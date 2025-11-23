Palpite Elche x Real Madrid - La Liga - 23/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que este jogo tenha gols de ambos os times, com Kylian Mbappé garantindo uma vitória apertada fora de casa.

Dicas de apostas para Elche x Real Madrid:

Ambos os times marcam, com odds de 1.75 na Betano;

Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.90 na Betano;

2º tempo: Elche ou empate, com odds de 2.20 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Previsão de placar - Elche 1-2 Real Madrid;

Previsão de artilheiros - Elche: Rafa Mir - Real Madrid: Kylian Mbappé x2.

O Elche tem sido a equipe recém-promovida mais impressionante na La Liga nesta temporada. Eles perderam apenas três dos seus 12 primeiros jogos desde que retornaram à primeira divisão.

No entanto, a equipe de Eder Sarabia tem mostrado um declínio de forma, não conseguindo vencer nas últimas cinco partidas da liga.

Portanto, este pode ser um bom momento para o Real Madrid visitar o Estádio Manuel Martínez Valero. Os visitantes estão no topo da La Liga, com 10 vitórias em seus primeiros 12 jogos.

Contudo, entraram na pausa internacional após uma derrota por 1-0 para o Liverpool e um empate em 0-0 fora de casa contra o Rayo Vallecano.

Escalações esperadas para Elche x Real Madrid

Escalação esperada do Elche: Dituro, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Mendoza, Febas, Aguado, Nunez, Mir, Rodriguez;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Güler, Bellingham, Ceballos, Vinicius, Mbappé.

Expectativa de gols no Martínez Valero

Embora o Real Madrid tenha tido dificuldades para marcar nos seus últimos dois jogos, esta partida deve ser mais aberta. Eles podem estar vulneráveis defensivamente devido a lesões de Antonio Rüdiger, Éder Militão e Dani Carvajal.

Trent Alexander-Arnold pode começar seu primeiro jogo desde agosto, o que deve melhorar a criatividade da equipe. Isso deve aliviar a pressão sobre Arda Güler, que já deu cinco assistências para Mbappé na La Liga nesta temporada.

Nenhuma outra dupla combinou com tanta frequência para um gol nas cinco grandes ligas europeias.

O Elche só deixou de marcar em duas de suas 12 partidas desde o retorno à La Liga. A estratégia deles tem sido tentar dominar a posse de bola, mesmo contra equipes mais fortes.

Los Franjiverdes têm uma média de 59% de posse de bola nesta temporada, que é o terceiro maior índice da divisão.

Ambos os times marcaram em seus jogos fora de casa contra Barcelona e Atlético de Madrid. Como jogam contra outro gigante do futebol espanhol no domingo, é provável que ambos os times balancem as redes novamente.

Dica de aposta 1 para Elche x Real Madrid: Ambos os times marcam, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Elche x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Continuação da sequênica quente de Mbappé

O Real Madrid tem contado muito com Mbappé até agora nesta temporada. Ele é claramente o artilheiro da La Liga, com uma média de 1,12 gols a cada 90 minutos. O francês marcou 23 gols em 20 jogos por clube e seleção nesta temporada.

Mbappé deve estar bem descansado e pronto para jogar, tendo participado apenas uma vez durante a pausa internacional. Ele marcou o primeiro gol na vitória da França por 4-0 sobre a Ucrânia, antes de adicionar um segundo mais tarde naquela partida.

O jogador de 26 anos tem uma média de 4.66 chutes por jogo na La Liga. Ele só deixou de marcar em duas de suas 12 aparições nesta temporada na primeira divisão espanhola.

Mbappé marcou o primeiro gol em 50% dos jogos do Real Madrid na liga nesta temporada. Ele é claramente o candidato destacado para marcar o primeiro gol nesta partida, com uma probabilidade implícita de 34,5%.

Dica de aposta 2 para Elche x Real Madrid: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.90 na Betano.

Apostas no Elche após o intervalo

Este pode ser um desafio difícil para o Real Madrid, já que o Elche está invicto em casa nesta temporada. O time de Sarabia tem um estilo claro de passe que produziu bons resultados neste nível. No entanto, eles geralmente tendem a ter um desempenho melhor no segundo tempo das partidas.

Eles marcaram 71% dos seus gols em casa na liga após o intervalo. Enquanto isso, só sofreram um gol no segundo tempo diante de seus próprios torcedores.

Além disso, vale a pena notar que o Real Madrid tende a começar rapidamente, mas tem dificuldades mais tarde em suas partidas fora de casa. Los Blancos marcaram sete e sofreram apenas dois gols no primeiro tempo de seus jogos fora de casa na liga.

Em contraste, marcaram cinco e sofreram cinco no segundo tempo desses jogos.

Essas tendências sugerem que há valor em apoiar o Elche para competir no segundo tempo desta partida.