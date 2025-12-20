Palpite Everton x Arsenal - Premier League - 20/12/2025

Os Gunners sabem que há pressão dos times que estão abaixo deles na tabela e esperamos que eles consigam mais pontos em Merseyside.

Dicas de apostas para Everton x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Everton 0-2 Arsenal;

Everton 0-2 Arsenal; Palpite de artilheiros: Arsenal - Noni Madueke, Bukayo Saka.

O Everton está se saindo bem nesta temporada. Eles perderam apenas dois dos seus últimos sete jogos na Premier League e conquistaram algumas vitórias cruciais ao longo do caminho.

Além disso, estão em nono lugar enquanto se preparam para receber os líderes da liga e estarão ansiosos para melhorar seu desempenho após a derrota para o Chelsea no último fim de semana.

Enquanto isso, o Arsenal voltou a vencer na liga após a derrota para o Aston Villa. No entanto, não convenceram ao vencer o Wolverhampton Wanderers. Precisaram de dois gols contra para garantir a vitória no Emirates e o nível de desempenho caiu recentemente.

Mesmo assim, são um time difícil de ser batido e devem ter qualidade suficiente para superar os Toffees.

Escalações esperadas para Everton x Arsenal

Escalação esperada do Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, Dibling, Alcaraz, Grealish, Beto;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Jesus, Madueke.

Ausências devido à Copa Africana de Nações prejudicam o Everton

O Everton se prepara para enfrentar o Arsenal sem Iliman Ndiaye e Idrissa Gana Gueye, pois ambos estarão ocupados com a Copa Africana de Nações no Marrocos. Eles também podem ficar sem Kiernan Dewsbury-Hall, após ele ter sido afastado devido a uma lesão contra o Chelsea. No entanto, há esperança de que Jack Grealish possa estar apto para jogar.

O Arsenal também teve muitas preocupações com lesões nesta temporada. Ben White, Gabriel, Kai Havertz e Cristhian Mosquera perderão este jogo.

No entanto, o retorno de Saliba contra o Wolves foi um impulso bem-vindo, e a suspensão de Riccardo Calafiori já terminou. Gabriel Jesus pode estar pronto para sua primeira partida da temporada após se recuperar de sua própria lesão.

Embora o Arsenal tenha vencido seu último jogo, a equipe estava claramente frustrada após a partida. Os jogadores e Arteta estarão ansiosos para ver melhorias no Estádio Hill Dickinson.

Qualquer resultado inferior a uma vitória pode fazê-los perder o primeiro lugar na liga.

Dica de aposta 1 para Everton x Arsenal: Arsenal vence, com odds de 1.61 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Everton x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Arsenal e os seus clean sheets

Embora o Wolves tenha conseguido marcar contra eles, a defesa do Arsenal tem sido muito forte nesta temporada. O retorno de Saliba é muito importante para os Gunners. Após uma sequência difícil de jogos recentemente, eles estarão ansiosos para voltar ao básico.

O Everton também está entre os times que menos marcam na divisão, então esta é uma grande oportunidade para os visitantes manterem suas folhas limpas.

Tendo sofrido apenas 10 gols, nenhum time na primeira divisão inglesa sofreu menos gols que o Arsenal. Além disso, eles mantiveram 15 jogos sem sofrer gols em todas as competições.

Os homens de Arteta são difíceis de marcar contra. Este é o motivo pelo qual os anfitriões não marcarão, apesar da vantagem de jogar em casa.

Dica de aposta 2 para Everton x Arsenal: Ambos os times marcam: não, com odds de 1.71 na Betano.

Confiantes novamente em Bukayo

Bukayo Saka foi creditado com duas assistências na vitória sobre o Wolves, mesmo que ambos os gols tenham sido oficialmente registrados como gols contra.

Todos sabem o quão perigoso o jovem de 24 anos pode ser, e ele será fundamental se o Arsenal quiser ir até o fim nesta temporada. Ele já atingiu dois dígitos em G/A. David Moyes estará muito atento à ameaça que Saka representa.

Arteta tem decisões a tomar neste fim de semana em relação ao seu ataque, pois vários jogadores estão competindo por uma vaga no time.

Saka contribuiu diretamente para cinco gols em seus últimos seis jogos de liga e confiará em si mesmo para aumentar esse número contra os Toffees. Os Gunners têm todas as chances de garantir uma grande vitória se ele jogar bem.

Com o Manchester City recebendo o West Ham United, é provável que os homens de Pep Guardiola garantam mais três pontos.

Saka e companhia precisam ter um bom desempenho se quiserem garantir que mantenham seu lugar no topo da tabela na noite de sábado.