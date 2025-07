Palpite Fluminense x Cruzeiro - Brasileirão - 17/07/2025

O Fluminense recebe o Cruzeiro no Maracanã embalado por uma boa campanha no Mundial de Clubes. A partida encerra a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 19h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Sonhando com o G-6 e motivado após a grande campanha na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense quer seguir somando pontos. O Cruzeiro, por sua vez, quer vencer no Maracanã, reafirmar a boa fase e seguir caçando a liderança.

Melhores dicas de apostas para Fluminense x Cruzeiro

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Ambos marcam Sim 2.16 Total de gols Mais de 1.5 1.50 Resultado final Cruzeiro vence 3.40

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Na parte de cima da tabela, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam às 19h30 desta quinta-feira (17), no Maracanã. O Tricolor, de volta após campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes, sonha com uma vitória e entrada no G-6, enquanto a Raposa, embalada pelo triunfo do fim de semana, pode terminar rodada na liderança.

Em sétimo e com dois jogos a menos que a maioria das equipes da parte superior da tabela do Brasileirão, o Fluminense quer continuar com o ritmo do Mundial para enfrentar a competição. Com 20 pontos somados em 20 jogos, o Tricolor tem seis vitórias, dois empates e três derrotas, com 15 gols marcados e 12 sofridos. Nos últimos cinco confrontos pelo Campeonato Brasileiro, a equipe venceu três, empatou um e perdeu um.

Vivo em todas as competições que disputa, o Fluminense já fez 42 jogos em 2025, com 22 vitórias, 12 empates e oito derrotas. O time tem 67 gols marcados e 32 sofridos. No Mundial de Clubes, a campanha do Flu foi a melhor entre os brasileiros, com três vitórias, dois empates e uma derrota em seis jogos disputados.

Empatado em pontos com o líder Flamengo, o Cruzeiro faz uma campanha muito boa no Brasileirão. Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, a Raposa reinventou sua forma de jogar e entrou na briga pelo título do Brasileirão. Na competição, em 13 jogos disputados, o Cabuloso tem 27 pontos, com oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas. O time marcou 21 gols e sofreu apenas nove. Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, a equipe conquistou três vitórias e dois empates.

Após um início ruim na temporada, a equipe engrenou. Em 31 jogos, o Cruzeiro soma 14 vitórias, nove empates e oito derrotas, com 44 gols marcados e 27 sofridos.

Este será o jogo de número 78 entre Fluminense e Cruzeiro na história. Ao todo, são 25 vitórias da Raposa, 20 empates e 32 triunfos do Tricolor. No último encontro, no último Brasileirão, vitória do Flu por 1 a 0.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Samuel Xavier (Guga), Hércules, Martinelli, Jhon Arias, Nonato e Canóbio, e Germán Cano.

Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba, William; Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira; Kaio Jorge.

Promessa de jogo movimentado

Seja G-6 ou liderança, Fluminense e Cruzeiro brigarão até o último minuto pela vitória no Maracanã, então é normal esperar que as duas equipes marquem gols no jogo.

Palpite 1- Ambos marcam na partida, com odds de 2.10 na EstrelaBet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gol é a chave de tudo

Com as duas equipes buscando o bom resultado para manter a fase, a expectativa é de que a partida entre Fluminense e Cruzeiro tenha um bom número de gols.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na EstrelaBet

Cruzeiro quer quebrar a sina

Sem vencer o Fluminense no Maracanã desde 2012, o Cruzeiro de Leonardo Jardim quer romper essa escrita e superar o rival. Desde então, foram 11 jogos disputados, com oito vitórias do Tricolor e três empates.

Palpite 3- Cruzeiro vence, com odds de 3.40 na EstrelaBet