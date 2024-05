Palpite Cuiabá x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 5/5/24

O atual bicampeão nacional viaja ao Mato Grosso para cumprir compromisso com o Cuiabá na Arena Pantanal.

Confira aqui os nossos palpites para o duelo entre Verdão e Dourado neste domingo (6).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.72 na Betano Total de gols de uma equipe Cuiabá não marcar 1.87 na Betano Jogador receber um cartão a qualquer momento Murilo 3.60 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Dourado nunca venceu o Verdão em casa

A história do Cuiabá na elite do futebol brasileiro é curta, tendo enfrentado o Verdão em seus domínios apenas em três ocasiões diferentes.

O retrospecto do Palmeiras como visitante diante do Dourado envolve duas vitórias e um empate em três partidas, incluindo triunfo na temporada passada.

Ademais, a fase do Cuiabá deixa a desejar, acumulando seis jogos sem nenhum triunfo por todas as competições, possuindo cinco derrotas e um empate nesse período.

Palpite 1 - Cuiabá x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 1.72 na Betano.

Melhor defesa do Brasileirão em campo

Apenas duas equipes ainda não sofreram múltiplos gols neste Brasileirão. O Palmeiras divide a posição de melhor defesa ao lado do Galo, ambos tendo sofrido apenas um gol na competição.

Considerando somente seus jogos como visitante, o time de Abel Ferreira não sofreu gols na Série A, batendo o Vitória pelo placar mínimo e ficando no empate sem gols com o São Paulo no MorumBis.

A equipe mandante deste duelo também corrobora a expectativa desse possível cenário de poucos gols cedidos pelo Verdão. O Cuiabá ficou sem marcar em seis dos seus sete últimos jogos.

Palpite 2 - Cuiabá x Palmeiras - Cuiabá não marcar: 1.87 na Betano.

Verdão tem quatro atletas com múltiplos cartões

Após somente quatro rodadas na competição, o Verdão tem o mesmo número de atletas com dois cartões amarelos.

Mayke é um desses nomes, inclusive também tendo recebido um cartão na última partida do Verdão pela Copa do Brasil, triunfo por 2-1 diante do Botafogo-SP.

Titular em três dos quatro jogos do Verdão na Série A, Mayke foi amarelado fora de casa contra o Vitória e como mandante recebendo o Flamengo.

Palpite 3 - Vitória x Palmeiras - Mayke receber um cartão a qualquer momento: 3.60 na Betano.