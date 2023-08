Palpite Cruzeiro x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 6/8/23

Confira palpites para o jogo entre Cruzeiro e o líder Botafogo, no Campeonato Brasileiro, neste domingo.

Além de alargar ainda mais a grande vantagem que possui no topo da tabela, com 12 na frente do vice-líder, o Fogão joga para fazer história nestas duas últimas rodadas do primeiro turno.

Somando 43 pontos após 17 rodadas, o Botafogo pode, com duas vitórias, superar o Corinthians de 2017, como melhor campanha da história do primeiro turno no Brasileirão de pontos corridos.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites para a partida:

Aposta Palpite Odd Vitória Vitória do Botafogo 3.10 na bet365 Chutes no alvo Tiquinho Soares dois ou mais chutes no alvo 2.20 na bet365 Time marcar gol Cruzeiro não marca gols 3.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Uma vitória em oito jogos em casa para a Raposa

A equipe cruzeirense vem encontrando enormes dificuldades em exercer o seu mando de campo nos últimos meses. Sua única vitória em casa desde 10 de junho foi um triunfo pleo placar mínimo sobre o São Paulo.

Neste período de aproximadamente dois meses, são oito jogos para a Raposa com o apoio de sua torcida, com uma vitória, um empate, e incríveis seis derrotas.

Mais recentemente, mesmo enfrentando equipes que lutam contra o rebaixamento, a Raposa perdeu para o Goiás, e ficou no 0-0 com o Coritiba.

Enquanto isso, o Fogão vem embalado, tendo vencido cinco de seus oito jogos como visitante neste Brasileirão.

Palpite 1 - Cruzeiro x Botafogo - Vitória do Botafogo: 3.10 na bet365.

Eficiência e volume para o artilheiro botafoguense

Tiquinho Soares já construiu uma vantagem significativa na artilharia da competição, seus 13 gols são cinco a mais do que o vice-artilheiro, Vitor Roque.

Vários fatores como eficiência, e forte jogo coletivo influenciam estes números de Tiquinho, e principalmente nos últimos jogos, o volume de Tiquinho tem crescido.

Nas três últimas partidas do Fogão, o atacante de 32 anos finalizou 13 vezes. Foram seis contra o Santos, três contra o Coxa, e mais recentemente quatro contra o Guarani, sendo que neste último jogo. Tiquinho jogou apenas um tempo, entrando no intervalo.

Em cada um destes três jogos, Soares acertou o alvo adversário duas vezes, deixando quatro gols neste período.

Palpite 2 - Cruzeiro x Botafogo - Tiquinho Soares dois ou mais chutes no alvo: 2.20 na bet365.

Desempenho ofensivo da Raposa em casa é trágico

Poucas estatísticas impressionam tanto quanto a inoperatividade do ataque cruzeirense em partidas como mandante. Contando com o apoio de sua torcida, são apenas quatro gols em nove jogos para a Raposa.

Em cinco destas nove partidas, o Cruzeiro deixou o gramado sem anotar um gol.

Tamanho desempenho negativo contribui para com que a Raposa some apenas 10 pontos como mandante, campanha inferior ao que o clube produz fora de casa, aonde tem 13 pontos mesmo com apenas oito jogos.

Palpite 3 - Cruzeiro x Botafogo - Cruzeiro para não marcar gols: 3.40 na bet365.