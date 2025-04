Palpite Corinthians x Palmeiras - Brasileirão Feminino - 12/04/2025

Invicto e ocupando a vice-liderança, o Corinthians chega como favorito, mas o Palmeiras busca ascender na tabela.

Em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 11h, no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo.

Confira palpites, dicas de mercados e análises para Corinthians x Palmeiras.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Corinthians 1,65 Total de Gols Mais 2,5 1.47 Ambas Marcam SIM 1.55

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 09/04, às 23h07.

Situação das equipes neste Brasileirão

O Corinthians, segundo colocado na tabela com 7 pontos, permanece invicto no campeonato e busca sua próxima vitória após o empate em 2 a 2 com o Bragantino na terceira rodada da competição.

Já o Palmeiras não vive um momento tão tranquilo neste Brasileirão. Apesar de não ter perdido nenhuma partida, a equipe ocupa a 8ª colocação, com 5 pontos após dois empates e uma vitória. Embora esteja na zona de classificação, o Alviverde precisa somar pontos para avançar para a próxima fase sem dificuldades.

Corinthians favorito no clássico contra o Palmeiras

Na temporada 2025, o Timão disputou 6 jogos e sofreu apenas uma derrota, nos pênaltis, para o São Paulo na final da Supercopa Feminina do Brasil. Ao todo, foram 4 vitórias e um empate. Já o Palmeiras, atual Campeão Paulista sobre o Corinthians, ainda não conseguiu emplacar mais de uma vitória neste Brasileirão. O Verdão só venceu contra o América-MG na segunda rodada.

Com seu elenco forte e em alta, o Corinthians é visto como favorito para esta partida. Um resultado favorável ao Alvinegro é considerado mais provável de acontecer.

Palpite 1 – Corinthians Vence a Partida com odd 1.65 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Palmeiras nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um clássico com muito gols

O Corinthians possui um ataque ofensivo e eficiente, com 16 gols marcados nos 6 jogos da temporada, sendo 12 desses gols apenas no Brasileirão. Com jogadoras de destaque como Victória Albuquerque e Letícia Monteiro, que já marcaram 3 e 2 gols, respectivamente, no campeonato, o Timão conta com um elenco forte e competitivo.

Em média, o Corinthians marcou 2,6 gols por jogo este ano e só não fez gols no jogo contra o São Paulo, na final da Supercopa Feminina. Já o Palmeiras anotou 5 gols nos três jogos que disputou este ano, com uma frequência de 1,6 gols por jogo.

Além dos gols pró, o Palmeiras soma 4 gols tomados nesse início de campeonato, o que indica uma certa instabilidade na defesa Alviverde. As estatísticas sugerem uma boa probabilidade de pelo menos 3 gols na partida. Considerando que clássico é sempre um jogo eletrizante, esse número pode ser ainda maior.

Palpite 2 – Mais 2,5 Gols com odd 1.47 na bet365

Ambas marcam (SIM)

Nas três primeiras rodadas, o Corinthians sofreu 4 gols, ficando sem sofrer gols apenas no jogo contra o Juventude. Isso indica que, apesar do sistema de ataque pressionar o time adversário, a zaga corintiana tem dado espaço para jogadas que permitem aos adversários encontrar chances de gols, o que pode abrir espaço para que o Palmeiras marque.

Embora o Verdão tenha uma quantidade inferior de gols em comparação com o seu rival, a equipe treinada por Camilla Orlando apresenta um ataque forte e rápido. Dos 5 gols que fez, o Palmeiras também sofreu 4, o que mostra que ambos os times têm grande potencial para marcar gols, mas também dão espaço para que o adversário marque.

Palpite 3 – SIM para Ambas Marcam com odd 1.55 na bet365