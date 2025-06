Palpite Cuiabá x Paysandu - Brasileirão Série B - 06/06/2025

Cuiabá busca consolidar posição no G4, enquanto Paysandu tenta vencer pela primeira vez no campeonato. Partida decisiva nesta sexta às 21h35.

Buscando se firmar nas primeiras colocações, o Cuiabá recebe o Paysandu, último colocado, que ainda não venceu no campeonato. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h35, na Arena Pantanal. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série B.

Confira algumas dicas de apostas, mercados e análises para Cuiabá x Paysandu.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Cuiabá 1.80 Total de gols Mais 2,5 2.27 Escanteios Mais 9,5 1.62

Odds atualizadas em 04/06, às 23h33.

Um pouco de contexto

Mantendo a consistência de resultados positivos neste Campeonato Brasileiro Série B, com uma vitória de 2x0 sobre o Athletic no último sábado, o Cuiabá alcançou 18 pontos e entrou no G4, ficando a cinco pontos do líder Goiás. Na rodada anterior, conseguiu mais uma vitória, desta vez contra o Vila Nova com gol de Juan Christian.

Esses triunfos foram cruciais, já que a equipe havia enfrentado duas derrotas consecutivas e buscava recuperar seu desempenho na competição.

Com a pior campanha do campeonato, o Paysandu ainda não conseguiu conquistar nenhum triunfo após dez partidas, acumulando apenas quatro pontos e sofrendo seis derrotas. Nos dois jogos mais recentes, perdeu ambos, um por 3x1 para o Novorizontino e o outro por 1x0 contra o Criciúma. Diante dos resultados insatisfatórios, ocupa a lanterna da tabela.

Antes dessas duas derrotas, ainda sofreu mais uma, desta vez na Copa do Brasil, onde foi derrotado por 4x0 pelo Bahia, resultando em sua eliminação do torneio. Em meio a essa fase difícil no Campeonato Brasileiro, o Azulino também perdeu o título de Campeão Paraense para o Remo; apesar de vencer por 1x0, a equipe foi derrotada nas penalidades.

Resultado final

Diante do Paysandu em baixa, o Cuiabá tem uma missão simples nesta partida: somar mais três pontos contra um rival que ainda não conseguiu vencer na competição.

Além de explorar a vulnerabilidade do adversário, o time liderado por Guto Ferreira conta com a vantagem de jogar em casa e, precisando de pontuar para se firmar no G4, essa partida aparenta ser a oportunidade ideal para assegurar mais três pontos.

Palpite 1 - Vitória do Cuiabá com odd 1.80 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cuiabá x Paysandu nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fragilidade defensiva das equipes

O ataque do time auriverde já encontrou o caminho das redes adversárias em 14 ocasiões neste campeonato Brasileiro, resultando em uma média de 1,4 gols por partida. Por outro lado, o desempenho ofensivo do Paysandu é insatisfatório, tendo balançado as redes somente cinco vezes em dez confrontos. Porém, o ataque não é o único ponto vulnerável do time dirigido por Luizinho Lopes, pois sua defesa também apresenta sérias deficiências, com 13 gols sofridos na competição até agora.

Apesar de o clube azulino ter realizado poucas investidas contra os defensores, o Cuiabá também registrou uma quantidade significativa de gols recebidos: dez em dez jogos, e em apenas três deles conseguiu terminar sem ser vazado. Assim, mesmo na fase atual do Paysandu, a fragilidade da defesa do Cuiabá proporciona chances para que seus oponentes nesta sexta-feira também possam marcar. No que diz respeito à defesa, os anfitriões do confronto aproveitarão as falhas de uma das retaguardas menos sólidas desta Série B. Diante disso, é esperado um jogo com diversas oportunidades de gols.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.27 na Betano

Escanteios na partida

Ambas as equipes demonstram excelentes estatísticas em relação aos escanteios. O Cuiabá, com uma média de 6,6 escanteios por partida, teve 28 escanteios nas últimas cinco partidas, tendo feito menos de cinco escanteios em apenas uma delas, no confronto contra o Vila Nova.

No mesmo ritmo, o Paysandu vem mantendo um padrão semelhante, apresentando uma média de 5,4 escanteios por jogo no Brasileirão e, em seus cinco últimos jogos, contabilizou 27 escanteios, o mesmo número de escanteios que concedeu.

Com base nas estatísticas, há altas chances de que essa partida apresente um total de, no mínimo, mais de 9,5 escanteios.

Palpite 3 - Mais 9,5 Escanteios com odd 1.62 na Betano