos restantes podem ser suficientes para levá-los à fase de mata-mata do Mundial de Clubes.

O próximo desafio para os comandados de Renato Gaúcho é um confronto de sábado com os campeões da K-League 1, Ulsan, no MetLife Stadium em Nova Jersey. Os coreanos mostraram alguma promessa em sua estreia contra o Mamelodi Sundowns, mas pouco ameaçaram os campeões da liga sul-africana nos momentos decisivos.

Até o momento, eles ainda estão na disputa e podem causar uma surpresa neste fim de semana, mas é difícil imaginar os brasileiros tropeçando neste jogo.

Prováveis Escalações para Fluminense x Ulsan

Escalação Esperada do Fluminense:Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules; Nonato, Martinelli; Arias, Canobbio, Everaldo

Escalação Esperada do Ulsan: Jo; Trojak, Kang, Kim, Ludwigson; Lee, Jung, Bojanic, Ko; Um, Erick Farias

Difícil muralha defensiva para romper

O Fluminense tem tido dificuldades para manter o gol sem sofrer na Série A do Brasileirão nesta temporada. Eles registraram apenas três jogos sem sofrer gols nas 11 partidas disputadas (20%). No entanto, apertaram a defesa recentemente e mantiveram os adversários à distância nas últimas três partidas em todas as competições.

Enquanto isso, os Tigres tiveram desempenho semelhante em casa, com uma taxa de jogos sem sofrer gols de apenas 21% em sua temporada doméstica. Embora tenham criado duas grandes chances na estreia contra o Sundowns, o Ulsan teve um xG de 0,88.

A falta de qualidade no ataque foi evidente, já que essas duas grandes chances deveriam ter sido convertidas. Para tornar as coisas mais difíceis, um certo Thiago Silva está liderando a defesa dos brasileiros. Sua atuação de destaque contra o Dortmund demonstrou o quanto ele é crucial para o Fluminense.

Silva venceu 80% de seus duelos aéreos e 100% de seus desarmes e duelos no chão - nada parece passar por ele. Como os coreanos não conseguiram marcar na primeira partida, outro jogo em branco no sábado parece totalmente possível.

Fluminense para interromper o impulso do Ulsan

Os últimos três jogos em que o Fluminense esteve envolvido viram apenas uma equipe ou nenhuma marcar. Os jogos recentes do Ulsan contam uma história diferente. Apenas o primeiro dos seus últimos cinco jogos viu um gol marcado por apenas um lado.

No entanto, acreditamos que o Ulsan não conseguirá marcar neste fim de semana. A grande questão é se eles podem impedir que o Fluminense avance para conquistar os pontos máximos. Realisticamente, será uma tarefa difícil contra uma equipe que perdeu apenas dois dos últimos 10 jogos (6 vitórias, 2 empates).

As tropas de Renato Gaúcho estarão confiantes após o empate com o BVB e entendem que três pontos em Nova Jersey são cruciais se quiserem ter uma chance de terminar entre os dois primeiros. Como o Ulsan perdeu agora dois jogos seguidos, não seria surpresa se eles fizessem três seguidos.

Ulsan resiliente para testar os brasileiros

A mensagem de Gaúcho para seus jogadores no sábado é simples: aproveitem as chances e podem fechar o jogo. Eles tiveram grandes oportunidades na estreia para capitalizar sobre a pressão que colocaram no Dortmund.

Enfrentando o Ulsan, não há dúvida de que o time brasileiro estará no ataque desde o apito inicial. No entanto, o time coreano também mostrou muita resiliência e não vai simplesmente se render como o Auckland City fez nas mãos do Bayern de Munique na semana passada.

Os últimos três jogos do Fluminense produziram menos de dois gols, e cinco dos últimos sete tiveram o mesmo resultado. Enquanto isso, três (60%) dos últimos cinco jogos do Ulsan viram menos de dois gols marcados, então um resultado semelhante é possível no sábado.