Palpite Corinthians x Vitória - Brasileirão Série A - 01/06/2025

Corinthians busca recuperação em casa, enquanto Vitória tenta sair do Z4. Jogo acontece neste domingo às 18h30 na Neo Química Arena.

Após sofrerem eliminações na Copa Sul-Americana, Corinthians e Vitória voltam a entrar em campo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes acontece neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.

Confira algumas dicas de palpites, mercados e análises para Corinthians x Vitória.

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado Final Corinthians 1.60 Ambas Marcam NÃO 1.62 Tempo com Mais Gols 2 Tempo 2.19

Odds atualizadas em 29/05, às 23h28.

Momento das equipes

Na terça-feira (27), o Corinthians esteve na Argentina para jogar contra o Huracán, em partida válida pela Sul-Americana, e saiu derrotado por 1x0, o que resultou na eliminação do clube no torneio continental. Em seu jogo anterior no Brasileirão, empatou sem gols com o Atlético-MG, permanecendo na oitava posição da tabela, com um total de 14 pontos. Antes deste confronto, havia vencido o Novorizontino na Copa do Brasil, avançando para a próxima fase sem grandes dificuldades. No embate deste domingo, após dois jogos fora de casa, busca retornar às vitórias.

O Vitória também sofreu uma eliminação na Sul-Americana. Na quinta-feira (28), viajou para o Equador e enfrentou a Universidad Católica, sendo derrotado por 1x0. Agora, fora do torneio internacional, o foco se volta exclusivamente para o Brasileirão, onde vive má fase e conta apenas com dois triunfos, ocupando uma das quatro posições indesejadas do Z4, na 17ª colocação.

Corinthians favorito na partida

Apesar de estar sem vencer há dois jogos e de ter passado por uma eliminação dolorosa recentemente, o Corinthians, sem dúvida, possui resultados e desempenho técnico superiores em comparação ao seu adversário. Adversário esse que, por sua vez, não vem representando uma grande ameaça neste Campeonato Brasileiro e acumula cinco derrotas em dez partidas, além de ter empatado duas.

O Timão, mesmo já tendo enfrentado quatro derrotas até o momento, apresenta uma situação diferente quando atua em casa. No seu estádio, o Corinthians triunfou em quatro dos cinco jogos realizados na competição, e sua mais recente vitória ocorreu exatamente na presença de sua torcida, na segunda maior competição do país.

Palpite 1 - Corinthians Vence a Partida com odd 1.60 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Corinthians vive bom momento defensivo

Embora a defesa do Corinthians tenha sido vazada 14 vezes no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o número de 12 gols marcados, esses números têm mudado recentemente. Nos últimos cinco jogos, a zaga alvinegra conseguiu se manter sem sofrer gols em quatro ocasiões, permitindo apenas um gol no jogo contra o Huracán. Em três dessas partidas, um padrão se repetiu: o Corinthians venceu sem levar gols, sempre com um placar de 1x0.

Assim, contra o Vitória, que conseguiu marcar apenas uma vez nos últimos três confrontos e apresenta um desempenho fraco no campeonato, o Corinthians deve ser capaz de garantir a vantagem no marcador sem tomar gols na Neo Química.

Palpite 2 - Ambas Marcam (NÃO) 1.62 na Betsul

Tempo com mais gols

Nos jogos mais recentes em que fez gols, o Timão tem apresentado uma ocorrência maior de gols na segunda metade da partida. Assim como aconteceu consecutivamente nos duelos com o Racing-URU, Santos e Novorizontino, onde todos os gols foram anotados após os 60 minutos de jogo.

Além disso, dos 12 gols que fez no Brasileirão, 58,33% deles, o que corresponde a mais da metade, ocorreram na volta do intervalo. Neste domingo, é possível que essa estatística volte a acontecer.

Palpite 3 - Segundo Tempo com Mais Gols com odd 2.19 na Betsul