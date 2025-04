Palpite Ferroviária x São Paulo - Brasileirão Feminino - 12/04/2025

Ferroviária e São Paulo entram em campo invictos, buscando não só a vitória, mas a liderança isolada.

Neste sábado a Ferroviária recebe o São Paulo, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, às 21h. O jogo é válido pela 4ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série A1 Feminino.

Confira dicas de apostas com os melhores mercados, análises e estatísticas para Ferroviária x São Paulo.

Mercado Palpite Odds na bet365 Dupla Chance Ferroviária ou São Paulo 1.30 Total de Gols Mais 2,5 1.95 Ambas Marcam SIM 1.80

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita em 09/04, às 22h10.

Ferroviária e São Paulo se enfrentam em disputa direta pela liderança

Ocupando a 3ª colocação na tabela, as Guerreiras Grenás entram em campo em busca da liderança, enfrentando o São Paulo em uma disputa direta. Em seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro Feminino, a Ferroviária superou o Real Brasília por 3 a 2 em um jogo movimentado e disputado. As Grenás conseguiram se destacar no jogo e consolidar a vitória com gols de Darlene, Mariana dos Santos e Natália Vendito.

Já o São Paulo, líder do Campeonato, terá a missão de defender sua posição após um empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro na segunda rodada. Esse resultado fez com que o Tricolor perdesse a chance de se isolar como líder da competição, e agora vive uma disputa acirrada na parte de cima da tabela.

Jogo equilibrado

Invictas até aqui, ambas as equipes apresentam resultados semelhantes, com duas vitórias e um empate cada. No entanto, o São Paulo se destaca com um saldo de gols ligeiramente superior, 9 contra 8 da Ferroviária.

A Ferroviária, jogando em casa, apresenta 100% de aproveitamento, tendo saído vitoriosa nas duas partidas como mandante. Já o São Paulo também tem aproveitamento total como visitante nesta temporada, não tendo perdido nenhum jogo fora de casa em 2025. O Tricolor começou a atual temporada com uma vitória por 4 a 0 sobre o Sport na Supercopa Feminina do Brasil e, em seguida, venceu o Flamengo por 1 a 0 na estreia do Brasileirão.

Considerando o desempenho e o bom momento das equipes, a disputa pela bola e a busca pelo resultado devem resultar em um jogo eletrizante e equilibrado, sem um favorito definido.

Palpite 1 – Ferroviária ou São Paulo com odd 1.30 na bet365

Um jogo de muitos gols

Em três rodadas do Brasileirão Feminino, a Ferroviária já anotou 11 gols, com uma impressionante média de 3,6 gols por partida. Apenas um desses jogos teve uma quantidade abaixo de 2,5 gols, enquanto os demais ultrapassaram 3,5 gols.

O São Paulo também está em uma excelente fase ofensiva, foram 10 gols marcados em três partidas e não tendo ficado sem marcar em nenhum jogo. Considerando esses números, o confronto entre as equipes promete ser um jogo aberto e com muitos gols.

A tendência é que as redes sejam balançadas com frequência. Com base nas estatísticas e no desempenho ofensivo das equipes, a previsão é que o jogo seja marcado por uma grande quantidade de gols.

Palpite 2 – Mais 2,5 Gols com odd 1.95 na bet365

Ambas marcam (SIM)

Nesta temporada, a Ferroviária soma 11 gols a favor e 3 contra, dois desses gols no jogo foram no jogo contra o Real Brasília, e o confronto com o Grêmio, que resultou em um gol sofrido. O São Paulo, por sua vez, apresenta uma defesa ainda mais sólida, com apenas um gol sofrido nos 6 jogos disputados este ano, sendo esse gol sofrido no jogo com o Cruzeiro, na terceira rodada do Brasileirão.

Embora os dois times apresentem defesas eficientes e pouco vazadas, é provável que as duas equipes sofram gols nesse confronto, considerando a força ofensiva de ambas. Os ataques já demonstraram sua eficiência no início do campeonato, tornando esse jogo potencialmente marcado por gols de todos os lados.

Palpite 3 – SIM para Ambas Marcam com odd 1.80 na bet365