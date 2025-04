Palpite Fluminense x Corinthians - Brasileirão Feminino - 15/04/2025

Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias contra um Corinthians atento e ofensivo.

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste terça-feira, às 19 h, no Estádio Moça Bonita.

Confira palpites, dicas de mercados e análises para Fluminense x Corinthians.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Corinthians 1.38 Total de Gols Mais 2,5 1.60 Ambas Marcam SIM 1.80

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 14/04, às 10h44.

Corinthians perde invencibilidade no Brasileirão Feminino

O Corinthians perdeu a invencibilidade no Brasileirão Feminino após ser derrotado pelo seu arquirrival Palmeiras pelo placar de 2 a 1. O Timão chegou a sair na frente com gol de Andressa, mas logo foi superado com gols de Lais Estevam e Andressinha.

Agora, o alvinegro se concentra no confronto contra o Fluminense. O Fluminense ficou apenas no empate sem gols diante do Internacional, no sábado (12), e agora busca voltar a vencer no campeonato.

Resultado Final

Dos cinco jogos disputados como mandante este ano, o Fluminense venceu apenas um, na goleada de 5 a 0 sobre as Pérolas Negras, há exatos dois meses, na Copa Rio. Desde então, foram duas derrotas e dois empates, com o último sendo um 0 a 0 contra o Internacional no sábado.

Por sua vez, o Corinthians apresenta um bom desempenho como visitante. No Brasileirão, ainda não perdeu jogando no mando de campo adversário. Até o momento, o clube conta com uma vitória por goleada de 8 a 0 sobre o Real Brasília e um empate de 2 a 2 com o Bragantino. Contando os dez recentes confrontos fora de casa, as alvinegras têm sete vitórias no total e apenas duas derrotas.

Embora o Corinthians venha de uma derrota no clássico contra o Palmeiras, a equipe de Luccas Piccinato pode surpreender o Fluminense nesta partida.

Palpite 1 – Corinthians para Vencer a Partida com odd 1.38 na Betano

Alta probabilidade de gols

Em todas as 11 partidas disputadas pelo Fluminense este ano, em apenas quatro o número total de gols na partida ficou abaixo de três. Em número de gols marcados pela equipe, o tricolor já anotou 18 gols desde o início da temporada e tomou 11.

Com menos jogos nesta temporada em relação ao seu adversário, o Corinthians entrou em campo apenas sete vezes este ano. Em quatro desses confrontos, o resultado final do placar registrou a marca de mais de 2,5 gols. O ataque do Timão vem apresentando ótimo desempenho, com 17 gols até aqui, uma média de 2,4 gols por jogo, sendo 15 desses gols marcados no Brasileirão.

De acordo com os números das equipes, há uma alta probabilidade de que haja pelo menos 3 gols nesta partida.

Palpite 2 – Mais 2,5 Gols com odd 1.60 na Betano

Ambas Marcam (SIM)

Com 11 gols cedidos em 11 partidas, o tricolor carioca apresenta uma média de um gol tomado por jogo. Em sete desses confrontos, ambas as equipes marcaram. Por outro lado, o Corinthians tem uma defesa mais sólida, tendo sofrido gols em apenas três ocasiões nesta temporada.

Embora o Corinthians tenha um forte sistema defensivo, a tendência é que o ataque do Fluminense consiga furar a zaga corintiana dessa vez, considerando sua média de 1,6 gols por jogo. Em 2025, o carioca só soube o que é ficar balançar as redes apenas duas vezes.

Palpite 3 – SIM para Ambas Marcam com odd 1.80 na Betano