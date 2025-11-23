+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpites Cruzeiro vs Corinthians
Lucas Gomes

Palpite Cruzeiro x Corinthians - Brasileirão Série A - 23/11/2025

Confira os palpites Cruzeiro x Corinthians para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (23), às 20h30, pelo Brasileirão.

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, com a Raposa se aproximando da liderança e o Timão de olho na Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Corinthians

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x Corinthians

  • Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365
  • Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na bet365
  • Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.

Em jogo equilibrado, o Cruzeiro vencerá o Corinthians por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Corinthians chegam para o duelo em momentos distintos, mas ambos enxergam o jogo como decisivo para fechar bem a reta final do Brasileirão. O Cruzeiro vive uma campanha sólida, consistente e segura. 

O Corinthians cresce em casa, mas ainda não conseguiu levar essa regularidade para os jogos fora. O confronto tende a ter controle da Raposa e cautela do Timão, num cenário que favorece o mandante.

O Cruzeiro atravessa uma das fases mais estáveis do campeonato. A equipe de Leonardo Jardim compete bem, tem organização tática e mostra personalidade em jogos grandes. 

O empate por 3 a 3 contra o Juventude reforçou a força mental do time, que buscou reação no fim com Kaio Jorge. 

No Mineirão, o Cruzeiro acelera com mais confiança, pressiona alto e trabalha a bola com maturidade. A intensidade do meio-campo e a boa estrutura defensiva fazem da Raposa um dos times mais seguros como mandante.

O Corinthians chega com moral após vencer o clássico contra o São Paulo, mas o desafio agora é manter o nível fora de casa. A equipe ainda oscila bastante, tem dificuldades para controlar jogos longe da Neo Química Arena e sofre quando o adversário impõe intensidade. 

O setor defensivo melhorou, mas ainda falha na recomposição. No ataque, o time depende muito de momentos individuais. A vitória no Majestoso foi importante, mas não esconde os problemas de regularidade que o Corinthians enfrenta quando joga longe de sua torcida.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Corinthians

  • Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique; Luis Sinisterra, Gabigol e Kaio Jorge.
  • Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo), Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu, Maycon (Charles), André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon, Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto. 

Cruzeiro busca manter a consistência em casa

O Cruzeiro chega em fase sólida e com alto nível de competitividade. A equipe mantém padrão tático, controla os jogos e vem de empate movimentado por 3 a 3 com o Juventude, em que mostrou força mental para buscar reação nos minutos finais. 

No Mineirão, o time joga com intensidade, marca forte e tem boa capacidade de criar por dentro e pelos lados. 

O Corinthians vive sensação positiva após vencer o clássico contra o São Paulo por 3 a 1. O triunfo deu moral, mas não apaga a oscilação recente. Fora de casa, o desempenho do Timão cai muito. 

O time perde força física, sofre na transição defensiva e encontra dificuldade para equilibrar o jogo quando precisa manter a posse. 

  • Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com ritmo controlado e poucas brechas

O Cruzeiro costuma impor um jogo de controle, especialmente em casa. A equipe trabalha a posse com paciência e evita acelerar sem necessidade. Isso reduz o número de transições e também a quantidade de chances claras. O padrão é de partidas mais cadenciadas, com domínio territorial, mas sem placares elásticos.

O Corinthians, apesar do bom momento ofensivo no clássico, ainda tem dificuldade de criação fora de casa. O time depende de lances individuais, finaliza pouco e sofre quando o adversário marca de forma compacta. 

Contra um Cruzeiro que defende bem e controla o ritmo, a tendência é de um jogo mais preso, com menos espaços para infiltrações.

  • Palpite 2: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.

Timão pode ter dificuldades para marcar

A defesa do Cruzeiro vive um ótimo momento. A equipe recupera a bola com rapidez, protege bem a área e concede poucas finalizações limpas ao adversário. Jogando no Mineirão, essa solidez aumenta ainda mais, com o ataque sendo cada vez mais mortal diante da torcida.

O Corinthians, por outro lado, oscila muito no setor ofensivo quando sai de casa. O time perde força nos duelos, não consegue conectar transições e depende de poucas jogadas claras para marcar. 

Contra um Cruzeiro bem encaixado taticamente, o cenário favorece a possibilidade do Timão sair de campo sem balançar as redes, algo que se tornou comum em jogos do Timão como visitante no campeonato.

  • Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.