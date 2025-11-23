Palpite Cruzeiro x Corinthians - Brasileirão Série A - 23/11/2025

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, com a Raposa se aproximando da liderança e o Timão de olho na Libertadores.
Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Corinthians
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x Corinthians
- Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na bet365
- Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Em jogo equilibrado, o Cruzeiro vencerá o Corinthians por 2 a 0.
- Veja como se cadastrar com o código de indicação bet365
- Conheça os 10 melhores apps de apostas
- Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil
Nossa análise: Momento das equipes
Cruzeiro e Corinthians chegam para o duelo em momentos distintos, mas ambos enxergam o jogo como decisivo para fechar bem a reta final do Brasileirão. O Cruzeiro vive uma campanha sólida, consistente e segura.
O Corinthians cresce em casa, mas ainda não conseguiu levar essa regularidade para os jogos fora. O confronto tende a ter controle da Raposa e cautela do Timão, num cenário que favorece o mandante.
O Cruzeiro atravessa uma das fases mais estáveis do campeonato. A equipe de Leonardo Jardim compete bem, tem organização tática e mostra personalidade em jogos grandes.
O empate por 3 a 3 contra o Juventude reforçou a força mental do time, que buscou reação no fim com Kaio Jorge.
No Mineirão, o Cruzeiro acelera com mais confiança, pressiona alto e trabalha a bola com maturidade. A intensidade do meio-campo e a boa estrutura defensiva fazem da Raposa um dos times mais seguros como mandante.
O Corinthians chega com moral após vencer o clássico contra o São Paulo, mas o desafio agora é manter o nível fora de casa. A equipe ainda oscila bastante, tem dificuldades para controlar jogos longe da Neo Química Arena e sofre quando o adversário impõe intensidade.
O setor defensivo melhorou, mas ainda falha na recomposição. No ataque, o time depende muito de momentos individuais. A vitória no Majestoso foi importante, mas não esconde os problemas de regularidade que o Corinthians enfrenta quando joga longe de sua torcida.
Prováveis escalações de Cruzeiro x Corinthians
- Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique; Luis Sinisterra, Gabigol e Kaio Jorge.
- Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo), Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu, Maycon (Charles), André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon, Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto.
Cruzeiro busca manter a consistência em casa
O Cruzeiro chega em fase sólida e com alto nível de competitividade. A equipe mantém padrão tático, controla os jogos e vem de empate movimentado por 3 a 3 com o Juventude, em que mostrou força mental para buscar reação nos minutos finais.
No Mineirão, o time joga com intensidade, marca forte e tem boa capacidade de criar por dentro e pelos lados.
O Corinthians vive sensação positiva após vencer o clássico contra o São Paulo por 3 a 1. O triunfo deu moral, mas não apaga a oscilação recente. Fora de casa, o desempenho do Timão cai muito.
O time perde força física, sofre na transição defensiva e encontra dificuldade para equilibrar o jogo quando precisa manter a posse.
- Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Jogo com ritmo controlado e poucas brechas
O Cruzeiro costuma impor um jogo de controle, especialmente em casa. A equipe trabalha a posse com paciência e evita acelerar sem necessidade. Isso reduz o número de transições e também a quantidade de chances claras. O padrão é de partidas mais cadenciadas, com domínio territorial, mas sem placares elásticos.
O Corinthians, apesar do bom momento ofensivo no clássico, ainda tem dificuldade de criação fora de casa. O time depende de lances individuais, finaliza pouco e sofre quando o adversário marca de forma compacta.
Contra um Cruzeiro que defende bem e controla o ritmo, a tendência é de um jogo mais preso, com menos espaços para infiltrações.
- Palpite 2: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Timão pode ter dificuldades para marcar
A defesa do Cruzeiro vive um ótimo momento. A equipe recupera a bola com rapidez, protege bem a área e concede poucas finalizações limpas ao adversário. Jogando no Mineirão, essa solidez aumenta ainda mais, com o ataque sendo cada vez mais mortal diante da torcida.
O Corinthians, por outro lado, oscila muito no setor ofensivo quando sai de casa. O time perde força nos duelos, não consegue conectar transições e depende de poucas jogadas claras para marcar.
Contra um Cruzeiro bem encaixado taticamente, o cenário favorece a possibilidade do Timão sair de campo sem balançar as redes, algo que se tornou comum em jogos do Timão como visitante no campeonato.
- Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.