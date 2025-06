Palpite Flamengo x Chelsea - Mundial de Clubes - 20/06/2025

Descubra nossos três palpites para Flamengo x Chelsea no confronto da Copa do Mundo de Clubes na sexta-feira, 20 de junho.

Nosso especialista prevê que os Blues sairão vitoriosos contra seus adversários brasileiros no Lincoln Financial Field.

Dicas de apostas para Flamengo x Chelsea

Mercado Palpite Odds na Betboom Ambas equipes marcam Sim 1.90 Margem de Vitória Margem de vitória de um gol 2.37 Total de Gols Mais de 2.5 gols 1.96

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 18/06, às 16h06.

Estamos apostando em uma vitória do Chelsea por 2-1 na Pensilvânia contra o Flamengo.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A liderança do Grupo D está em jogo enquanto Flamengo enfrenta Chelsea, ambos já garantiram três pontos. Os brasileiros estão em boa forma, tendo começado com uma vitória de 2-0 sobre o Esperance, somando cinco vitórias consecutivas. Eles perderam apenas duas vezes em 19 jogos desde o início de abril.

O Chelsea também está em boa fase. Sua vitória de 2-0 sobre o Los Angeles FC foi a quarta consecutiva em todas as competições, com três jogos sem sofrer gols. Ambos os times sabem que três pontos praticamente garantem sua vaga nas fases eliminatórias.

Escalações esperadas para Flamengo x Chelsea

Escalação esperada do Flamengo: Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Lucas, Jorginho, Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Araujo, Pedro;

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Caicedo, Lavia, Neto, Palmer, Madueke, Jackson.

Gols em ambos os lados em Philly

Flamengo e Chelsea possuem fortes opções de ataque, então não seria surpresa ver ambas as equipes marcarem neste jogo. Bons começos contra Esperance e LAFC aumentaram sua confiança, e todos os quatro gols foram marcados por jogadores diferentes. A defesa dos Blues tem sido bastante sólida ultimamente, mas sofreram gols em 50% dos últimos 10 jogos.

Espera-se que o time da Premier League vença, mas o Mengão não é facilmente derrotado - e muitas vezes marca mesmo em derrotas. Apenas um time em 12 partidas (Botafogo) conseguiu não sofrer gols contra eles, e eles marcaram 14 em cinco jogos. Os brasileiros estão no topo da Série A, e Enzo Maresca estará atento.

Giorgian de Arrascaeta manteve sua boa forma ao abrir o placar contra os tunisianos, elevando seu total para 13 gols em 27 partidas nesta temporada. Embora a ausência de Nicolas de la Cruz seja um revés, o time de Filipe Luís pode ser um desafio.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Flamengo x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma batalha acirrada

Como o time da Premier League, o Chelsea é certamente o favorito para este confronto - mas enfrentam uma oposição difícil. Os homens de Maresca estão de bom humor após a vitória na Conference League e não perderam em quatro jogos. No entanto, podem ser vulneráveis, como mostrado pelos resultados recentes contra o Newcastle United e o Legia Varsóvia.

Enquanto isso, o Flamengo pode ser o azarão, mas definitivamente não será um adversário fácil neste jogo. Eles venceram 24 de 37 em 2025 até agora, incluindo sete dos últimos oito. Raramente sofrem derrotas pesadas, mesmo quando perdem.

Todas, exceto três das suas 12 derrotas nos últimos 12 meses, foram por um gol, e seu objetivo será manter o jogo equilibrado. O time de Felipe possui sete jogos sem sofrer gols em oito antes deste, mas o Chelsea deve conseguir encontrar um caminho.

Devem haver gols neste jogo

Flamengo e Chelsea são as equipes mais fortes do Grupo D e há muito são os favoritos para avançar. Independentemente do resultado deste jogo, ambos são esperados para avançar, mas este confronto pode decidir quem termina no topo. Não ter que enfrentar o Bayern de Munique é um forte incentivo para concluir o trabalho.

Como mencionado anteriormente, de Arrascaeta é a maior ameaça para os brasileiros, mas não é o único. Luiz Araujo e Pedro representam ameaças quando se trata de gols e assistências, e podem causar problemas para a oposição. Eles estarão confiantes em marcar.

Ainda assim, os Blues, com jogadores como Cole Palmer, Noni Madueke e Nicolas Jackson, devem ser demais para eles. Adicionar Liam Delap à mistura os torna ainda mais perigosos. Há uma forte chance de vermos vários gols no Lincoln Financial Field.