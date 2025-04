Palpite Corinthians x Racing - Copa Sul-Americana - 24/04/2025

A expectativa é de um duelo tenso na Neo Química Arena, onde a recuperação é essencial para ambos os lados.

Nesta quinta-feira, Corinthians e Racing se enfrentam na Neo Química Arena, às 19h, em partida válida pela terceira rodada do Grupo C da Sul-Americana.

Confira dicas de apostas, análises e prováveis escalações para Corinthians x Racing.

Mercado Palpite Odds na Betano Dupla Chance Casa ou Fora 1.15 Total de Gols Menos 2,5 1.75 Ambas Marcam NÃO 1.57

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 22/04, as 16h29.

Corinthians e Racing precisam de vitória na Sul-Americana

O Corinthians se prepara para o jogo desta quinta-feira pressionado pela necessidade de mostrar um bom resultado. Sem vencer até agora na competição, o Alvinegro contabiliza uma derrota por 2x1 diante do Huracán, em casa, na primeira rodada, seguida de um empate em 1x1 com o América de Cali. Com apenas um ponto conquistado, o Corinthians ocupa a terceira colocação no Grupo C.

Na mesma situação que o seu adversário, o Racing também não vem tendo resultados positivos neste início de Sul-Americana. Com duas derrotas em dois jogos, a equipe perdeu por 3x1 para o América de Cali, em casa, e sofreu uma goleada de 5x0 para o Huracán na última rodada. Com isso, o Racing fica na lanterna do grupo.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho (Leo Maná), Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri (Bidu); Martínez (Raniele), Carrillo, Breno Bidon; Romero, Memphis, Yuri Alberto.

Racing: Lautaro Amadé; Pereira, Cotugno, Lucas Monzón, Ferreira; Espinosa, Lucas Rodríguez, Cáceres, Santiago Ramírez; Esteban Da Silva, Sebastián Sosa.

Corinthians e Racing buscam recuperação

O Corinthians tem demonstrado inconsistência nos jogos recentes, incluindo os da Sul-Americana e do Brasileirão. Em sete disputas, o Timão venceu apenas duas, ambas no campeonato nacional: o 3x0 sobre o Vasco e o 2x1 sobre o Sport na última rodada. Com esses resultados e um empate contra o Bahia (1x1), o clube ocupa a 7ª colocação no Brasileirão com sete pontos.

No entanto, a situação do Timão na competição continental é delicada. Sem pontuar nas duas primeiras rodadas, o Corinthians precisa somar pontos e subir na tabela. Já o Racing, em dez partidas recentes, conquistou cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, incluindo duas derrotas na Sul-Americana. No campeonato uruguaio, o elenco comandado pelo técnico Cristian Chambian soma 20 pontos e ocupa o 5º lugar.

Nos últimos jogos, ambos os times apresentaram instabilidade. O Corinthians só saiu vitorioso em duas das cinco partidas como mandante, enquanto o Racing não venceu nas duas últimas disputas fora de casa. Diante desse cenário, não há um favorito concreto para esta partida, o que torna a opção de dupla chance uma boa escolha.

Palpite 1 - Corinthians ou Racing com odd 1.15 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Racing nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Partida com poucos gols

Os jogos do Corinthians não vêm sendo marcados por quantidades expressivas de gols. Nos últimos dez, somente em três deles foram

registrados mais de dois gols na partida. Apesar de ter marcado 42 gols nesta temporada, a maior parte deles foi na primeira fase do Campeonato Paulista. Considerando os sete jogos que disputou entre Sul-Americana e Brasileirão, somente oito gols foram convertidos, uma média de 1,14 gols por jogo.

Por outro lado, o Racing tem um aproveitamento ofensivo ainda pior, tendo balançado as redes adversárias apenas 12 vezes este ano, uma média de 0,86 gols por partida. No entanto, a zaga do Racing foi vazada 16 vezes. Em 15 atuações da equipe em 2025, a quantidade de gols acima de 2,5 por partida ocorreu em apenas quatro ocasiões.

Os números mostram que o mercado de gols não é uma boa opção para este duelo, e a tendência é que este encontro resulte em uma partida mais fechada, com poucas oportunidades de gols.

Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com odd 1.75 na Betano

Ambas marcam (NÃO)

Tanto o Corinthians quanto o Racing apresentaram um desempenho ofensivo irregular em suas partidas recentes, com baixas médias de gols. O Corinthians tem uma média de 1,14 gols nos últimos jogos, enquanto o Racing tem uma média de apenas 0,86 gols em 15 jogos este ano.

Essa tendência sugere que os jogos dessas equipes geralmente não têm uma grande quantidade de gols. Portanto, há maiores chances de que apenas um dos times marque neste jogo.



Palpite 3 - NÃO para Ambas Marcam com odd 1.57 na Betano