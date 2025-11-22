Palpite Flamengo x RB Bragantino - Brasileirão Série A - 22/11/2025

Para seguir na ponta, Flamengo quer reação após derrota para o Fluminense. Já o Bragantino ainda sonha com uma vaga na Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Flamengo x RB Bragantino

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Flamengo x RB Bragantino

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.78 na Betano

Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 2.15 na Betano

Flamengo ganha ambos os tempos (SIM), com odds de 2.75 na Betano

Em jogo tenso, o Flamengo deve vencer o RB Bragantino por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Vai pegar fogo! Flamengo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (22), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogo virou uma verdadeira decisão, já que o Rubro-Negro vem de derrota para o Fluminense e precisa da vitória para seguir na ponta.

O Flamengo segue líder, com 71 pontos, mas vê o Palmeiras na cola. O time carioca só pensa na vitória neste duelo para seguir firme na ponta. A necessidade do resultado positivo aumenta a pressão sobre os jogadores.

O time foi superado pelo rival tricolor por 2 a 1 e chega para este confronto com a confiança um pouco em baixa.

O RB Bragantino ainda tem esperanças reais de conquistar uma vaga na Libertadores, caso o G-8 se torne uma realidade, e quer surpreender o primeiro colocado no Maracanã. A equipe paulista tem jogadores interessantes, capazes de decidir este duelo.

O histórico do confronto entre as equipes mostra grande equilíbrio. São 8 vitórias do Flamengo, 7 empates e 7 triunfos do RB Bragantino.

Prováveis escalações de Flamengo e RB Bragantino

Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Luiz Araújo) e Bruno Henrique.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Melhor ataque ganha ‘reforço’ e chega com fome de gols

O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com incríveis 70 gols em 34 partidas. O líder não pode mais vacilar e precisa da vitória diante do RB Bragantino. Por isso, a tendência é que tenhamos uma partida com um bom número de gols no Maracanã.

Do outro lado, o RB Bragantino já marcou 40 vezes neste Brasileiro. O time paulista quer explorar o nervosismo rubro-negro, já que a equipe carioca foi derrotada na rodada anterior, e surpreender no Rio.

Uma ótima notícia para a torcida rubro-negra é a volta do meia Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro, com 17 gols. O camisa 10 está voando, em grande fase, e fez um gol de bicicleta na derrota do Uruguai para os Estados Unidos, por 5 a 1, na última terça-feira.

Palpite 1: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.78 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Equipes costumam fazer jogos muito movimentados



Os últimos confrontos entre Flamengo e RB Bragantino têm sido grandes jogos. No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu os paulistas por 2 a 1, e os gols de ambos os lados podem se repetir no Maracanã.

Os últimos três duelos entre as equipes terminaram com gols dos dois lados. O RB Bragantino está longe de ser um adversário fácil para os cariocas. O time ainda tem objetivos nesta reta final de campeonato e não deve dar moleza no Rio.

A zaga do Flamengo demonstrou certas fragilidades contra o Fluminense, inclusive com o goleiro Rossi falhando, o que aumenta as chances de gol dos visitantes.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam (SIM), com odds de 2.15 na Betano

Flamengo não é líder por acaso

O jogo contra o RB Bragantino é como uma final para o Flamengo. O time não pode nem sequer pensar em empatar ou perder. Caso contrário, o Palmeiras pode voltar à liderança. Por isso, o mais provável é que vejamos a equipe rubro-negra atacando do início ao fim em busca da vitória.

O Rubro-Negro deve se impor no Maracanã e colocar muita pressão nos paulistas. A volta de Arrascaeta dá outro dinamismo ao time do Fla, que passa a ter muito mais criatividade e talento do meio para frente.

O Flamengo é o líder do Brasileirão e também o time que mais somou pontos em casa na competição. Já são 12 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota com mando de campo rubro-negro.