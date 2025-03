Palpite Equador x Venezuela - Eliminatórias - 21/03/2025

Equador e Venezuela se enfrentam em busca do sonho da Copa. Equador visa garantir vaga; Venezuela luta por chance na repescagem.

No final da tarde e início da noite teremos um confronto interessante entre Equador e Venezuela. Em caso de resultado positivo, o time da casa poderá dar um importante passo para se classificar para a próxima Copa do Mundo, enquanto a Venezuela busca uma vitória para manter vivo o sonho de disputar seu primeiro mundial.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Ambos marcam Não 1.50 Gols Mais de 2.5 gols 2.22 Resultado Equador vence 1.46

Equador pode adiantar sua vaga para a próxima Copa do Mundo

Ocupando a terceira posição, o Equador deve garantir vaga, pelo menos virtualmente, para a próxima Copa do Mundo. Para isso o time precisa vencer a Venezuela e torcer para que a Bolívia tropece diante da seleção do Peru.

Se tivermos esses resultados, a seleção equatoriana poderá ficar com 9 pontos de vantagem Bolívia, que estaria se classificando para disputar a repescagem para a Copa do Mundo. Como nos últimos anos essa etapa costuma ser traiçoeira, a possibilidade de se classificar direto se torna uma opção mais qualificada.

Enquanto isso, a Venezuela se encontra fora da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo e vai em busca de um empate para pelo menos sonhar com uma vaga na repescagem.

Escalações Prováveis para Equador x Venezuela

Escalação esperada do Equador: Hernán Galíndez; Joel Ordonez, William Pacho, Félix Torres e Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite e Kendry Páez; Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.

Escalação esperada da Venezuela: Rafael Romo; Christian Makoun, Josua Mejías, Nahuel Ferraresi e Miguel Navarro; José Martínez e Tomás Rincón; Savarino, Telasco Segovia e Soteldo; Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Ambos os times não marcam

A aposta de ambos marcam se torna muito atrativa quando observamos o histórico recente entre as equipes, entretanto é necessário olhar mais atentamente o treinador do Equador e quais são suas principais características. Sebastián Beccacece, que chegou a ser sondado por times brasileiros, possui como principal iniciativa a construção de times sólidos defensivamente e é isso que o Equador apresenta neste momento. Nos últimos 5 jogos que disputou, em nenhum deles o time sofreu gols.

O fator casa também é algo muito importante para apostar em ambos os times não marcam. Em pelo menos metade dos seus jogos diante do torcedor, o mercado de ambos não marcam apareceu. Além disso, em confrontos diretos diante do Equador, em pelo menos 3 oportunidades o ambos não marcam presença.

Palpite 1 - Ambas as equipes marcam (Não) com odds 1.50 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Equador x Venezuela nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Resultado: Equador vence

Todos os cenários apontam para uma grande possibilidade de vitória do Equador nesse confronto. Nos últimos 10 jogos que jogou diante do seu torcedor, em pelo menos 7 oportunidades o time saiu venceu e conquistou 2 empates nesse período e apenas 1 derrota. Em confrontos diretos diante da Venezuela, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Por outro lado, a Venezuela se encontra com muitas preocupações em relação a esse confronto. Durante os seus últimos 10 compromissos, foram 6 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias, um desempenho bem abaixo do esperado. Outro fator que favorece nossa aposta na vitória do Equador é que a Venezuela perdeu todos os seus últimos 4 duelos realizados longe do seu torcedor, o que demonstra muitas fragilidades na equipe.

Palpite 2 - Vitória do Equador com odd 2.22 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols

Outra aposta que possui uma alta tendência de fugir do histórico recente entre as equipes é a de mais de 2,5 gols. Nos duelos realizados no Equador, em apenas 2 oportunidades tivemos a marca de 3 ou mais gols, mas é preciso ampliar essa análise para os compromissos recentes entre os times, que mostram um cenário de muitos gols.

Do lado dos donos da casa, em 6 dos seus últimos 10 compromissos tivemos 3 ou mais gols. Inclusive a equipe venceu recentemente o Peru por 3 x 0 e a Bolívia por 4 x 0, sendo esse o seu último jogo. Foi diante dessa mesma Bolívia que o time saiu vencedor por 3 x 1. Além de uma vitória diante da Jamaica por 3 x 1 que também mostrou que a equipe possui um alto número de gols marcados nos seus jogos.

Enquanto isso, a Venezuela teve em 7 dos seus últimos 10 compromissos jogando fora de casa com um número igual ou superior a 3. Nesse período a equipe chegou a levar 4 x 2 do Chile e sofreu uma goleada de 4 x 0 sobre a Bolívia.

Palpite 3 - Mais de 2,5 gols com odd 1.46 na Sportingbet