Palpite Flamengo x Palmeiras - Brasileirão Feminino - 15/04/2025

Confira análise completa, dicas de apostas e expectativas para o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira em partida válida pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola rola às 18h30, no Estádio Luso-Brasileiro.

Com disputa acirrada na parte de cima da tabela, Flamengo e Palmeiras jogam em confronto direto pelas primeiras colocações.

Confira os melhores palpites, dicas de mercados e análises para Flamengo x Palmeiras.

Mercado Resultado Odds na bet365 Resultado Final Palmeiras 2.15 Total de Gols Mais 2,5 1.80 Escanteios Mais de 9 2.00

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 15/04, às 1h07.

Jogos recentes das equipes

O Flamengo busca mais uma vitória no Campeonato Brasileiro após vencer o Sport por 2x1 na última sexta-feira (11). Com esse resultado, o Rubro-Negro soma 7 pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Agora, o foco é no Palmeiras, que também vem de um resultado importante no torneio. Na última rodada do Brasileirão, as palestrinas conquistaram uma grande vitória sobre seu maior rival, o Corinthians. Jogando fora de casa, a equipe alviverde saiu vitoriosa com o placar de 2x1 e somou mais três pontos, ocupando a 3ª colocação após esse triunfo.

Retrospecto favorável ao Palmeiras

A disputa na parte de cima da tabela está bastante acirrada após a 4ª rodada. Com apenas três pontos separando o 7º do 1º colocado, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em um confronto direto pelas primeiras colocações. Separados por um ponto, o time carioca ocupa o 6º lugar com 7 pontos, enquanto o Alviverde está na 3ª colocação com 8.

No retrospecto geral entre os confrontos entre as equipes, as Meninas da Gávea estão em desvantagem, visto que nunca ganharam das palmeirenses. Em cinco disputas, foram cinco vitórias para o Palmeiras, com 12 gols marcados e somente 3 sofridos. A última disputa foi em 15/03/2024, com o resultado de 3x2 para o Verdão.

Neste Brasileirão, o Palmeiras ainda não soube o que é perder e segue invicto com duas vitórias e dois empates. Vale ressaltar que essas duas vitórias foram conquistadas justamente jogando fora de casa, diante do América-MG e Corinthians. Enquanto isso, o Mengão amargou sua primeira e única derrota no campeonato jogando com o mando de campo. Além desse resultado, as cariocas têm duas vitórias e um empate.

Considerando fatores como aproveitamento de ambos os times no campeonato, o histórico de confrontos e o desempenho como visitante/mandante, o palpite no resultado favorável ao visitante pode ser uma boa ideia.

Palpite 1 – Palmeiras com odd 2.15 na bet365

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Palmeiras nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão de gols na partida

O Palmeiras marcou sete gols até o momento na competição e só ficou sem marcar no empate de 0 a 0 com o Bragantino, na primeira rodada. Nos três jogos posteriores, o Verdão fez pelo menos dois gols por partida. Diante do Grêmio, as palmeirenses comemoraram três gols, embora a disputa tenha terminado empatada.

O Flamengo, por sua vez, já marcou dez gols nesse início de Brasileirão, três gols a mais que o Palmeiras. Contra o Sport, foram cinco gols marcados. Na Copa Rio, a equipe comandada por Maurício Salgado conta com 17 gols em sete confrontos. Ao todo, a soma de gols na temporada é de 30 gols em 13 partidas, uma incrível média de 2,3 gols por jogo.

Em 2025, apenas quatro jogos disputados pelo Flamengo tiveram menos de 2,5 gols. Já o Palmeiras, somente na estreia do Campeonato Brasileiro teve um total de gols inferior a três. Com base nessas estatísticas, os números sugerem uma alta probabilidade de que haja mais de 2,5 gols entre Flamengo x Palmeiras.

Palpite 2 – Mais 2,5 gols com odd 1.80 na bet365

Um jogo com previsão de muitos escanteios

O Palmeiras tem 23 escanteios cobrados nos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro e, em nenhum desses jogos, o número total de escanteios na partida ficou abaixo de 9. Em seus dois compromissos recentes, 13 escanteios foram concedidos ao todo. Em números cobrados pelo time, somente contra o América-MG as Palestrinas não conseguiram mais de seis cantos, com apenas um cobrado e 12 cedidos.

Por sua vez, o Flamengo registrou 18 escanteios até essa etapa da competição. Contando os últimos quatro jogos da Copa Rio, o clube soma 36 escanteios em oito jogos. Em três dessas disputas, o total de escanteios foi de pelo menos nove.

Embora os números do Flamengo não indiquem uma quantidade expressiva no mercado de cantos, as estatísticas do Palmeiras sugerem que é provável que haja mais de 9 escanteios nessa partida.

Palpite 3 – Mais de 9 Escanteios com odd 2.00 na bet365