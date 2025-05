Palpite Fluminense x Once Caldas - Copa Sul-Americana - 29/05/2025

Fluminense busca vitória para garantir o primeiro lugar no grupo e avançar direto às oitavas. Jogo decisivo nesta quinta às 21h30.

Fluminense e Once Caldas se enfrentam em disputa direta pela liderança do Grupo F. O confronto é válido pela 6ª e última rodada da fase de grupos do torneio e acontecerá nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Confia algumas dicas de palpite, mercado, análises e prováveis escalações para Fluminense x Once Caldas.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Fluminense 1.48 Ambas Marcam SIM 2.10 Total de Escanteios para o Fluminense Mais 5,5 2.00

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 27/05, às 15h20.

Como chegam as equipes

Fluminense e Once Caldas protagonizam, na noite desta quinta-feira, uma disputa direta pela primeira colocação do Grupo F da Sul-Americana, já que o líder da chave se classifica diretamente para as oitavas de final. Para este confronto, o Fluminense vem de um bom resultado após superar o rival Vasco por 2x1 no último sábado (24). Agora, busca mais uma vitória importante diante da equipe colombiana, com o objetivo de assumir a ponta da tabela.

O Once Caldas, líder do grupo, está à frente do Fluminense, pois conta com uma vitória a mais, quatro no total, totalizando 12 pontos, e busca, fora de casa, defender o acesso à próxima fase da competição. Em seu compromisso anterior, pelo Campeonato Colombiano, venceu o Deportivo de Cali por 1x0 e ocupa a sétima posição com 33 pontos.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Fuentes; Hércules, Martinelli, Ganso (Lima); Arias, Serna, Everaldo.

Resultado final

Sem dúvida, o Fluminense vê a partida contra o Once Caldas como um dos desafios mais importantes do ano, ciente de que, se terminar na ponta da tabela, assegura sua posição diretamente nas eliminatórias da segunda maior competição da América do Sul. O time das Laranjeiras vem embalado para esse confronto, já que obteve duas vitórias importantes em seus últimos jogos: primeiro, avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer a Aparecidense por 4x1, e depois triunfou no clássico contra o Vasco no Campeonato Brasileiro.

É importante lembrar que, jogando com mando de campo, o elenco de Renato Gaúcho tem apresentado um bom desempenho, permanecendo invicto desde o mata-mata do Cariocão em março, quando perdeu para o Flamengo por 2x1. Desde então, disputaram oito partidas em casa, conquistando a vitória em sete delas, além de um empate.

Vale mencionar que, no primeiro confronto entre Fluminense e Once Caldas, na primeira rodada, Germán Cano garantiu a vitória para os cariocas por 1x0, na Colômbia. Apesar do Once Caldas ter um bom rendimento nesta temporada e nesta fase de grupos da Sul-Americana, ainda sim, o cenário da partida se mostra favorável ao Fluminense.

Palpite 1 - Vitória do Fluminense com odd 1.48 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Once Caldas nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas marcam (SIM)

O Fluminense possui uma das defesas mais sólidas dessa fase da Sul-Americana, com apenas dois gols sofridos. Contudo, a equipe tem concedido gols em seis das últimas sete partidas realizadas, principalmente no Brasileirão, onde sua defesa foi vazada 12 vezes.

Em termos de ataque, na competição continental, o clube conseguiu marcar nove gols e teve apenas um jogo sem balançar as redes, na derrota de 1x0 para o San José, na quarta rodada. Observando os últimos cinco confrontos, o time anotou 11 gols, o que destaca o bom desempenho do seu setor ofensivo.

O Once Caldas também apresenta bons resultados em seu ataque, com oito gols na Sul-Americana, sendo que o único jogo onde não conseguiu marcar foi exatamente contra o Fluminense, na primeira rodada. Nos últimos cinco jogos, conseguiu balançar as redes em todas as ocasiões, totalizando sete gols.

Embora o Fluminense tenha se mostrado eficaz defensivamente na competição, sua defesa tem enfrentado dificuldades nas outras duas competições em que participa. Isso, e considerando o bom desempenho ofensivo do Once Caldas, faz esperar que o confronto desta última rodada possa ser movimentado e com gols para ambos os lados.

Palpite 2 - Sim para Ambas Marcam com odd 2.10 na bet365

Escanteios para o Fluminense

Nos últimos dez confrontos, o Fluminense contabilizou um total de 66 escanteios e, em apenas três dessas partidas, a contagem de cantis ficou abaixo de 5,5. Nota-se que, em jogos realizados em casa, esses números aumentam significativamente, como demonstrado nas partidas contra Unión Española, Sport e Aparecidense, onde o Fluminense registrou 14, 10 e mais 10 escanteios, respectivamente.

Considerando que essa partida é crucial para ambos os times e que, jogando na presença de sua torcida, o Tricolor tem demonstrado maior controle do jogo, é esperado que, contra o Once Caldas, esse fator se mantenha, elevando as probabilidades de escanteios para o time mandante.

Palpite 3 - Mais 5,5 Escanteios para o Fluminense com odd 2.00 na bet365