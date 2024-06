Palpite Fluminense x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro - 15/6/24

Duas equipes com apenas uma vitória cada no Brasileirão, Flu e Dragão buscam uma evolução nos seus resultados decepcionantes até o momento.

Considerando todas as competições, o Fluminense realizará seu sexto jogo seguido no Rio de Janeiro, cinco desses como mandante e o mais recente como visitante diante do Botafogo.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.70 na Betano Total de gols do Fluminense Dois ou mais 1.80 na Betano Total de escanteios 10 ou menos 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Como mandante, Flu mantém bons números

Apesar de suas dificuldades no Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras tem um bom histórico recente como mandante.

Em suas quatro atuações mais recentes como mandante por três competições diferentes, o Tricolor das Laranjeiras possui três vitórias e um empate.

Mesmo no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não sofreu derrotas em seus domínios, acumulando uma vitória e três empates em casa.

Palpite 1 - Fluminense x Atlético-GO - Vitória do Fluminense: 1.70 na Betano.

Dragão não venceu mesmo com circunstâncias favoráveis

O Atlético-GO disputou a maior parte de sua última partida com um homem a mais e mesmo assim não pôde conquistar os três pontos em casa.

A equipe goiana ficou no empate por 2-2 em seus domínios, seu segundo jogo sofrendo múltiplos gols nas últimas quatro partidas por todas as competições.

Olhando para o oponente do Dragão nesta nona rodada, as últimas três vitórias do Flu vieram todas com a equipe atual campeã da Libertadores marcando múltiplos gols.

Palpite 2 - Fluminense x Atlético-GO - Fluminense marcar dois ou mais gols: 1.80 na Betano.

Sete escanteios nos últimos dois jogos

Fluminense e Atlético-GO falharam em garantir uma vitória no meio de semana, em jogos nos quais tiveram poucas chances em escanteios.

O time de Fernando Diniz teve apenas dois escanteios ao seu favor na derrota para o Botafogo por 1-0. No empate por 2-2 com o Timão, o Atlético-GO teve apenas três escanteios em um duelo no qual foi muito mais agressivo com 22 chutes.

Contando também sua partida mais recente em casa, empate com o Juventude por 1-1, o Fluminense teve sete escanteios nas últimas duas aparições.

Palpite 3 - Fluminense x Atlético-GO - 10 ou menos escanteios: 1.75 na Betano.