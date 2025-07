Palpite Corinthians x RB Bragantino - Brasileirão - 13/07/2025

Distantes na tabela, os dois times estão focados no bom resultado neste confronto, que pode fazer toda a diferença nas próximas semanas de campeonato.

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam, neste domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A partida será válida pela 13ª rodada do Brasileirão, a primeira após a Copa do Mundo de Clubes.

Melhores dicas de apostas para Corinthians x RB Bragantino

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Total de gols Mais de 1.5 1.45 Ambos marcam Sim 2.08 Total de escanteios Mais de 8.5 1.32

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Em momentos diferentes e em partes distintas da tabela do Brasileirão, Corinthians e RB Bragantino fazem, neste domingo (13), um confronto interessante após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Um bom resultado para qualquer um dos lados mudaria a equipe de patamar a esta altura do torneio.

Em 10º, o Corinthians venceu quatro partidas neste Brasileirão, além de quatro empates e quatro derrotas. Com 16 pontos, o Timão tem como principal objetivo a classificação para a próxima Libertadores, que pode ser alcançada via G-6. Com 20 pontos, o Fluminense é o primeiro time na zona de classificação para a competição continental. Nos últimos cinco jogos, o Timão venceu um, perdeu um e empatou três.

Em 2025, o Timão já disputou 40 partidas, com 21 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Foram 51 gols marcados e 40 gols sofridos.

Do outro lado, o RB Bragantino vive um grande momento na temporada. Em terceiro, o time de Bragança Paulista está a apenas um ponto do Flamengo, que é o líder da competição, e poderia alcançar a ponta da tabela com uma vitória contra o Corinthians. Com 23 pontos, o Massa Bruta venceu sete, empatou dois e perdeu três jogos em 12 disputados na competição. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Neste ano, o Bragantino entrou em campo em 29 oportunidades, com 13 vitórias, seis empates e 10 derrotas, com 36 gols marcados e 29 sofridos.

Corinthians e Bragantino já se enfrentaram em 64 jogos na temporada, com 27 vitórias do Timão, 21 empates e 16 triunfos do Massa Bruta. No último encontro entre os dois, pelo Paulistão desta temporada, o Corinthians venceu, por 2 a 1, fora de casa.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Martinez, Maycon, Carrillo e Garro; Héctor Hernandez e Memphis.

RB Bragantino: Cleiton, Augustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Rodríguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Vinicinho.

Expectativa de gols

Com as equipes animadas e em busca de seus objetivos no Brasileirão, a tendência é de que Corinthians e RB Bragantino façam um jogo movimentado e com um número considerável de gols neste domingo. Além disso, nos últimos três jogos entre as equipes, essa marca foi batida.

Palpite 1- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.45 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ataques que resolvem

Com ataques potentes, os dois times devem incomodar as defesas um do outro nesta partida. E, seguindo a tônica dos últimos quatro jogos, ambos devem marcar gols.

Palpite 2 - Ambos marcam na partida com odds de 2.05 na Superbet.

Bola na área é a chave

Com equipes ofensivas, a expectativa é de que os dois times façam um jogo estudado e busquem, em momentos chave da partida, os escanteios como arma para pressionar.

Palpite 3 - Mais de 8.5 escanteios no jogo, com odds de 1.32 na Superbet.