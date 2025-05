Palpite Corinthians x Novorizontino - Copa do Brasil - 21/04/2025

Timão mira a classificação com vantagem em casa, enquanto Novorizontino busca reverter placar.

Depois de ganhar o jogo de ida por 1x0, o Corinthians agora conta com a vantagem de poder empatar para seguir em frente rumo às Oitavas. Corinthians e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. A partida é válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.



Confira algumas dicas de palpite, mercados, análises e prováveis escalações para Corinthians x Novorizontino.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Corinthians 1.72 Total de Gols Menos 2,5 1.62 Total de Escanteios Mais 8,5 1.47

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 20/05, às 20h05.

Momento das equipes

Corinthians enfrenta o Novorizontino após garantir uma vitória na partida de ida por 1x0. Com essa vantagem no resultado, a equipe treinada por Dorival Júnior parece ter uma tarefa relativamente simples jogando em casa.

O time chega com o embalo de duas vitórias significativas; primeiro, derrotou o Racing do Uruguai por 1x0 na Copa Sul-Americana, um resultado que colocou os corintianos na disputa pela classificação para as oitavas de final. Logo depois, conquistou um triunfo no clássico contra o Santos, também por 1x0, pelo Campeonato Brasileiro, o que resultou em um avanço de duas posições, agora ocupando o 8º lugar na classificação.

O Novorizontino também triunfou em seu último confronto, vencendo o Athletic por 2x0 na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes disso, empatou em 1x1 com o Criciúma, o que o deixa na 9ª posição com 13 pontos.

Prováveis escalações

Corinthians : Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Willian Farias, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Nathan Fogaça e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louzer.

Corinthians para vencer a partida

A equipe do Novorizontino tem apresentado desempenho insatisfatório nesta temporada, tendo vencido apenas nove dos 24 jogos que disputou até agora, o que resulta em um aproveitamento de apenas 37,5%. Nos últimos dez confrontos, a equipe conseguiu triunfar em três ocasiões, foi derrotada também em três, totalizando quatro empates.

Em contraste, o Corinthians obteve um número de vitórias muito maior do que seu oponente, tendo ganhado 20 das 33 partidas realizadas este ano, incluindo três vitórias nos últimos cinco jogos. No primeiro confronto, mesmo atuando fora de casa, o Corinthians dominou a partida e manteve a liderança no placar por quase todo o tempo, uma vez que marcou o gol nos primeiros 10 minutos. Como mandantes, o Alvinegro não tem proporcionado conforto aos visitantes, conquistando quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas na Neo Química.

A vantagem técnica do Corinthians em relação ao Novorizontino é evidente, além disso, a vantagem no placar agregado facilita ainda mais a situação do time de Itaquera nesta partida. Portanto, é bastante provável que o Timão se classifique para a próxima fase da Copa do Brasil. Assim, nossa previsão é de que o Corinthians sairá vencedor.

Palpite 1

Um jogo de poucos gols

O Corinthians contabiliza 43 gols no ano de 2025, resultando em uma média de 1,3 gols por jogo nesta temporada. Mais de 50% desses gols foram anotados no Campeonato Paulista. Recentemente, a equipe teve dificuldades em marcar mais de uma vez por partida, com esse padrão aparecendo em suas últimas oito partidas, onde conseguiu balançar a rede em sete ocasiões. Exceto pela goleada diante do Internacional (4x2), o Corinthians não conseguiu marcar mais de um gol em nenhum dos dois jogos mais recentes. Vale destacar que cinco desses jogos tiveram menos de três gols no total.

O Novorizontino, por sua vez, também não se destacou por sua produção ofensiva, com apenas 26 gols em 24 jogos, o que equivale a uma média de 1,08 gol por partida. Dentre esses confrontos, em 15 ocasiões o número total de gols ficou abaixo de 2,5. Vale lembrar que somente uma de suas três partidas na Copa do Brasil resultou em mais de dois gols.

As estatísticas indicam que ambas as equipes têm uma baixa taxa de gols, e no caso do Corinthians, isso se torna ainda mais claro nos jogos recentes. Assim como ocorreu no primeiro encontro, a expectativa para o jogo desta quarta-feira é que a soma de gols não ultrapasse dois.

Palpite 2

Quantidade de escanteios

Os confrontos de ambos os times têm mostrado bons resultados em relação ao número de escanteios cobrados. Em suas últimas cinco partidas, o Corinthians contabilizou 24 escanteios, e em todas, exceto no clássico contra o Santos, o total de escanteios na partida foi inferior a nove, embora tenha sido por apenas um, pois foram oito no total.

O Novorizontino, no mesmo número de jogos, teve 29 escanteios cobrados, enquanto permitiu 27 e, em todas as partidas, conseguiu no mínimo dez escanteios ao todo. Olhando para os dados do primeiro jogo, o total foi de dez escanteios, dos quais sete foram a favor do Novorizontino. Com base nessas estatísticas, podemos prever um número similar de escanteios para esta noite.

Palpite 3