Palpite Flamengo x Racing - Copa Libertadores - 22/10/2025

Equipes disputam o primeiro jogo da semifinal da competição, com clima de decisão no Maracanã.

Melhores palpites para Flamengo x Racing:

Flamengo vence, com odds de 1.40 na bet365;

Menos de 9 escanteios no jogo, com odds de 2.20 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.25 na bet365.

Em jogo complicado, Flamengo e Racing devem empatar por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O duelo entre Flamengo e Racing marca o início de uma semifinal de Libertadores que promete intensidade e equilíbrio.

As equipes chegam em fases distintas — o Flamengo embalado e confiante, o Racing tentando recuperar consistência — e colocam à prova estilos de jogo completamente opostos.

Enquanto os brasileiros buscam manter o ritmo ofensivo diante da torcida no Maracanã, os argentinos devem apostar na compactação e na disciplina tática para conter a pressão inicial.

O Flamengo vive seu melhor momento na temporada. Após vencer o Palmeiras no fim de semana, o Rubro-Negro igualou a pontuação do líder no Brasileirão e chega com moral elevada.

No torneio continental, o time passou com autoridade pelas fases anteriores, combinando intensidade e eficiência ofensiva.

Jogando em casa, a equipe carioca costuma ditar o ritmo e transformar a atmosfera do Maracanã em um diferencial decisivo.

O Racing, por sua vez, faz campanha irregular no Campeonato Argentino, mas mostra outra postura na Libertadores.

O time eliminou adversários tradicionais, como Peñarol e Vélez Sarsfield, apostando em transições rápidas e solidez defensiva.

Ainda que tecnicamente inferior, o clube argentino tem mostrado força coletiva e capacidade de competir em jogos grandes, o que promete um duelo tático interessante contra o favorito Flamengo.

Prováveis escalações de Flamengo x Racing

Flamengo: Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Allan (Saúl), Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino;

Racing: Gabriel Arias, Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Germán Conti, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Juan Fernando Quintero, Adrián Martínez e Johan Carbonero.

Flamengo deve confirmar o favoritismo no Maracanã

O Flamengo chega embalado e com a confiança em alta para enfrentar o Racing diante de um Maracanã lotado.

A equipe vive grande momento na temporada, somando boas atuações no Brasileirão e na Libertadores. Jogando em casa, o Rubro-Negro mantém excelente aproveitamento, impondo ritmo alto e pressionando desde os minutos iniciais.

O Racing, por outro lado, tenta equilibrar a partida com uma postura mais cautelosa, mas o momento defensivo da equipe argentina preocupa, especialmente diante da intensidade e da qualidade ofensiva do rival brasileiro.

Com mais volume de jogo e poder de decisão, o time carioca tem tudo para sair em vantagem nesta primeira semifinal continental.

Palpite 1 para Flamengo x Racing: Flamengo vence, com odds de 1.40 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Racing nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo tende a ter poucos escanteios

Apesar do favoritismo do Flamengo, o duelo deve ter menos jogadas laterais e cruzamentos do que o habitual.

O Racing costuma adotar linhas compactas e força o adversário a buscar infiltrações por dentro, o que naturalmente reduz o número de escanteios.

Além disso, o Flamengo tem privilegiado finalizações diretas e triangulações curtas, com laterais mais contidos, algo que limita a incidência de bolas desviadas pela defesa.

Somando-se o cenário de pressão inicial e controle de posse, a tendência é que o confronto tenha intensidade, mas sem excesso de cruzamentos ou bolas paradas laterais.

Assim, o mercado de menos de 9 escanteios surge como uma boa alternativa para quem busca valor nas estatísticas do jogo.

Palpite 2 para Flamengo x Racing: Menos de 9 escanteios no jogo, com odds de 2.20 na bet365

Ambos devem balançar as redes

Mesmo com o favoritismo carioca, o Racing tem condições de marcar ao menos uma vez.

A equipe argentina explora bem os contra-ataques e costuma ser perigosa quando encontra espaço nas costas da defesa adversária.

O Flamengo, por sua vez, dificilmente passa em branco jogando no Maracanã e deve criar chances desde o início, sustentado por um meio-campo criativo e um ataque em ótima fase.

A expectativa é de que o duelo apresente momentos de alternância, com os visitantes buscando surpreender e os mandantes respondendo com volume ofensivo.

O equilíbrio técnico, aliado ao estilo agressivo das duas equipes, indica boas chances de ambas marcarem no confronto de ida.