Palpite Fluminense x Al-Hilal - Mundial de Clubes - 04/07/2025

Temos nossos palpites para Fluminense x Al-Hilal na sexta-feira, 4 de julho, quando eles competirão por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

Espera-se um jogo acirrado, mas o Al-Hilal pode vencer por pouco em Orlando. Além disso, podemos ver uma prorrogação aqui.

Dicas de apostas para Fluminense x Al-Hilal

Mercado Palpite Odds na KTO Qualificação Al-Hilal para se classificar 1.80 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.66 Artilheiro a qualquer momento Marcos Leonardo 2.40

As odds estão sujeitas a atualizações. Última atualização feita dia 02/07/2025, às 15h03.

Esperamos um empate de 1-1, com o Al-Hilal triunfando sobre o Fluminense na prorrogação.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tanto o Fluminense quanto o Al-Hilal estão superando as expectativas no Mundial de Clubes, tendo surpreendido nas oitavas de final. Os brasileiros garantiram uma impressionante vitória por 2-0 contra a Inter de Milão em Charlotte, enquanto os sauditas venceram o Manchester City em Orlando. Portanto, ambos estão confiantes em ir mais longe.

O Tricolor está invicto há 10 jogos, enquanto o Al-Za'eem não perde há nove. Uma dessas sequências terminará esta semana. No entanto, ambos fizeram progressos significativos no torneio. O primeiro é forte defensivamente, e o segundo marca muitos gols, então será interessante ver qual lado sairá vencedor.

Escalações esperadas para Fluminense x Al-Hilal

Escalação esperada do Fluminense: Fábio, Ignacio, Silva, Freytes, Xavier, Martinelli, Hércules, Nonato, René, Arias, Cano;

Escalação esperada do Al-Hilal: Bounou, Koulibaly, Neves, Lodi, Cancelo, Milinkovic-Savic, Kanno, N. Al-Dawsari, Al-Harbi, Malcom, Marcos Leonardo.

A última esperança do Oriente Médio

O Al-Hilal se provou nos EUA. Um empate com o Real Madrid definiu o tom para o torneio, e eles provaram que não foi sorte ao evitar a derrota contra o RB Salzburg. No entanto, a vitória contra o Manchester City foi sua maior conquista.

Claro, eles investiram para chegar a esse ponto, mas também utilizaram muitos jogadores sauditas. Simone Inzaghi já causou um grande impacto e usou oito jogadores sauditas na vitória sobre o time de Pep Guardiola.

Enquanto isso, os Blues enfrentam um adversário difícil no Fluzão, que manteve cinco jogos sem sofrer gols nos últimos seis jogos. Eles têm jogadores para causar problemas, com Malcom e Marcos Leonardo na escalação. No entanto, eles podem fazer o que Inter e Dortmund não conseguiram, e marcar? Pode demorar um pouco, mas conseguirão.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Fluminense x Al-Hilal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas as equipes tendem a marcar

Fluminense marcou seis gols, enquanto Al-Hilal marcou sete no Mundial de Clubes. Embora a fase de grupos não tenha visto muitos gols, os dois gols dos brasileiros contra a Inter e os quatro gols dos sauditas contra o City foram desempenhos ofensivos impressionantes. Ambos os lados provaram que podem superar alguns dos gigantes da Europa.

Renato Gaúcho transformou seu time em um que é difícil de vencer e até de marcar contra. Apenas duas equipes marcaram mais de dois gols contra eles nos últimos 14 jogos, e apenas uma conseguiu vencê-los. Portanto, os homens de Inzaghi estarão muito confiantes após seu desempenho impressionante nas oitavas de final.

Além disso, em nove dos últimos 15 jogos do Hilal, ambas as equipes marcaram, enquanto isso aconteceu em seis dos últimos 13 jogos do Flu. Esperamos um confronto acirrado na Flórida, onde ambas as equipes encontrarão o fundo da rede.

Um brasileiro promissor

Embora Marcos Leonardo tenha recentemente comemorado seu 22º aniversário, ele já se destacou. O ex-atacante do Santos se juntou aos sauditas vindo do Benfica no ano passado e não perdeu tempo, acumulando 32 gols e assistências em 42 partidas. Quatro deles vieram em seus quatro jogos nos EUA.

Seu duplo ajudou a chocar o City. Além disso, ele continuou sua excelente forma de antes de sua lesão em abril. Matheus Martinelli é dúvida por lesão para os brasileiros, e sua ausência beneficiaria Leonardo e o Hilal. No entanto, seu substituto contra o Nerazzurri, Hércules, conseguiu marcar.

Leonardo é considerado o artilheiro mais provável no Camping World Stadium, e com boa razão. Quem for encarregado de mantê-lo sob controle em Orlando enfrentará um desafio difícil.