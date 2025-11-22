Palpite Flamengo x RB Bragantino - Brasileirão Série A - 22/11/2025

Para seguir na ponta, Flamengo quer reação após derrota para o Fluminense. Já o Bragantino ainda sonha com uma vaga na Libertadores.
Melhores palpites de apostas para Flamengo x RB Bragantino
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Flamengo x RB Bragantino
- Mais de 2.5 gols, com odds de 1.78 na Betano
- Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 2.15 na Betano
- Flamengo ganha ambos os tempos (SIM), com odds de 2.75 na Betano
Em jogo tenso, o Flamengo deve vencer o RB Bragantino por 2 a 1.
- Veja como se cadastrar com o código de indicação Betano
- Conheça os 10 melhores apps de apostas
- Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil
Nossa análise: Momento das equipes
Vai pegar fogo! Flamengo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (22), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogo virou uma verdadeira decisão, já que o Rubro-Negro vem de derrota para o Fluminense e precisa da vitória para seguir na ponta.
O Flamengo segue líder, com 71 pontos, mas vê o Palmeiras na cola. O time carioca só pensa na vitória neste duelo para seguir firme na ponta. A necessidade do resultado positivo aumenta a pressão sobre os jogadores.
O time foi superado pelo rival tricolor por 2 a 1 e chega para este confronto com a confiança um pouco em baixa.
O RB Bragantino ainda tem esperanças reais de conquistar uma vaga na Libertadores, caso o G-8 se torne uma realidade, e quer surpreender o primeiro colocado no Maracanã. A equipe paulista tem jogadores interessantes, capazes de decidir este duelo.
O histórico do confronto entre as equipes mostra grande equilíbrio. São 8 vitórias do Flamengo, 7 empates e 7 triunfos do RB Bragantino.
Prováveis escalações de Flamengo e RB Bragantino
- Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique.
- RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
Melhor ataque ganha ‘reforço’ e chega com fome de gols
O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com incríveis 70 gols em 34 partidas. O líder não pode mais vacilar e precisa da vitória diante do RB Bragantino. Por isso, a tendência é que tenhamos uma partida com um bom número de gols no Maracanã.
Do outro lado, o RB Bragantino já marcou 40 vezes neste Brasileiro. O time paulista quer explorar o nervosismo rubro-negro, já que a equipe carioca foi derrotada na rodada anterior, e surpreender no Rio.
Uma ótima notícia para a torcida rubro-negra é a volta do meia Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro, com 17 gols. O camisa 10 está voando, em grande fase, e fez um gol de bicicleta na derrota do Uruguai para os Estados Unidos, por 5 a 1, na última terça-feira.
- Palpite 1: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.78 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Equipes costumam fazer jogos muito movimentados
Os últimos confrontos entre Flamengo e RB Bragantino têm sido grandes jogos. No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu os paulistas por 2 a 1, e os gols de ambos os lados podem se repetir no Maracanã.
Os últimos três duelos entre as equipes terminaram com gols dos dois lados. O RB Bragantino está longe de ser um adversário fácil para os cariocas. O time ainda tem objetivos nesta reta final de campeonato e não deve dar moleza no Rio.
A zaga do Flamengo demonstrou certas fragilidades contra o Fluminense, inclusive com o goleiro Rossi falhando, o que aumenta as chances de gol dos visitantes.
- Palpite 2: Ambas as equipes marcam (SIM), com odds de 2.15 na Betano
Flamengo não é líder por acaso
O jogo contra o RB Bragantino é como uma final para o Flamengo. O time não pode nem sequer pensar em empatar ou perder. Caso contrário, o Palmeiras pode voltar à liderança. Por isso, o mais provável é que vejamos a equipe rubro-negra atacando do início ao fim em busca da vitória.
O Rubro-Negro deve se impor no Maracanã e colocar muita pressão nos paulistas. A volta de Arrascaeta dá outro dinamismo ao time do Fla, que passa a ter muito mais criatividade e talento do meio para frente.
O Flamengo é o líder do Brasileirão e também o time que mais somou pontos em casa na competição. Já são 12 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota com mando de campo rubro-negro.
- Palpite 3: Flamengo ganha ambos os tempos (SIM), com odds de 2.75 na Betano