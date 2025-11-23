Palpite Cruzeiro x Corinthians - Brasileirão Série A - 23/11/2025

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, com a Raposa se aproximando da liderança e o Timão de olho na Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na bet365

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.

Em jogo equilibrado, o Cruzeiro vencerá o Corinthians por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Corinthians chegam para o duelo em momentos distintos, mas ambos enxergam o jogo como decisivo para fechar bem a reta final do Brasileirão. O Cruzeiro vive uma campanha sólida, consistente e segura.

O Corinthians cresce em casa, mas ainda não conseguiu levar essa regularidade para os jogos fora. O confronto tende a ter controle da Raposa e cautela do Timão, num cenário que favorece o mandante.

O Cruzeiro atravessa uma das fases mais estáveis do campeonato. A equipe de Leonardo Jardim compete bem, tem organização tática e mostra personalidade em jogos grandes.

O empate por 3 a 3 contra o Juventude reforçou a força mental do time, que buscou reação no fim com Kaio Jorge.

No Mineirão, o Cruzeiro acelera com mais confiança, pressiona alto e trabalha a bola com maturidade. A intensidade do meio-campo e a boa estrutura defensiva fazem da Raposa um dos times mais seguros como mandante.

O Corinthians chega com moral após vencer o clássico contra o São Paulo, mas o desafio agora é manter o nível fora de casa. A equipe ainda oscila bastante, tem dificuldades para controlar jogos longe da Neo Química Arena e sofre quando o adversário impõe intensidade.

O setor defensivo melhorou, mas ainda falha na recomposição. No ataque, o time depende muito de momentos individuais. A vitória no Majestoso foi importante, mas não esconde os problemas de regularidade que o Corinthians enfrenta quando joga longe de sua torcida.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique; Luis Sinisterra, Gabigol e Kaio Jorge.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo), Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu, Maycon (Charles), André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon, Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto.

Cruzeiro busca manter a consistência em casa

O Cruzeiro chega em fase sólida e com alto nível de competitividade. A equipe mantém padrão tático, controla os jogos e vem de empate movimentado por 3 a 3 com o Juventude, em que mostrou força mental para buscar reação nos minutos finais.

No Mineirão, o time joga com intensidade, marca forte e tem boa capacidade de criar por dentro e pelos lados.

O Corinthians vive sensação positiva após vencer o clássico contra o São Paulo por 3 a 1. O triunfo deu moral, mas não apaga a oscilação recente. Fora de casa, o desempenho do Timão cai muito.

O time perde força física, sofre na transição defensiva e encontra dificuldade para equilibrar o jogo quando precisa manter a posse.

Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com ritmo controlado e poucas brechas

O Cruzeiro costuma impor um jogo de controle, especialmente em casa. A equipe trabalha a posse com paciência e evita acelerar sem necessidade. Isso reduz o número de transições e também a quantidade de chances claras. O padrão é de partidas mais cadenciadas, com domínio territorial, mas sem placares elásticos.

O Corinthians, apesar do bom momento ofensivo no clássico, ainda tem dificuldade de criação fora de casa. O time depende de lances individuais, finaliza pouco e sofre quando o adversário marca de forma compacta.

Contra um Cruzeiro que defende bem e controla o ritmo, a tendência é de um jogo mais preso, com menos espaços para infiltrações.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na bet365

Timão pode ter dificuldades para marcar

A defesa do Cruzeiro vive um ótimo momento. A equipe recupera a bola com rapidez, protege bem a área e concede poucas finalizações limpas ao adversário. Jogando no Mineirão, essa solidez aumenta ainda mais, com o ataque sendo cada vez mais mortal diante da torcida.

O Corinthians, por outro lado, oscila muito no setor ofensivo quando sai de casa. O time perde força nos duelos, não consegue conectar transições e depende de poucas jogadas claras para marcar.

Contra um Cruzeiro bem encaixado taticamente, o cenário favorece a possibilidade do Timão sair de campo sem balançar as redes, algo que se tornou comum em jogos do Timão como visitante no campeonato.

Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365

