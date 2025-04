Palpite Fluminense x Internacional - Brasileirão Feminino - 12/04/2025

Fluminense busca consolidar sua posição entre os líderes com uma vitória diante da sua torcida.

Sensação do Brasileirão A1 nos últimos anos, o Internacional vive uma situação complicada na temporada e se encontra muito distante do desempenho apresentado pelo time masculino, que briga pelo título brasileiro.

As Gurias Coloradas não começaram bem o torneio nacional e nessa rodada podem entrar na zona de rebaixamento do torneio, algo que nos últimos anos parecia muito distante de acontecer.

Se o Internacional se encontra próximo da zona do rebaixamento, o mesmo não se pode dizer do Fluminense. Em sexto lugar, as tricolores buscam uma vitória em casa para assumirem a primeira posição da competição e se consolidarem na zona de classificação do torneio.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Vitória do Fluminense 2,32 Gols Ambos os times marcam 1,72 Gols Mais de 2,5 gols 1,93

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 11/04, às 10 am.

Fluminense vive fase mágica na competição

Na temporada passada o Fluminense, vindo da segunda divisão do Brasileirão, fez uma campanha fraca e brigou até as últimas rodadas contra um rebaixamento. No final, foram 7 pontos de diferença para o Botafogo, primeiro time que acabou caindo para a segunda divisão. Enquanto isso, o Internacional se classificou para a segunda fase e foi um dos favoritos ao título, mas acabou caíndo de maneira precoce para a Ferroviária.

Por outro lado, esse cenário mudou nesse início de temporada e o Fluminense se tornou candidato a conseguir uma classificação para a próxima fase, enquanto o Internacional briga contra um rebaixamento, algo que não acontece faz alguns anos.

Escalações Prováveis para Fluminense x Internacional

Escalação Esperada do Fluminense: Cláudia; Karina, Gislaine, Yasmin e Debora Sorriso; Claudinha, Camila Xerife, Lurdinha e Raquel Fernandes; Lelê, Chú Santos. Técnico: Túlio Hoffmann.

Escalação Esperada do Internacional: Tainá; Lorranny, Fefa Lacoste, Isabela Capelinha e Katrine; Jordana, Júlia Bianchi e Marzia; Paola, Belén Aquino e Rafa Mineira. Técnico: Jorge Barcellos.

Vitória do Fluminense

Atuando diante do seu torcedor e com o desempenho recente, as tricolores são favoritas para conseguirem uma vitória, O time venceu Juventude e 3B Amazônia em confrontos fora de casa e foi derrotada em casa para o Cruzeiro. Diante de um adversário que vive um momento complicado, o Fluminense deve conquistar os seus primeiros três pontos diante do seu torcedor.

Por outro lado, o Internacional perdeu os seus 2 primeiros jogos e, na rodada passada, empatou em 2 x 2 com o Sport, em duelo dentro de casa. Vale ressaltar que esse mesmo Sport Recife, levou 7 x 0 da Ferroviária na primeira rodada do Brasileirão e diante do Internacional conquistou seus primeiros pontos. Por conta desse desempenho recente, nosso palpite é de vitória do Fluminense.

Palpite 1 - Vitória do Fluminense com odd 2.32 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Internacional nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos os times marcam

Uma outra aposta interessante para esse confronto é de que ambos o times marcam pelo menos 1 gol. Nas três partidas que realizou no Brasileirão, em duas delas o time apresentou esse cenário, além de balançar a rede em todos os seus confrontos.

O Internacional, por sua vez, também apresentou esse mesmo cenário de ambos os times marcam, mas com uma pequena diferença. Enquanto o Fluminense marcou gol em todos os seus jogos, as Coloradas não balançaram as redes no confronto diante do RB Bragantino, quando sofreram fora de casa um 3 x 0, mesmo assim nosso palpite é em um ambos marcam para esse jogo.

Palpite 2 - Ambos os times marcam com odd 1.72 na Betano

Mais de 2,5 gols

Por fim, um outro mercado bem interessante é o de over 2,5 gols. Nos últimos três jogos do Fluminense, em pelo menos dois deles o time conseguiu quebrar essa linha. Além disso, a equipe vem de 2 jogos seguidos em que apresenta um 2 x 1 nos seus jogos.

Enquanto isso, o Internacional apresentou uma quebra dessa linha em todos os seus últimos jogos. No duelo diante do Bahia foram cinco gols e depois tivemos três gols no jogo contra o RB Bragantino e quatro gols no duelo diante do Sport.

Palpite 3 - Mais de 2,5 gols com odd 1.93 na Betano