Palpite Flamengo x Botafogo-PB - Copa do Brasil - 21/05/2025

Fla busca garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, enquanto Botafogo-PB sonha com feito histórico.

Flamengo e Botafogo-PB jogam, nesta quarta-feira (21), por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro quer mais uma vitória para seguir na competição, enquanto o Botafogo-PB se apega à boa atuação no último encontro para sonhar com a classificação.

Melhores dicas de apostas para Flamengo x Botafogo-PB

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Vbet Resultado final Flamengo vence 1.11 Total de gols Mais de 2.5 1.40 Total de escanteios Mais de 10 1.73

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita 21/05, às 9h30.

Como chegam as equipes

Com o confronto ainda em aberto, Flamengo e Botafogo-PB sabem o que precisam fazer para sair com a classificação. Para o Rubro-Negro, é aproveitar a sintonia com a torcida, enquanto o Belo precisará de 110% para conseguir um feito histórico no Maracanã.

Pressionado após a atuação abaixo no clássico contra o Botafogo, o Flamengo precisa de um rendimento convincente para agradar a torcida. No empate por 0 a 0, a equipe conseguiu criar oportunidades, mas não se impôs no jogo. Agora, virando a chave para a Copa do Brasil, o jogo contra o Botafogo-PB pode ser o que o time precisa para se reencontrar com o bom futebol.

Campeão Carioca e atual detentor do título da Copa do Brasil, o Flamengo não vive seu melhor momento na temporada. Passado o sufoco na Libertadores após a vitória contra a LDU, o Rubro-Negro, agora, precisa voltar a ser constante.

Nos últimos cinco jogos, a equipe conquistou duas vitórias, além de dois empates e uma derrota. Na temporada, o Flamengo tem 31 jogos, com 19 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Azarão e em busca de um feito histórico, o Botafogo-PB também não vive um grande momento na temporada. Sem vencer há seis jogos, e com três derrotas no período, a equipe vê a classificação na Copa do Brasil de forma distante. O time, que atualmente joga a Série C, vem de empate contra o Maringá, por 1 a 1, fora de casa.

Vice-campeão da Paraíba, o Belo precisará jogar mais do que fez até aqui em 2025 se quiser ter chances de passar na competição. Na temporada, são 24 jogos, com 10 vitórias, sete empates e sete derrotas.

Na história, Flamengo e Botafogo-PB já jogaram seis partidas, com quatro vitórias do Rubro-Negro, um empate e uma vitória do Belo. Na última vez em que se enfrentaram no Maracanã, na Copa do Brasil de 1999, o Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Leandro Machado e Rodrigo Mendes. Airton descontou para o Botafogo.

Prováveis escalações:

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, JV, Danilo e Ayrton Lucas; Allan e Evertton Araújo; Luiz Araújo, Plata e Michael; Bruno Henrique.

Botafogo-PB: Michael, Lucas Lopes (Erick), Reniê, Marcelo Augusto (Wendel) e Evandro; Gama, Thallyson, Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Silvinho e Denilson (Henrique Dourado).

Favoritismo Rubro-Negro

Com um time claramente mais forte, o Flamengo é totalmente favorito para o confronto desta quarta-feira (21) no Maracanã. Se tudo seguir seu rumo normal, o Rubro-Negro deve continuar com os bons números como mandante em 2025, com apenas três derrotas em 15 jogos disputados em casa.

Palpite 1 - Flamengo vence, com odds de 1.11 na VBet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Botafogo-PB nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vencer e convencer

Após o empate por 0 a 0 no clássico contra o Botafogo, o Flamengo saiu com algumas vaias do Maracanã. De volta ao estádio, os jogadores farão de tudo para que a torcida sorria, e isso está completamente ligado aos gols que o Rubro-Negro marca em seus jogos. Nos últimos cinco jogos em casa, a equipe marcou duas ou mais vezes em três deles.

Palpite 2 - Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na VBet

Pressão total

A produção ofensiva é uma das marcas do Flamengo de Filipe Luis, e isso não será diferente na partida da Copa do Brasil. Com a pressão inicial, principalmente no começo do jogo, o Rubro-Negro deve encurralar o adversário e criar chances em escanteios, que tem sido uma boa arma da equipe na temporada.

Palpite 3 - Mais de 10 escanteios no jogo, com odds de 1.73 na VBet