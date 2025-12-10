Palpite Cruzeiro x Corinthians - Copa do Brasil - 10/12/2025

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil, com vaga na final sendo o único objetivo dos dois.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Corinthians:

Cruzeiro vence, com odds de 1.60 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.65 na bet365

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.66 na bet365

Em jogo truncado, o Cruzeiro vencerá o Corinthians por 1 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Corinthians chegam à semifinal da Copa do Brasil em contextos distintos, mas com objetivos claros. O Cruzeiro vive uma fase de estabilidade, confiança e rendimento consistente.

O Corinthians chega mais irregular, mas com histórico recente de competitividade no mata-mata. O jogo de ida no Mineirão deve ser marcado por tensão, estratégia e pouco espaço para erros.

O Cruzeiro de Leonardo Jardim tem identidade bem definida. A equipe terminou o Brasileirão em terceiro lugar, pratica um jogo organizado e mostra maturidade para controlar o ritmo das partidas.

No Mineirão, o time cresce: pressiona alto, ganha duelos no meio e dita o ritmo com bola. A defesa é sólida, e o ataque funciona com boa mobilidade.

Na Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminou seus adversários com autoridade, principalmente o maior rival Atlético-MG, e chega à semifinal mais preparado física e emocionalmente do que nas temporadas anteriores.

O Corinthians de Dorival Júnior vive cenário diferente. A campanha no Brasileirão foi abaixo das expectativas, com desempenho irregular e dificuldade para manter padrão de jogo por 90 minutos.

Ainda assim, o time mostrou força no mata-mata. Eliminou Palmeiras e Athletico-PR sendo competitivo, atento e eficiente nos momentos decisivos. Fora de casa, porém, o Corinthians perde intensidade.

A equipe produz menos, se expõe pouco e depende de contra-ataques e bolas paradas para criar perigo. No Mineirão, a tendência é de postura mais reativa.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Keny Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho; André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Charles, Maycon; Martínez; Garro; Yuri Alberto, Memphis

Cruzeiro quer construir a vantagem no Mineirão

O Cruzeiro chega para a semifinal vivendo um dos momentos mais estáveis da temporada. A equipe de Leonardo Jardim terminou o Brasileirão em terceiro lugar, mostra organização, intensidade e um modelo de jogo bem definido. No Mineirão, o Cruzeiro cresce muito: pressiona alto, trabalha bem a bola e impõe ritmo desde o início.

Na Copa do Brasil, o time eliminou Vila Nova, CRB e Atlético-MG com segurança, mostrando controle emocional e força defensiva.

O Corinthians vive cenário diferente. A equipe de Dorival Júnior terminou o Brasileirão em 13º, alternando bons momentos com atuações de baixa criatividade. No mata-mata, porém, o Corinthians costuma crescer.

A equipe eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR, sempre mostrando competitividade.

Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.60 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo de ida deve ser mais travado e com poucos espaços

Semifinal de Copa do Brasil costuma ser duelo de estudo, paciência e atenção máxima. A tendência é que Cruzeiro e Corinthians priorizem organização defensiva e evitem se expor nos primeiros movimentos da série.

O Cruzeiro, mesmo agressivo, deve equilibrar intensidade com controle, evitando riscos desnecessários.

O Corinthians deve apostar em postura reativa. A equipe marca mais baixo como visitante, compacta as linhas e tenta neutralizar o adversário antes de pensar em atacar.

Dorival Júnior costuma adotar estratégia segura fora de casa em mata-mata, controlando o ritmo e buscando decisões no detalhe. Com esse cenário, o jogo deve ter poucas chances claras e ritmo mais cadenciado.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.65 na bet365

Corinthians deve ter baixa produção ofensiva no Mineirão

O Corinthians sente muito a diferença entre jogar em casa e fora. Como visitante, a equipe cria pouco, finaliza pouco e depende quase exclusivamente de erros adversários ou bola parada.

Contra um Cruzeiro sólido defensivamente, isso tende a ficar ainda mais evidente. Jardim ajustou bem o sistema defensivo, que reage rápido à perda da bola e concede poucas brechas entre as linhas.

O Cruzeiro, além disso, é muito forte como mandante e controla bem o espaço defensivo. Em jogo de ida, com ambiente pesado e foco total em não permitir vantagem ao adversário, a equipe deve neutralizar boa parte das tentativas corintianas.

A soma dos fatores aponta para uma partida em que apenas um lado deve ter volume ofensivo consistente.