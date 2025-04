Palpite Deportivo Táchira x Flamengo - Libertadores - 03/04/2025

Expectativa de confronto acirrado, com ambos os times buscando iniciar a Libertadores com o pé direito.

Deportivo Táchira e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (03) às 21h30 no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Confira alguns palpites, análises e prováveis escalações para partida entre Deportivo Táchira x Flamengo.

Mercado Palpite Odds na Superbet Dupla chance Casa ou fora 1.20 Ambas marcam SIM 2.00 Total de escanteios Mais 7,5 1.41

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita dia 02/04 às 12h01.

Histórico de jogos entre Deportivo Táchira x Flamengo

Com apenas dois jogos disputados entre as equipes, o Flamengo leva vantagem, tendo vencido nas duas únicas vezes em que se enfrentaram. O último confronto entre os dois times ocorreu em 1991, há mais de três décadas.

Agora, em 2025, o Deportivo Táchira recebe o Flamengo em casa, contando com o apoio da torcida. A equipe venezuelana, treinada por Eduardo Sarago, apresenta um bom desempenho na temporada atual. Em 10 jogos disputados, conquistou 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota.

Na última partida antes do duelo contra o Flamengo, o Deportivo Táchira venceu o Estudiantes de Mérida por 3-2, jogando fora de casa pelo Campeonato Venezuelano. Atualmente, o clube ocupa a segunda posição na competição.

Por outro lado, o Flamengo chega confiante e embalado para o confronto. Em boa fase nas últimas temporadas, o Rubro-Negro conta com um elenco forte e competitivo, tendo conquistado dois títulos e um vice-campeonato na Libertadores nos últimos seis anos.

Na temporada de 2025, a equipe já conquistou dois títulos: a SuperCopa do Brasil, vencendo o Botafogo por 3-1, e o título do Cariocão, derrotando o Fluminense.

Dupla Chance

O Deportivo Táchira apresenta um desempenho sólido em casa, com 3 vitórias e 3 empates em 6 partidas disputadas este ano. Além disso, o clube tem apenas 1 derrota na temporada 2025.

Já o Flamengo demonstra uma consistência impressionante, com 11 vitórias em 17 jogos na temporada 2025. Dentre essas vitórias, 6 foram conquistadas jogando como visitante. O time carioca consegue impor seu jogo e mostrar sua força ofensiva, independentemente do local da partida.

No mercado de Dupla Chance, as estatísticas sugerem uma tendência favorável. Considerando o bom momento das equipes e seu aproveitamento, a Dupla Chance aparece como uma boa opção de aposta para essa disputa.

Palpite 1 – Casa ou Fora (12) com odds 1.20 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Deportivo Táchira x Flamengo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas Marcam

Na temporada atual, o Deportivo Táchira demonstrou uma boa eficiência ofensiva, marcando 13 gols e sofrendo 7. A equipe tem uma média de 1,3 gol por jogo e só não marcou em apenas três oportunidades este ano.

Já o Flamengo apresenta uma média ainda mais impressionante, com 34 gols marcados na temporada, resultando em uma média de 2,0 gols por jogo. O clube ficou sem balançar as redes somente em dois jogos, ambos contra o Fluminense no Campeonato Carioca.

Embora a defesa do Flamengo seja mais sólida, tendo sofrido apenas 6 gols na temporada, é importante considerar a qualidade técnica e os números do Deportivo Táchira, que tem uma quantidade expressiva de gols este ano.

Diante desses dados, o mercado Ambas Marcam se apresenta como uma boa escolha para ser analisada.

Palpite 2 – SIM Para Ambas Marcam com odds 2.00 na Superbet

Um jogo com muitos escanteios

O Flamengo apresenta uma impressionante média de 7,2 escanteios por partida nesta temporada. Nos últimos 5 jogos, a equipe conquistou 37 cantos, demonstrando uma forte presença ofensiva.

Já o Deportivo Táchira também apresenta números respeitáveis, com uma média de 4,7 escanteios por jogo nesta temporada.

Com base nessas estatísticas, é provável ocorrer um número expressivo de escanteios neste jogo, as estatísticas sugerem uma tendência favorável.

Palpite 3 – Mais 7,5 Escanteios com odds 1.41 na Superbet